緊鄰西門捷運站附近，對面就是熱鬧的西門町商圈

西門町必買必逛的DON DON DONKI 唐吉訶德西門店、必吃的西門町牛肉麵街

還有每年必逛體驗過年佳節氣息的台北年貨大街_迪化街

台糖台北會館 地理位址極佳 價格高貴不貴，覓食、購物、交通一次擁有

台北 熱鬧繁華的都市，有許多特色好吃美食

不論你是到餐廳或是夜市，你都能找到屬於你愛的美味!!

尤其大眾運輸工具(捷運、台鐵、公車)交通十分方便

想到哪裡，基本上沒有辦不到的事情~~

真的是處處有驚喜，歡樂玩不停!!

台北旅遊玩起來，住宿當然要選交通最方便的區域~

近西門捷運站 台糖台北會館

地上5樓 地下B2至B4為停車場，總房間數68間客房

生活機能及交通十分方便，出門步行兩至三分鐘就可以至西門捷運站

旅館對面還有壽司郎，西門町商圈也在附近~逛街、用餐十分方便!!

半夜肚子餓，樓下對面的7-11還可以滿足你的宵夜的渴望!!

住在西門町鬧區附近，不論你是想要看電影、逛街購物、百貨商場

或是必買必逛的DON DON DONKI 唐吉訶德西門店~

老饕最愛的下酒好菜萬國滷味、老天祿滷味

也可走到洛陽街品嘗 24H牛肉麵名店 富宏牛肉麵、采宏牛肉麵、建宏牛肉麵

以逛街購物覓食來說，可說相當方便

有捷運站加持下，那真的是絕佳住宿首選了。

如果是過年前來台北遊玩~

那一定要來朝聖附近的台北年貨大街_迪化街

迪化街以辦年貨聞名，也是大稻埕的一部份~

感受濃濃的年節氛圍~來迪化街就對了~

距離飯店步行約10-15分鐘左右即可到達，夜晚涼風徐徐當作散步剛剛好~

說完周邊景點後，現在我們來把焦點轉回飯店這邊吧!!

飯店有電梯分別為兩處~

如住在三、四樓的旅客，可搭乘進門處的電梯上樓即可

住在五樓的旅客，則要往櫃台後方搭乘專屬電梯上樓喔!!

台糖現正舉辦 2023台糖文旅護照活動 一起來場環台 糖旅行

13個台糖旅遊據點集章換好禮 合作店家享優惠

活動時間:2023年10月7日至2024年6月30日

持護照至台糖旅遊據點消費，達成指定目標

就可以獲得一點點數，集滿五點就可以兌換精美贈品喔~

沒有台糖專屬護照嗎?? 來台糖台北會館住宿就可以直接拿到喔!!

一樓大廳還有販售許多台糖優質產品

有興趣的旅客，買來當作紀念品送朋友也是不錯的選擇~

今天入住的是尊貴商務套房

房間占地約11坪，整體空間相當寬敞

大片落地窗 採光佳 正面就可欣賞對面的西門町街景

夜晚西門町越夜越美麗 閃亮亮的燈光 欣賞起來格外美艷動人~

一大一小皮沙發，低調奢華的極致表現~

夜晚悠閒吃些買回來的宵夜，欣賞大視覺享受的液晶電視

也是挺不錯的~

搭配專屬工作桌，小型吧檯附有台糖咖啡、水及茶包

專屬個人電子保險箱及免費Wifi服務等設備

商務出差，選這間準沒錯~

加大雙人床220*200cm 軟硬適中 睡起來相當舒適

床頭兩旁就有插座，這可是旅人最期待的充電需求了!!

充電方便，夜晚滑手機也可以充電XD~

衛浴採乾濕分離 備有浴缸

夜晚泡個舒服的熱水澡，屬緩一下旅途的疲勞吧!!

客房走道間 附設開飲機及製冰機

有需要可以來取用~!!

一夜好眠 甜心餐廳 開啟你元氣的一天~

客房提供的房客免費早餐位於二樓的甜心餐廳

多道豐富自助式餐點 開啟一天元氣活力的開始~

舒適安全的住房空間 電梯房卡感應設計，安全有保障~

免費無線上網，辦公出差 筆電上網好方便~

台糖台北會館 交通便捷住房價格經濟實惠，給你無負擔的高享受~

另外現在西門町還有一個特別的活動喔~

龍躍光城 2024台北燈節 02/02(五)-03/03(日)

夜晚有許多閃亮亮的燈飾，讓越夜越美麗~一起歡慶元宵佳節 來台北燈節就對了!!

台糖台北會館

臺北市中正區中華路1段39號

02-2388-5522

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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