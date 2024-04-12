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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市中區[食]台中 人氣美食 台中第二市場 山河魯肉飯

台中市中區[食]台中 人氣美食 台中第二市場 山河魯肉飯

2024-04-12 10:25:10 寶貝小飄 人氣：118
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：山河魯肉飯
phone04-2220-6995
place台中市中區三民路二段第二市場編號103
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中第二市場美食眾多，假日排隊人潮可是絡繹不絕~
山河魯肉飯 魯肉軟嫩入口即化 肉燥香噴噴超下飯~
魯肉飯 OR 肉燥飯 今天你選哪一道!! 台中早餐就愛這一味~

台中的在地早餐，可不是我們一般知道的西式漢堡、中式燒餅
而是炒麵、豬血湯和爌肉飯~
位於人氣美食 台中第二市場 山河魯肉飯
尖峰時間總是人潮滿滿，假日人潮更是不在話下
專門販售各式便當 排骨魯肉肉燥豬腳等等….
還有各式小菜、湯品、荷包蛋等等
總類品項相當簡單卻很豐富~
也可單點魯肉肉燥飯，搭上一顆半熟荷包蛋~
蛋香甜與肉汁完美結合，讓你口口都下飯

山河魯肉飯 付款多元更方便
支持台灣pay 結帳付款喔!!!

魯肉飯 軟嫩入口即化爌肉 鹹香鹹香相當好吃
膠質豐富，嘴裡殘留淡淡的豬油香氣
可搭配高麗菜小菜食用，可化解油膩更順口~

肉燥飯鹹香鹹香相當下飯，搭上一顆半熟荷包蛋
蛋汁融合肉燥，蛋香提升美味!!

台中第二市場 山河魯肉飯
如果你真的要問我喜歡魯肉飯 OR 肉燥飯
那我會跟你說，我真的覺得肉燥飯超讚的拉!!
除了鹹香鹹香又下飯，一碗吃下也沒感覺到太多油膩感~
建議搭上一碗熱湯，一餐飽足剛剛好~早餐來吃也ok

山河魯肉飯
台中市中區台灣大道一段383號
營業時間:05:30–15:00 (周三公休)

 

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