最近天氣好像變熱了~那…..是不是應該吃點清涼消暑的點心呢??

炎炎夏日 最愛這一味 來到台中必吃 宮原眼科冰淇淋

用料實在 甜而不膩 讓你吃的超開心~

一旁還有兼具創意的伴手禮可以購買，送親朋好友可說是最佳首選!!

位於台中火車站附近的人氣觀光景點 宮原眼科

光聽到名子就覺得很新奇，販賣各式各樣復古趣味伴手禮及冰品

怎麼名稱有眼科兩字呢??

於西元1927年的宮原眼科是由日本眼科博士宮原武熊所興建，

同時也是日治時代臺中規模最大的眼科診所，1945年時期日本戰敗後，

宮原武熊返回日本，宮原眼科變成了臺中衛生院，隨著時代變遷

由日出經營團隊共同打造出復古又兼具現代感的日出宮原眼科~

店內裝潢有如魔法學院般的奇特場景，也成為遊客喜愛拍照打卡的熱門景點~

除了販售各式各樣兼具復古又有創意的伴手禮點心外…

冰品也是熱門排隊購買選項~!

用料實在 又大又好吃的冰品，在這天氣逐漸轉熱的季節~

吃上一口瞬間讓你透心涼阿!!!

排隊看時間 等待時間在這裡!!!

多樣化的冰品、飲品，並附上中文、英文、日文菜單

讓來此的遊客可以順利點到想要吃的冰品

冰品 單球$100 雙球$180 三球$255

想要吃的更加豐富，可以升級加價 餅杯+$20 季節聖代(含餅杯)+$80

最後還可以免費選三種料~哇…..挺讚的!!

多元支付購買更輕鬆

現金、信用卡、悠遊卡、LINE Pay 讓你購買更加容易~

這邊不得不說宮原眼科的冰品用料真的相當實在

且每一顆挖的又大又….大

真的很大顆~!!! 還有三種料免費~

加個80元升級季節聖代

除了有餅杯外，還多了一球冰淇淋及造型餅乾~

冰吃起來清爽不甜膩，吃在嘴裡 甜在心裡呢~!!

吃完冰 別忘記將手上的垃圾做分類~

一旁還有伴手禮專賣店

裝潢兼具復古又帶點時尚現代感，進入後彷彿來到霍格華茲學院的錯覺~~

各式各樣造型獨特的伴手禮點心

送禮自用兩相宜，想買伴手禮送朋友，這個就是不錯的選擇喔!!

宮原眼科

台中市中區中山路20號

營業時間:10:00–21:00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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