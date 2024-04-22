「肉多多火鍋」是台灣有名的火鍋店，全台超過50間分店，大台北就有16間肉多多火鍋，菜單價格最便宜349元起，自助吧無限取用有超過40多種的蔬菜火鍋料，滷肉飯和冰淇淋都能吃到飽，用餐時間長，CP值高的火鍋店推薦
「肉多多火鍋」新湯底私房酸菜魚湯和爆炒招牌石頭湯也很值得推薦，現在加入會員就送肉盤。
肉多多火鍋-天母新光三越店 位置
來逛百貨公司也能吃到肉多多火鍋
肉多多火鍋天母新光三越店地點在五樓
全天候營業沒有空班，平日中午用餐時間有3.5小時
可以滿足午餐和下午茶
肉多多火鍋-天母新光三越店
所在地點： 新光三越 台北天母店一館
地址：台北市士林區天母東路68號A棟5樓
營業時間：
週一至週五11:00–21:30
週六至週日11:00–22:00
電話：02 2877 2988
粉絲團：肉多多火鍋
官網：肉多多火鍋
食記：【士林火鍋】肉多多火鍋天母新光三越店，菜單349元起～自助吧超過40種蔬菜火鍋料推薦
肉多多火鍋-天母新光三越店 內用環境
肉多多火鍋天母新光三越店提供沙發座椅，用餐環境寬敞舒適
平日下午吃火鍋的人潮也不少，吃飽還可以逛百貨公司剛剛好
肉多多火鍋-天母新光三越店 菜單價錢
肉多多火鍋 菜單價錢
每桌都有提供QR CODE掃碼就能看到肉多多火鍋菜單
菜單消費價位最便宜349元起～自助吧無限量供應
也有雙人餐跟三人餐，更多完整菜單可以參考肉多多火鍋官網
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
加入樂多多會員，入會禮兌換一份無骨鮮雞腿或活力培根豬
會員當月免費兌換生日肉蛋糕
消費每100元累積一點5點換肉盤、10點可更換藍鑽蝦、15點可換福氣魚
肉多多火鍋-天母新光三越店 自助吧無限取用
點好湯底和主餐
準備到自助區拿蔬菜火鍋料
超過40種食材自助取用，平日午餐還有3.5小時用餐時間
真的可以悠閒慢慢用享用
蔬菜新鮮且選擇滿多的
來肉多多吃火鍋就可以把一天需要的蔬菜量補齊
我最愛也是必拿的就是蓮藕和紫皮地瓜
外族真的很少有機會吃到
肉多多的虱目魚滑很特別
想吃多少自己挖，可以煮成虱目魚丸也能創意發揮多種吃法
主食有寬王子麵、王子麵、刀削麵、冬粉和蒸煮麵等，選擇豐富
超適合我這澱粉控，吃火鍋沒有飯跟麵絕對不行
白飯也可以加上滷汁或豬油變成滷肉飯與豬油拌飯
滷肉鹹香、肥嫩不膩，我連吃了兩碗好滿足
醬料區提供十幾種佐料搭配
還可以將煮好的麵條調味變成椒麻麵等吃法
飲料有冬瓜檸檬冰沙、優格冰沙、可樂汽水、咖啡等軟性飲料
冰淇淋有霜淇淋跟泰國明果冰淇淋是用泰國明果
旁邊還提供幾樣小點心可自行創意加在冰淇淋裝飾
可以當餐後甜點和下午茶慢慢享用
肉多多火鍋-天母新光三越店 評價推薦
爆炒招牌石頭湯 75元
很推薦爆炒招牌石頭湯，這湯底還可另外選擇70g活力培根豬或100g鮮雞腿
服務人員會將食材推到桌邊服務，爆炒香噴噴
服務人員將蒜頭、青蔥、洋蔥、番茄、魷魚乾和海鮮醬加入石頭鍋爆炒，接著加入豬肉片，等等加入高湯，再把肉片涮一下就很好吃。
私房酸菜湯 50元
私房酸菜湯是肉多多火鍋菜單新的湯頭選擇
口感微酸還帶有一點辣椒的麻，層次豐富開胃很下飯
涮肉片或蔬菜都很搭，還可以免費加酸菜
鮮嫩福氣魚片 159元（會員點數15點免費兌換）
鮮嫩福氣魚片和私房酸菜湯很搭，組合變成酸菜魚鍋，魚肉鮮嫩好吃，超推薦必點。
下載樂多多APP加入會員，100元可以累積一點，大概吃兩次就能免費換一盤，可以參考看看
活力梅花豬 399元
大肉盤也是肉多多火鍋招牌，肉質鮮嫩份量不少
記得之前和朋友約吃肉多多都點直接點肉盤吃很撐
無骨鮮雞腿（會員入會禮-免費兌換）
下載樂多多APP加入會員直接換一份無骨鮮雞腿或活力培根豬
生日肉蛋糕（會員當月免費兌換）
培根豬肉片切成長片狀
生日當月來吃肉多多火鍋的壽星禮有免費的生日肉蛋糕
不一定要生日當天喔！一整個月選一天來用餐就能兌換
藍鑽蝦 139元（會員點數10點免費兌換）
單點藍鑽蝦一份有六隻139元
也可以用累積的會員點數來換
藍鑽蝦有店員桌邊服務剝蝦殼，加入私房酸菜湯煮很推薦。
肉多多火鍋自助吧的創意吃法
自助吧有虱目魚滑都可以拿來做創意料
拿油條將虱目魚滑塞進去或夾起來下鍋煮
也可以用自助吧的蓮藕片中間夾虱目魚滑
口感是脆彈，很新奇特別，讓吃火鍋多了樂趣
豆皮也可以加虱目魚滑
油條＋虱目魚滑放進酸菜鍋煮
軟軟ＱＱ，滋味奇妙
餐後甜點來個霜淇淋
自己擠，想吃多少都可以，還可以搭配旁邊的五彩球、巧克力米等小點心做成聖代
肉多多火鍋有豐富的自助吧，蔬菜、火鍋料超過40種選擇
不是第一次吃肉多多火鍋
這次來肉多多火鍋天母新光三越店嘗試新湯底有很棒的體驗
加入會員就有許多優惠，壽星慶祝生日還送肉蛋糕
全省有多間肉多多火鍋分店
這間肉多多火鍋天母新光三越店可以列為士林火鍋、天母火鍋聚餐參考
肉多多火鍋-天母新光三越店
所在地點： 新光三越 台北天母店一館
地址：台北市士林區天母東路68號A棟5樓
營業時間：
週一至週五11:00–21:30
週六至週日11:00–22:00
電話：02 2877 2988
粉絲團：肉多多火鍋
官網：肉多多火鍋
食記：【士林火鍋】肉多多火鍋天母新光三越店，菜單349元起～自助吧超過40種蔬菜火鍋料推薦
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
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