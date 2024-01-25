來到宜蘭吃牛肉麵 那老豫仔招牌牛肉麵你絕對不可錯過
清甜牛肉湯頭搭上Q彈可口的拉麵麵條
牛腱肉厚切牛筋Q彈 料多味美 可說誠意滿滿阿!!!
今天想來點甚麼好料??
最近天氣冷颼颼，當然少不了吃點熱騰騰的美食!!!
說到熱騰騰的美食，湯麵~可是除了火鍋外的是第一首選
當然，除了熱騰騰之外，料多味美又實在~才可以吃的滿意又可以暖胃~
宜蘭市區 老豫仔招牌牛肉麵 提供多種麵類選擇
光牛肉麵的選擇就是超豐富的!!!
還有牛肉捲餅、豬腳麵(飯)、紅油炒手等等…
當然~吃飯吃麵少不了來點開胃小菜，切點小菜增添額外的風味
讓一餐更加滿足!!!
醬料區提供各式各樣醬料
還有吃牛肉麵不可少的酸菜!!
這裡的酸菜酸鹹適中，不會太辣挺讚的!!!
吃牛肉麵少了酸菜就真的不OK拉!!!
既然今天都來吃了，當然就點招牌的滿漢牛三寶麵吧!!
俗話說的好 人如其名 那菜名都這樣寫~看起來也真的相當厲害喔??
真的~這碗牛肉麵光料就相當豐富~!!
牛筋 牛肚加上又厚又大塊的牛腱，還有超大顆鮮蝦大餛飩….
一上桌就立刻吸引了我的目光!!!
清甜牛肉湯頭，Q彈可口的拉麵麵條~
牛腱肉厚切軟嫩入口即化，牛筋Q彈又好吃~
牛肚及鮮蝦大餛飩也是挺讚的!!!
記得加些酸菜提味，更能增添豐富口感喔!!!
不想吃湯麵?那來碗牛肉乾麵也是挺不錯的選擇
不同於三寶麵的牛肉，牛肉乾麵是選用牛腩肉部位
口感上較為豐富，拉麵的Q彈搭上特調醬汁~
吃起來爽口不膩，加點酸菜那就更加讚了!!!
還有牛肉捲也是不可錯過的選擇
蔥油餅皮口感鬆酥又香脆，包上香濃牛肉及蔥段提味
吃入嘴中，濃郁的牛肉香甜實在令人印象深刻
好吃不膩~來此必點!!!
光吃麵怎麼夠??
切點小菜讓一餐更加豐盛吧!!!
店內還提供免費的冰綠茶，可自行取用喔!!!
老豫仔招牌牛肉麵 以銅板小吃來說價格算是中間價位~
但整體CP值來說 絕對是料多味美相當實在~
對自己難得好一點，一餐豐富一下也是挺不錯的
不用擔心錢帶不夠，手機付款就搞定
現場提供Line Pay掃碼付款，享用美味牛肉麵~行動支付就搞定!!
尖峰時間人潮多，不想等待建議離峰前往喔!!!
老豫仔牛肉麵
宜蘭縣宜蘭市復興路一段48號
營業時間:11:00–20:30(週三休息)
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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