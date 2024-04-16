最近天氣好像變熱了~那…..是不是應該吃點清涼消暑的點心呢??
炎炎夏日 最愛這一味 來到台中必吃 宮原眼科冰淇淋
用料實在 甜而不膩 讓你吃的超開心~
一旁還有兼具創意的伴手禮可以購買，送親朋好友可說是最佳首選!!
位於台中火車站附近的人氣觀光景點 宮原眼科
光聽到名子就覺得很新奇，販賣各式各樣復古趣味伴手禮及冰品
怎麼名稱有眼科兩字呢??
於西元1927年的宮原眼科是由日本眼科博士宮原武熊所興建，
同時也是日治時代臺中規模最大的眼科診所，1945年時期日本戰敗後，
宮原武熊返回日本，宮原眼科變成了臺中衛生院，隨著時代變遷
由日出經營團隊共同打造出復古又兼具現代感的日出宮原眼科~
店內裝潢有如魔法學院般的奇特場景，也成為遊客喜愛拍照打卡的熱門景點~
除了販售各式各樣兼具復古又有創意的伴手禮點心外…
冰品也是熱門排隊購買選項~!
用料實在 又大又好吃的冰品，在這天氣逐漸轉熱的季節~
吃上一口瞬間讓你透心涼阿!!!
排隊看時間 等待時間在這裡!!!
多樣化的冰品、飲品，並附上中文、英文、日文菜單
讓來此的遊客可以順利點到想要吃的冰品
冰品 單球$100 雙球$180 三球$255
想要吃的更加豐富，可以升級加價 餅杯+$20 季節聖代(含餅杯)+$80
最後還可以免費選三種料~哇…..挺讚的!!
多元支付購買更輕鬆
現金、信用卡、悠遊卡、LINE Pay 讓你購買更加容易~
這邊不得不說宮原眼科的冰品用料真的相當實在
且每一顆挖的又大又….大
真的很大顆~!!! 還有三種料免費~
加個80元升級季節聖代
除了有餅杯外，還多了一球冰淇淋及造型餅乾~
冰吃起來清爽不甜膩，吃在嘴裡 甜在心裡呢~!!
吃完冰 別忘記將手上的垃圾做分類~
一旁還有伴手禮專賣店
裝潢兼具復古又帶點時尚現代感，進入後彷彿來到霍格華茲學院的錯覺~~
各式各樣造型獨特的伴手禮點心
送禮自用兩相宜，想買伴手禮送朋友，這個就是不錯的選擇喔!!
宮原眼科
台中市中區中山路20號
營業時間:10:00–21:00
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接
CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
【FB粉絲團】
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣