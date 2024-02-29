大稻埕慈聖宮美食「賴記雞卷」是很多觀光客台北小吃推薦口袋名單，菜單就賣現做的炸雞卷一條70元，金黃酥脆的外觀相當可口，慈聖宮美食名單有好幾間，賴記雞捲還可以帶到其它攤位一起吃，之前吃葉家肉粥就看到有人配雞捲一起享用。

慈聖宮推薦的美食還有許仔豬腳麵線、葉家肉粥、阿蘭大鼎魩仔魚蛋炒飯、阿錦砂鍋魚頭。

大稻埕慈聖宮美食 賴記雞卷 位置

整條街都是知名的小吃的大稻埕慈聖宮，「賴記雞卷」排隊的人潮不間斷。

大稻埕慈聖宮入口位在台北市大同區涼州街這，對面是臺北市大同區太平國民小學，從台北捷運大橋頭站走過來大約6分鐘左右，周圍有慈聖宮停車場跟嘟嘟房 大稻埕站兩個停車場，機車停路邊停車格就好，附近還有太平市場跟迪化街商圈，用走的就很好逛的一區。

賴記雞卷

地址：台北市大同區保安街49巷17號

營業時間：9:00~13:00 (週四公休)

食記：【台北雞卷推薦】賴記雞卷，大稻埕慈聖宮美食

大稻埕慈聖宮美食 賴記雞卷 菜單

賴記雞卷菜單價錢

這裡只賣雞卷，一條70元

攤位櫥窗裡都是空的

因為都現包現炸的，根本來不及賣

大稻埕慈聖宮美食 賴記雞卷 評價

「賴記雞卷」的排隊人潮很多，供不應求，想吃只能耐心排隊。

包完、炸完、馬上切

店家動作很快

但很多來外帶的客人都5條、10條的喊

想早點吃到就要祈禱前面排隊的客人不要點太多…

內用會直接在裝在盤子並淋上特製的甜辣醬，外帶則會附甜辣醬包。

賴記雞捲($70)

外觀呈現金黃色的賴記雞捲，又薄又酥脆的外皮口感相當不錯，內餡滿滿洋蔥跟梅花豬肉碎，鹹香脆口的滋味，香氣十足，搭配一旁的甜辣醬更是好吃！而且吃完也不會覺得太過油膩，反而有種清爽的感覺。

內餡滿滿的賴記雞卷。

大稻埕慈聖宮美食小吃賴記雞卷，提供內用、外帶，更特別的是可以帶到其它攤位一起吃，但記得吃完將盤子還回賴記雞卷。

大稻埕慈聖宮這裡還有很多美食都很不錯，下次繼續挑戰其它攤位！

賴記雞卷

地址：台北市大同區保安街49巷17號

營業時間：9:00~13:00 (週四公休)

食記：【台北雞卷推薦】賴記雞卷，大稻埕慈聖宮美食

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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