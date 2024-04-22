「肉多多火鍋」是台灣有名的火鍋店，全台超過50間分店，大台北就有16間肉多多火鍋，菜單價格最便宜349元起，自助吧無限取用有超過40多種的蔬菜火鍋料，滷肉飯和冰淇淋都能吃到飽，用餐時間長，CP值高的火鍋店推薦

「肉多多火鍋」新湯底私房酸菜魚湯和爆炒招牌石頭湯也很值得推薦，現在加入會員就送肉盤。

肉多多火鍋-天母新光三越店 位置

來逛百貨公司也能吃到肉多多火鍋

肉多多火鍋天母新光三越店地點在五樓

全天候營業沒有空班，平日中午用餐時間有3.5小時

可以滿足午餐和下午茶

肉多多火鍋-天母新光三越店

所在地點： 新光三越 台北天母店一館

地址：台北市士林區天母東路68號A棟5樓

營業時間：

週一至週五11:00–21:30

週六至週日11:00–22:00

電話：02 2877 2988

粉絲團：肉多多火鍋

官網：肉多多火鍋

食記：【士林火鍋】肉多多火鍋天母新光三越店，菜單349元起～自助吧超過40種蔬菜火鍋料推薦

肉多多火鍋-天母新光三越店 內用環境

肉多多火鍋天母新光三越店提供沙發座椅，用餐環境寬敞舒適

平日下午吃火鍋的人潮也不少，吃飽還可以逛百貨公司剛剛好

肉多多火鍋-天母新光三越店 菜單價錢

肉多多火鍋 菜單價錢

每桌都有提供QR CODE掃碼就能看到肉多多火鍋菜單

菜單消費價位最便宜349元起～自助吧無限量供應

也有雙人餐跟三人餐，更多完整菜單可以參考肉多多火鍋官網

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

加入樂多多會員，入會禮兌換一份無骨鮮雞腿或活力培根豬

會員當月免費兌換生日肉蛋糕

消費每100元累積一點5點換肉盤、10點可更換藍鑽蝦、15點可換福氣魚

肉多多火鍋-天母新光三越店 自助吧無限取用

點好湯底和主餐

準備到自助區拿蔬菜火鍋料

超過40種食材自助取用，平日午餐還有3.5小時用餐時間

真的可以悠閒慢慢用享用

蔬菜新鮮且選擇滿多的

來肉多多吃火鍋就可以把一天需要的蔬菜量補齊

我最愛也是必拿的就是蓮藕和紫皮地瓜

外族真的很少有機會吃到

肉多多的虱目魚滑很特別

想吃多少自己挖，可以煮成虱目魚丸也能創意發揮多種吃法

主食有寬王子麵、王子麵、刀削麵、冬粉和蒸煮麵等，選擇豐富

超適合我這澱粉控，吃火鍋沒有飯跟麵絕對不行

白飯也可以加上滷汁或豬油變成滷肉飯與豬油拌飯

滷肉鹹香、肥嫩不膩，我連吃了兩碗好滿足

醬料區提供十幾種佐料搭配

還可以將煮好的麵條調味變成椒麻麵等吃法

飲料有冬瓜檸檬冰沙、優格冰沙、可樂汽水、咖啡等軟性飲料

冰淇淋有霜淇淋跟泰國明果冰淇淋是用泰國明果

旁邊還提供幾樣小點心可自行創意加在冰淇淋裝飾

可以當餐後甜點和下午茶慢慢享用

肉多多火鍋-天母新光三越店 評價推薦

爆炒招牌石頭湯 75元

很推薦爆炒招牌石頭湯，這湯底還可另外選擇70g活力培根豬或100g鮮雞腿

服務人員會將食材推到桌邊服務，爆炒香噴噴

服務人員將蒜頭、青蔥、洋蔥、番茄、魷魚乾和海鮮醬加入石頭鍋爆炒，接著加入豬肉片，等等加入高湯，再把肉片涮一下就很好吃。

私房酸菜湯 50元

私房酸菜湯是肉多多火鍋菜單新的湯頭選擇

口感微酸還帶有一點辣椒的麻，層次豐富開胃很下飯

涮肉片或蔬菜都很搭，還可以免費加酸菜

鮮嫩福氣魚片 159元（會員點數15點免費兌換）

鮮嫩福氣魚片和私房酸菜湯很搭，組合變成酸菜魚鍋，魚肉鮮嫩好吃，超推薦必點。

下載樂多多APP加入會員，100元可以累積一點，大概吃兩次就能免費換一盤，可以參考看看

活力梅花豬 399元

大肉盤也是肉多多火鍋招牌，肉質鮮嫩份量不少

記得之前和朋友約吃肉多多都點直接點肉盤吃很撐

無骨鮮雞腿（會員入會禮-免費兌換）

下載樂多多APP加入會員直接換一份無骨鮮雞腿或活力培根豬

生日肉蛋糕（會員當月免費兌換）

培根豬肉片切成長片狀

生日當月來吃肉多多火鍋的壽星禮有免費的生日肉蛋糕

不一定要生日當天喔！一整個月選一天來用餐就能兌換

藍鑽蝦 139元（會員點數10點免費兌換）

單點藍鑽蝦一份有六隻139元

也可以用累積的會員點數來換

藍鑽蝦有店員桌邊服務剝蝦殼，加入私房酸菜湯煮很推薦。

肉多多火鍋自助吧的創意吃法

自助吧有虱目魚滑都可以拿來做創意料

拿油條將虱目魚滑塞進去或夾起來下鍋煮

也可以用自助吧的蓮藕片中間夾虱目魚滑

口感是脆彈，很新奇特別，讓吃火鍋多了樂趣

豆皮也可以加虱目魚滑

油條＋虱目魚滑放進酸菜鍋煮

軟軟ＱＱ，滋味奇妙

餐後甜點來個霜淇淋

自己擠，想吃多少都可以，還可以搭配旁邊的五彩球、巧克力米等小點心做成聖代

肉多多火鍋有豐富的自助吧，蔬菜、火鍋料超過40種選擇

不是第一次吃肉多多火鍋

這次來肉多多火鍋天母新光三越店嘗試新湯底有很棒的體驗

加入會員就有許多優惠，壽星慶祝生日還送肉蛋糕

全省有多間肉多多火鍋分店

這間肉多多火鍋天母新光三越店可以列為士林火鍋、天母火鍋聚餐參考

肉多多火鍋-天母新光三越店

所在地點： 新光三越 台北天母店一館

地址：台北市士林區天母東路68號A棟5樓

營業時間：

週一至週五11:00–21:30

週六至週日11:00–22:00

電話：02 2877 2988

粉絲團：肉多多火鍋

官網：肉多多火鍋

食記：【士林火鍋】肉多多火鍋天母新光三越店，菜單349元起～自助吧超過40種蔬菜火鍋料推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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