在宜蘭冬山清溝夜市附近的火鍋店《大谷目糧倉鍋物館》上次吃過就很推薦，也是觀光客比較不知道的美食推薦，菜單主打自釀酸白菜鍋，菜盤有許多和當地小農合作的蔬菜，店內寬敞舒適，吃完會想再來的宜蘭火鍋店，一個人或者多人吃火鍋都很適合。

宜蘭火鍋 大谷目糧倉鍋物館 停車場

大谷目糧倉鍋物館地點開在喜互惠穀倉超市對面，車子開進去就是停車場，也是火鍋店和超市共用的免費停車場，對於開車族相當方便，每次來這都下雨，吃火鍋剛好。

大谷目糧倉·鍋物館

地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段48號

營業時間：平日11:30–14:30, 17:00–21:00 假日 11:00–21:00（周三休息）

電話： 03 958 6000

粉絲團：大谷目糧倉·鍋物館-東北酸白菜

食記：【宜蘭火鍋】大谷目糧倉鍋物館，冬山清溝夜市附近美食推薦

路邊停車方便，開進去也有免費停車場

對在地人和觀光客都很方便

宜蘭火鍋 大谷目糧倉鍋物館 菜單價錢

大谷目糧倉鍋物館 菜單價錢

和第一次來的菜單不太一樣，湯頭和套餐選擇新增更為豐富

肉肉大拼盤、雙人套餐和三人套餐都很推薦

用餐不另收服務費

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

宜蘭火鍋 大谷目糧倉鍋物館 店內環境

大谷目糧倉鍋物館星期三是店休日

店內有許多木雕和石頭藝術品展示

桌距間隔寬敞，提供舒適的空間，尖峰時段都有許多親子家庭一起來用餐

展示區有在地農產、茶葉、蜂蜜和水果等伴手禮可購買

現場也能買到多汁鮮甜的宜蘭大湖茂谷柑，不過每次來都有不同新鮮水果販售，老老闆有空還會切一點和客人分享，喜歡可以購買回家，都是在地小農種植。

除了提供自己種的檸檬水，店內也有紅茶和綠茶，推薦一定要試試這邊的紅茶，使用宜蘭茶園種植的茶葉泡製。

店家自釀的酸白菜，沒有加化學粉的天然酸白菜就是這裡的招牌。

提供多種沾醬搭配，也有豆乳芝麻醬，口味重的人可以嘗試。

老闆介紹這是星光大道第一屆創作歌手“黃捷”，這次來吃火鍋很幸運聽到現場演唱。

宜蘭火鍋 大谷目糧倉鍋物館 餐點推薦

老闆家自己種植的檸檬拿來做檸檬水，酸香不澀，清爽甘甜。

大谷目酸白菜活力套餐 560元

新菜單推出的套餐選擇，份量多又超值

肉品有培根豬、梅花豬和松阪豬三種可選一種

松阪豬需+100元升級

三種肉品都可以加價升級份量，一人份的套餐可以吃很飽

酸菜白肉鍋專屬綜合拼盤

擺盤吸睛、食材挑選豐富還有一隻蝦子

蔬菜均採用自種及與小農合作不准用農藥的有善栽種

提供季節時蔬，每次來都可能不同

這拼盤都是我愛的食材

有凍豆腐、，有凍豆腐、嫩豆皮、油豆腐、丸子、鈴鈴卷和小餛飩

這套餐真的很超值，湯底和主食都不用另外加價

大谷目自釀酸白菜

大谷目的招牌鍋底必點

不添加化學、味素和火鍋粉，自家醃製的酸白菜

酸香開胃，味道甘甜不刺激，溫順好喝，真的有推～

肉盤現點現切，培根豬厚度有誠意，和酸白菜鍋底很搭，肉質鮮嫩香甜。

家傳滷肉飯

酸白菜活力套餐的主食可選家傳滷肉飯或特製義式米苔目不用另外加價

醬香肥潤，褐色肉汁鹹香不膩，白飯也煮的很好吃



店家招待的果醋，酸酸甜甜的很開胃

24盎司雙人套餐1280元

擺盤浮誇吸睛像孔雀開屏的大肉盤

培根豬/梅花豬/嫩雞腿/培根牛

霜降牛/雪花牛/嫩肩羊/櫻桃鴨

提供八種肉品可選三種，加價還可以升等其他肉品

24盎司份量超多，兩個人吃會很飽

湯底選二

有不用另外加價的蔬菜日式昆布，也有其他六種加價湯底

我選了

牛奶起司味噌 +60元

四川麻辣 +60元

牛奶起司味噌湯底很特別

一小杯採用味噌手工豆腐乳依照自己喜好添加

湯頭煮到後面越來越香濃

味噌香而不鹹膩，湯頭滑順好喝

四川麻辣香而不燥，小辣帶有迷人的麻香，涮肉片很推薦

雙人套餐有兩份配色吸睛的菜盤

24盎司大肉盤我選了培根牛、櫻桃鴨和雪花牛

現切肉品以木盤呈現上桌，好看又好拍，看起來也很有質感

肉片厚度不會很薄

這價位真的不貴呢

烤牛奶饅頭/三星蔥油餅(任選一)

薄脆酥香的蔥油餅，不會油膩，蔥香細膩

上次就發現雙人升級套餐有附兩樣主食、牛奶饅頭或蔥油餅，直接點雙人套餐更划算

主食可選兩份

手工拉麵我也很愛

煮完Ｑ彈滑涮，建議用四川麻辣鍋底煮

麵條吸湯更好吃

義式米苔目 +30元

店家特調的義式醬料搭配Ｑ彈的米苔目

有點像黑胡椒醬的滋味

老實說

因為醬料味道比較重，單吃味道真的很不錯

不過和火鍋食材或肉片搭起來還是不太習慣

這看個人平常吃火鍋習慣了

五福拼盤 +180元

這份雙人套餐專屬加購優惠，只要180元真的很便宜

拼盤有大草蝦2尾、白蝦4尾、蛤蜊、鯊魚和鮮蚵

份量滿足，海鮮都很新鮮

店家招待的現切水果，都是宜蘭在地小農種植，喜歡也可以買回家

記得第一次看到朋友打卡推薦宜蘭這間大谷目糧倉鍋物

地點在清溝夜市附近，不算熱鬧的地區，但停車超方便

吃過一次就印象深刻的宜蘭火鍋店

這次再訪發現菜單更新許多組合，價格划算

不管是一個人還是多人來吃火鍋都很推薦參考

大谷目糧倉·鍋物館

地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段48號

營業時間：平日11:30–14:30, 17:00–21:00 假日 11:00–21:00（周三休息）

電話： 03 958 6000

粉絲團：大谷目糧倉·鍋物館-東北酸白菜

食記：【宜蘭火鍋】大谷目糧倉鍋物館，冬山清溝夜市附近美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

粉絲團：小可愛阿貴

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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本篇食記自費

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