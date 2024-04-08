兩天一夜的南投埔里小旅行我們來到了《Feeling18巧克力工房》旗下最新的餐飲品牌『朗寧牛排Running Steak』，絕對是小朋友的天堂，店裡獨家引進了軌道小火車送餐系統，點好的餐點全都是用小火車來送，真的相當好玩！《朗寧牛排》裡的排餐水準也很高，不只有高級牛排其中的海鮮排餐也很強，另外小朋友還有專屬的套餐，今年的兒童節來這慶祝絕對超開心。

朗寧牛排交通方式

▲《朗寧牛排》的位置在南投縣埔里鎮的和平東路上，旁邊就是知名的《Feeling18巧克力工房》第一停車場，開車來只要憑用餐發票就可以折抵兩小時停車費，相當方便。

朗寧牛排Google評論

▲在網路上相當有人氣的《朗寧牛排》Google商家上就有將近2000則評論，分數高達4.7顆星！

朗寧牛排室內環境

▲店內的裝潢風格帶點未來的科幻感，整間餐廳由沙發的座位為主，圍繞著小火車的軌道做安排，所有座位旁都會接到軌道。

▲整間餐廳的佔地非常大，可以同時容納上百位的客人。沙發座位以4-6人為主，旁邊的大片落地窗採光相當好。

▲這個就是專門負責送餐的軌道列車，是不是也很有科技感。

▲只要餐點準備好就會由這列車來送餐，小朋友看到這個絕對樂翻了。

▲餐點準備送到時會有個提示音，然後艙門就會打開，點的餐點就在裡面真的挺好玩的。

朗寧牛排 菜單

▲《朗寧牛排》的餐點選擇性滿多的，除了店員主推的牛排外，雞、豬、鴨、羊這裡有通通有，另外海鮮部分活龍蝦也是人氣必點。另外也有專屬小朋友的大小寶餐，不用擔心小朋友來這吃不到東西，大人小孩通通有。

▲餐具絲毫不馬虎，搭配這個高級排餐完美契合。

▲在餐點上桌前服務人員會先準備排餐所需要的調味料有迷迭香、孜然、羅勤、蒜鹽、辛海鹽 5 種選擇。

▲依照想要的調味鹽再畫上圖案，真的相當用心。

沙拉～煙燻鴨胸蔬果沙拉佐堅果醬。

▲這道生菜沙拉中規中矩、鴨胸肉質軟嫩不會乾柴，裡面還搭配了水果營養更多。

主廚開胃前菜～鹽焗松阪豬．烤鮮菇佐巴薩米克醋泡芙。

▲這道創意前菜很有特色，以泡芙方式呈現，中間掏空放上鹹香的松阪豬，裡面還有烤鮮菇整體吃起來口味層次很多。

▲一次入口就對了。

佛卡夏麵包

▲可以搭配湯品一起品嚐，旁邊會再附上一碟美乃滋沾醬，沾著吃也吃很不錯。

主廚湯品～東洋蔘牛肉清湯、南瓜堅果濃湯

▲這天的湯品都很和我們口味，尤其是牛肉清湯料多實在，味道也恰到好處喝起來好舒服。

▲牛肉清湯裡面的牛肉軟嫩又大塊，相當好吃！湯頭是帶著人蔘香氣的清湯，回甘清爽。

▲南瓜濃湯有點甜度口感很討喜，這個我也喜歡。

開胃果醋。

▲前菜品嚐完畢來點果醋開開胃，期待等一下的排餐。

大寶餐 NT$380+10%元。

▲來到朗寧牛排不用擔心小朋友會餓到，這裡有小朋友專屬套餐，而且還是車車形狀的餐盒，小朋友絕對必點。

▲這個大寶餐裡面有濃湯、麵包、蒸蛋、熟沙拉跟雞腿排。雞腿排外酥內嫩而且還直接切好，更方便小朋友品嚐。

安格斯肋眼牛排約7oz，NT$1380+10%元。

▲朗寧牛排的牛排份量都是以7oz、200g為主，這份量是一般食量都可以吃飽的份量，再搭配前面的套餐餐點份量很充足。

▲肋眼牛排最誘人的地方就是肋眼心，當然周圍的肉也是很棒。

▲不用太費力就可以下刀，這餐具也是很講究。

▲看看這肉汁跟漂亮的粉紅色就知道這肉質多好吃。

安格斯菲力牛排約7oz，NT$1480+10%元。

▲菲力牛排誘人的地方就是他雖然油脂分布不多，但肉質依舊可以相當軟嫩多汁，不喜歡有肉筋的話這款很可以。

▲排餐都會附上烤蔬菜跟蒜片。

▲口感相當不錯，建議可以吃3-5分熟是最好吃的熟度。

▲簡單沾點調味鹽就很好吃。

伊比利豬肋條7oz，NT$680+10%元。

▲不吃牛的朋友這裡的伊比利豬也是很不錯的人氣商品。

鄉村義式紙包魚，NT$380+10%元。

▲喜歡吃海鮮的話他們也有單點的海鮮選項，像這款義式紙包魚就很推薦，剛送上桌還相當熱香氣非常逼人。

▲以奶油為基底調味，讓整個魚肉充滿了奶油香氣，這味道真的太逼人了。魚肉相當軟嫩，表皮帶點焦脆這個我很愛，吃起來也不會膩口。

▲最後還有甜點跟飲料真的是太滿足了。如果兒童節有機會來南投埔里這裡安排個小旅行，這間Feeling18旗下的牛排品牌『朗寧牛排』真的推薦家裡有小朋友的大家一定要來試試，絕對可以有個難忘的兒童節假期。

朗寧牛排店家資訊

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