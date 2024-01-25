來到宜蘭吃牛肉麵 那老豫仔招牌牛肉麵你絕對不可錯過

清甜牛肉湯頭搭上Q彈可口的拉麵麵條

牛腱肉厚切牛筋Q彈 料多味美 可說誠意滿滿阿!!!

今天想來點甚麼好料??

最近天氣冷颼颼，當然少不了吃點熱騰騰的美食!!!

說到熱騰騰的美食，湯麵~可是除了火鍋外的是第一首選

當然，除了熱騰騰之外，料多味美又實在~才可以吃的滿意又可以暖胃~

宜蘭市區 老豫仔招牌牛肉麵 提供多種麵類選擇

光牛肉麵的選擇就是超豐富的!!!

還有牛肉捲餅、豬腳麵(飯)、紅油炒手等等…

當然~吃飯吃麵少不了來點開胃小菜，切點小菜增添額外的風味

讓一餐更加滿足!!!

醬料區提供各式各樣醬料

還有吃牛肉麵不可少的酸菜!!

這裡的酸菜酸鹹適中，不會太辣挺讚的!!!

吃牛肉麵少了酸菜就真的不OK拉!!!

既然今天都來吃了，當然就點招牌的滿漢牛三寶麵吧!!

俗話說的好 人如其名 那菜名都這樣寫~看起來也真的相當厲害喔??

真的~這碗牛肉麵光料就相當豐富~!!

牛筋 牛肚加上又厚又大塊的牛腱，還有超大顆鮮蝦大餛飩….

一上桌就立刻吸引了我的目光!!!

清甜牛肉湯頭，Q彈可口的拉麵麵條~

牛腱肉厚切軟嫩入口即化，牛筋Q彈又好吃~

牛肚及鮮蝦大餛飩也是挺讚的!!!

記得加些酸菜提味，更能增添豐富口感喔!!!

不想吃湯麵?那來碗牛肉乾麵也是挺不錯的選擇

不同於三寶麵的牛肉，牛肉乾麵是選用牛腩肉部位

口感上較為豐富，拉麵的Q彈搭上特調醬汁~

吃起來爽口不膩，加點酸菜那就更加讚了!!!



還有牛肉捲也是不可錯過的選擇

蔥油餅皮口感鬆酥又香脆，包上香濃牛肉及蔥段提味

吃入嘴中，濃郁的牛肉香甜實在令人印象深刻

好吃不膩~來此必點!!!

光吃麵怎麼夠??

切點小菜讓一餐更加豐盛吧!!!

店內還提供免費的冰綠茶，可自行取用喔!!!

老豫仔招牌牛肉麵 以銅板小吃來說價格算是中間價位~

但整體CP值來說 絕對是料多味美相當實在~

對自己難得好一點，一餐豐富一下也是挺不錯的

不用擔心錢帶不夠，手機付款就搞定

現場提供Line Pay掃碼付款，享用美味牛肉麵~行動支付就搞定!!

尖峰時間人潮多，不想等待建議離峰前往喔!!!

老豫仔牛肉麵

宜蘭縣宜蘭市復興路一段48號

營業時間:11:00–20:30(週三休息)

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此