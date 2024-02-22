品馨冰菓室，新竹城隍廟美食推薦。來自台南的文青人氣冰店，品馨冰菓室主打剉冰、雪花冰、現打果汁，水果堅持新鮮現切，料多又澎派。另也有販售鍋燒麵熱食跟甜湯，到城隍廟逛逛吃美食，可以安排品馨冰菓室吃冰休息一下，不定期有隱藏版雪花冰可以跟店家詢問一下。
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品馨冰菓室在哪裡
品馨冰菓室來自台南的品牌，在新竹城隍廟旁也有一間，位在熱鬧的東門街上，對面就是熱鬧小吃林立的城隍廟口。
城隍廟美食小吃很多，不過天氣炎熱，冰果室就成了大家逛街的首選，假日這裡常常座無虛席
品馨冰菓室環境介紹
內外都有座位，遇到人多可能需要稍等一下，或者可以外帶個果汁解解渴
裡頭空間不算大，約可容納5、6張桌子，另外窗邊也有吧檯座位
店家選用都是當季新鮮水果，冰品超過10種口味可以選擇
品馨冰菓室菜單價位
品馨冰菓室價格不貴，主打果汁、各式冰品，也有水果切盤、熱食鍋燒麵、甜湯等選擇
不少人都很推薦他們家的雪花冰，大碗料又多，可以兩個人吃
蘋果養樂多 $60
新鮮蘋果現打果汁，真的是好喝，蘋果本身香氣很足，加了養樂多酸酸甜甜的滋味還不錯
番茄蜜餞牛奶雪花冰 $120
店家挑選的小番茄都很大顆，裡面還有塞蜜餞，弄這個也是相當費工
牛奶雪花冰口感相當綿密，香醇牛奶味，像雪花片一樣在嘴裡慢慢融化
雪花冰一碗份量很夠，兩個人吃也很可以
剛好現在草莓季，推出許多草莓商品好吸引人，下次有機會再來試試看
店家資訊
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