濃厚海鮮豚骨湯料搭上全麥粗麵條

麵條帶勁十足，湯料香氣撲鼻~

吃到一半還可以免費加熱(焼き石)

讓湯料維持正常溫度，口口都可以吃到美味可口的最佳口感

喜愛吃沾麵的您，絕對不可錯過~ つけ麺専門 がんつけ

位於熱鬧的天神商圈，隱藏於巷弄間的好吃沾麵 つけ麺専門 がんつけ

營業時間至深夜0點，遊玩至接近深夜的旅客，肚子餓了可說是消夜最佳首選~

說到這家特別之處~就不得不提到 吃到一半免費加入烤石讓湯頭重新加熱這服務了!!

湯類保持在適當的溫度時~湯內的料和水分才能交互融合

讓調料本身能充分發揮其中的味道，如此口感才是最好的~

但是我們都知道，隨著時間一分一秒過去，湯料也會慢慢變冷~

於是，有了這個貼心免費加熱服務，讓我們口口都能吃到最佳口感喔~

說真的這服務很少看到，至少我遇到的真的不多!!!

店內整潔乾淨又明亮，用餐起來相當舒適

貼心附上紙圍裙，避免湯吃濺到我們的衣服~

點餐方式採自助機點餐，付款完成就會出票券

拿給服務人員即可。

有特殊需求的，如想多吃點菜，多吃點肉或是全加量的朋友

可以在自助點餐販賣機中購買~

這邊超推薦野菜增量~滿滿的豆芽菜增添豐富口感喔!!!

如何吃~ 店家推薦吃法

1.首先麵上桌後，先不沾任何調味，原味吃一口麵條~

感受最原始麵的鮮甜口感~

2.接下來將麵加入沾料中，享受濃郁鮮甜的海鮮豚骨滋味~

(桌上的調味料，也可以加入沾料中，吃出更多味蕾變化)

3.沾麵可以吃到一半 請店員給你一塊燒熱的石頭重新加熱湯汁

加熱過後的沾料，沾麵持續維持最佳口感~~

4.麵吃完後，免費加湯，喝上一口熱騰騰的湯，讓人吃飽喝足超滿足拉!!

麵條帶勁十足，越嚼越香口感極佳~

加入少許調味料(沙丁魚醋、洋蔥丁)，可以讓口感更加美味喔~

另外野菜增量後，滿滿的鮮脆爽口豆芽與帶勁的麵條完美融合

鮮香又帶勁的滋味，真的令人難以忘懷阿!!!

下次一定還要再去吃上一碗!!!

つけ麺

黑つけ麺 加野菜

湯料中筍乾、肉塊料好味美，搭上Q滑帶勁小麥粗麵條

一沾吃上一口，讓你瞬間愛上這一味~!

沾料回甘不油膩，料好實在值得再次回味~!!

深夜吃上一碗，瞬間感覺心靈與胃都滿足了~

這或許就是幸福的好滋味吧!!!

つけ麺専門 がんつけ 天神店

福岡市中央区天神3-5-22 OAK VILLA天神プラストロワ1階

營業時間:11:00～24:00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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