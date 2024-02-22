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【新竹美食】品馨冰菓室｜城隍廟人氣冰店，雪花冰份量澎派，新鮮現切水果，城隍廟美食推薦。 - 貪吃猴的幻想

2024-02-22 22:36:54 貪吃猴 人氣：102
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：685篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：品馨冰菓室新竹旗艦店
phone03-5220813
place新竹市北區東門街204號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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品馨冰菓室新竹城隍廟美食推薦。來自台南的文青人氣冰店，品馨冰菓室主打剉冰、雪花冰、現打果汁，水果堅持新鮮現切，料多又澎派。另也有販售鍋燒麵熱食跟甜湯，到城隍廟逛逛吃美食，可以安排品馨冰菓室吃冰休息一下，不定期有隱藏版雪花冰可以跟店家詢問一下。

品馨冰菓室-新竹旗艦店
地址:新竹市北區東門街204號
電話:03-522-0813
時間:12:00~21:30(週三休息)
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品馨冰菓室在哪裡

品馨冰菓室來自台南的品牌，在新竹城隍廟旁也有一間，位在熱鬧的東門街上，對面就是熱鬧小吃林立的城隍廟口。

城隍廟美食小吃很多，不過天氣炎熱，冰果室就成了大家逛街的首選，假日這裡常常座無虛席

品馨冰菓室環境介紹

內外都有座位，遇到人多可能需要稍等一下，或者可以外帶個果汁解解渴

裡頭空間不算大，約可容納5、6張桌子，另外窗邊也有吧檯座位

店家選用都是當季新鮮水果，冰品超過10種口味可以選擇

品馨冰菓室菜單價位

品馨冰菓室價格不貴，主打果汁、各式冰品，也有水果切盤、熱食鍋燒麵、甜湯等選擇

不少人都很推薦他們家的雪花冰，大碗料又多，可以兩個人吃

蘋果養樂多 $60

新鮮蘋果現打果汁，真的是好喝，蘋果本身香氣很足，加了養樂多酸酸甜甜的滋味還不錯

番茄蜜餞牛奶雪花冰 $120

店家挑選的小番茄都很大顆，裡面還有塞蜜餞，弄這個也是相當費工

牛奶雪花冰口感相當綿密，香醇牛奶味，像雪花片一樣在嘴裡慢慢融化

雪花冰一碗份量很夠，兩個人吃也很可以

剛好現在草莓季，推出許多草莓商品好吸引人，下次有機會再來試試看

店家資訊

品馨冰菓室-新竹旗艦店
地址:新竹市北區東門街204號
電話:03-522-0813
時間:12:00~21:30(週三休息)
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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