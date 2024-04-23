羽臨創意湯鍋是我很喜歡的蘆洲火鍋推薦，菜單以自家熬製的特色鍋底為主打，提供古早味砂鍋魚肉鍋、蒜頭蛤蠣雞鍋、菊花養生雞鍋、酒香麻油雞鍋、經典胡椒雞鍋、素食鍋和豪華海陸鍋等～

羽臨創意湯鍋現在新推出酸菜魚鍋，口味有三種選擇，一個人來吃也不寂寞、不尷尬的火鍋店推薦。

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 位置

羽臨創意湯鍋店前路邊停車方便，對面也有收費停車場，汽車或機車停車都很方便。

羽臨創意湯鍋

地址：新北市蘆洲區長樂路106號

營業時間：11:00–22:00 無空班（週一休息)

電話： 02 2281 7777

粉絲團：羽臨創意湯鍋

食記：【蘆洲火鍋推薦】羽臨創意湯鍋 主食自助吧吃到飽，一個人也能吃酸菜魚火鍋

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 店內環境

付費方式有現金、刷卡、街口支付和LINE PAY等

常常來吃也可以加入店家LINE集點，集滿十鍋送一鍋，很方便

不得不說

上次來吃羽臨創意湯鍋就覺得他們環境維持的很乾淨

自助區、桌面還有洗手間都是

隔了一段時間再來，還是維持的很棒

用餐座位、桌距也不會擁擠，來這吃火鍋很舒適

飲料無限暢飲有果汁、汽水、冰沙等10幾種，也有提供咖啡和熱茶。

吃完火鍋一定要吃的甜點推薦，超用心的紅棗枸杞白木耳，裡面還加了菊花，甜甜的滋味又清爽。

平日五點就有不少人來吃火鍋，生意還真不錯，很多人點完餐就先拿飲料和甜點。

上次來吃火鍋就知道這裡的沙茶醬很特別

牆壁有貼一張海報介紹可以參考

店家自己炒的辣味沙茶真的夠味

還有酸甜的金桔醬也可以搭配

另一邊自助區有冬粉、寬冬粉、王子麵、白飯和蔥油醬汁可自助無限使用吃到飽，來這邊不用怕吃不飽。

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 菜單價錢

羽臨創意湯鍋 菜單價錢

原本菜單就有多種鍋底選擇

現在新推出酸菜魚鍋有三種口味

低消每人一鍋，用餐不收服務費

內用自助區提供多種主食自取吃到飽

小孩身高未滿100公分免收費，店內也有提供兒童椅

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲火鍋 羽臨創意湯鍋 酸菜鍋推薦

超人氣金湯酸菜魚鍋 265元

人氣推薦的酸菜魚鍋，湯底呈現金黃色

酸菜的酸香開胃，湯頭甜味來自南瓜

酸甜的滋味層次和韻味都讓人滿意

不同以往吃到的酸菜魚配料

這鍋酸菜魚還能吃到金針花、黑木耳、百頁豆腐、菇類、豆皮等都是我平常就超愛的食材

選用鱸魚肉作為主角

先炸過讓魚肉保有整塊口感

外層酥香，魚肉細嫩，超好吃的

口味實在太下飯，加入冬粉也超正點。

青花椒檸檬酸菜魚鍋 265元

偏愛酸的料理，絕對推薦這口味

以豬骨湯底為基底，湯頭有檸檬、酸菜和酸蘿蔔的提味

入口滿載酸的香氣，實在太喜歡了



蒜頭和青花椒用料豪邁，這鍋適合平常愛吃重口味的人點選

（辣椒是拍照裝飾用，不會很辣）

香菜的提味也很加分

自然的酸香超級開胃，吃這鍋要小心，會不小心吃了兩碗飯

羽臨創意湯鍋新菜單推出一個人也能吃的酸菜魚鍋

使用的鍋具好看又好拍，重點是酸菜魚鍋也好好吃

我想不久又會來報到了

羽臨創意湯鍋

地址：新北市蘆洲區長樂路106號

營業時間：11:00–22:00 無空班（週一休息)

電話： 02 2281 7777

粉絲團：羽臨創意湯鍋

食記：【蘆洲火鍋推薦】羽臨創意湯鍋 主食自助吧吃到飽，一個人也能吃酸菜魚火鍋

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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