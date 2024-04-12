台中第二市場美食眾多，假日排隊人潮可是絡繹不絕~
山河魯肉飯 魯肉軟嫩入口即化 肉燥香噴噴超下飯~
魯肉飯 OR 肉燥飯 今天你選哪一道!! 台中早餐就愛這一味~
台中的在地早餐，可不是我們一般知道的西式漢堡、中式燒餅
而是炒麵、豬血湯和爌肉飯~
位於人氣美食 台中第二市場 山河魯肉飯
尖峰時間總是人潮滿滿，假日人潮更是不在話下
專門販售各式便當 排骨、魯肉、肉燥、豬腳等等….
還有各式小菜、湯品、荷包蛋等等
總類品項相當簡單卻很豐富~
也可單點魯肉、肉燥飯，搭上一顆半熟荷包蛋~
蛋香甜與肉汁完美結合，讓你口口都下飯
山河魯肉飯 付款多元更方便
支持台灣pay 結帳付款喔!!!
魯肉飯 軟嫩入口即化爌肉 鹹香鹹香相當好吃
膠質豐富，嘴裡殘留淡淡的豬油香氣
可搭配高麗菜小菜食用，可化解油膩更順口~
肉燥飯鹹香鹹香相當下飯，搭上一顆半熟荷包蛋
蛋汁融合肉燥，蛋香提升美味!!
台中第二市場 山河魯肉飯
如果你真的要問我喜歡魯肉飯 OR 肉燥飯
那我會跟你說，我真的覺得肉燥飯超讚的拉!!
除了鹹香鹹香又下飯，一碗吃下也沒感覺到太多油膩感~
建議搭上一碗熱湯，一餐飽足剛剛好~早餐來吃也ok
山河魯肉飯
台中市中區台灣大道一段383號
營業時間:05:30–15:00 (周三公休)
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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