阿里郎村落地點在捷運芝山站旁邊，菜單提供多種道地韓式料理，是台北經營多年的韓國料理餐廳，在士林和天母評價都不錯，平日用餐時間幾乎客滿，也有很多人來外帶回家吃。

士林美食 阿里郎村落韓式料理 店家資訊

阿里郎村落

地址：台北市士林區福華路149號

捷運：芝山站2號出口右邊

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 2838 3228

粉絲團：阿里郎村落 道地韓國美食

食記：【士林餐廳】阿里郎村落韓式料理推薦！捷運芝山站美食

備註：可外帶、可訂位

士林美食 阿里郎村落韓式料理 內用環境

老闆娘是韓國仁川的華僑，菜單的餐點皆具有韓國道地飲食風味，有許多客人吃過都再回訪，連藝人都特地來品嚐推薦。

在士林和天母相當受到在地人推薦，只要搜尋天母美食餐廳都會看到阿里郎村落出現，牆上貼滿藝人到訪的簽名，可見其受歡迎程度，記得啊～有些餐點需要提前預約，菜單上都有標註。

平日還沒六點就這麼滿，生意真的很好呢！

士林美食 阿里郎村落韓式料理 菜單價格

【阿里郎村落】菜單以單點消費，部分餐點有附湯和飯，適合一個人～多人用餐都適合的份量。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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士林美食 阿里郎村落韓式料理 餐點推薦

我們三個人用餐有提供三樣小菜，每次來都不太一樣，依當天為主。

道地的韓式泡菜，開胃爽口，夠酸又入味，鮮脆好吃，後來又外帶一包泡菜回家，貼心的老闆提醒盡快吃完，要是沒吃完可以煮泡菜鍋，口感很不一樣。

韓式辣涼麵

記得第一次出國選擇韓國旅行的七天回憶，好幾天吃了韓國當地冷麵，一開始有點不習慣，想說這麼冷還吃涼麵，沒想到一吃就愛上這味道，來阿里郎村落看到菜單有這道實在開心。

小黃瓜和紅蘿蔔切絲，韓式辣醬相當重口味，冷麵條辣口卻清爽開胃，在夏天絕對是桌上常客。最上面的新鮮水梨切片，爽脆鮮甜又解膩，一開始還以為是白蘿蔔，有點討喜的搭配。

半顆溏心蛋加上辣醬更好吃，冷麵條吸附醬汁，滿滿的辣衝上舌尖，過癮啊！辣度有點強喔～愛吃辣的可以嘗試看看。

山東燒雞

當天被朋友秒殺的一道菜就是山東燒雞。

一上桌看到滿滿香菜，身為香菜控實在開心，加上三個朋友都愛香菜，難怪秒殺。

這道菜是冰的，沒吃過真的會有點意外，重點是雞肉口感紮實不柴，加上多種香料醃製，越嚼越香，蒜味提味的很棒，加上清爽小黃瓜，整道菜就是夏季桌上菜餚，然後雞皮真好吃啊！

水原肋排醬炸雞

看著菜單猶豫不決的時候，老闆推薦必點，我看其他桌客人都有點，感覺就是招牌，沒想到這道是韓國電影《雞不可失》超紅料理。

看似金黃酥脆的炸雞，口感軟嫩多汁，風味甜鹹甜鹹又帶辣，集合了酸、甜、鹹和香，老闆看我們拍照還提醒要趁熱吃，冷掉口感差很多！外層炸得脆脆，咬下去ＱＱ的年糕也讓人印象深刻。

炸雞另外附了一小碟醃蘿蔔，爽脆多汁，相當好吃咧～

醬燒豬五花

這道上桌看起來就有點雷，還好沒被騙。

看起來很乾的豬五花肉，沒想到吃起來QQ的，還相當有咬勁，加上甜甜的醬燒解膩，包著生菜吃剛剛好，雖然我很期待肥滋滋的五花肉，不過這道確實好吃。

韓式飯捲

一開始看到飯捲和紫菜小球很猶豫要點哪一道？

後來想起自己一個人在韓國街上為了回味飯捲的畫面，就點了韓式飯捲。

（當初去韓國旅遊，吃到一間很好吃的韓式飯捲，當天宵夜超想回味，我真的就自己一個人外出去探險覓食，一天吃了同一間韓式飯捲喔！）

店家一開始疊在一起的擺盤沒有很吸引我，自己擺一下又拍一張XD

米飯的口感很棒，軟硬剛好，看起來濕潤卻有咬勁，紅蘿蔔、小瓜、蛋皮和酸黃瓜這幾樣看似簡單的食材，加上海苔就很美味。

韓式牛尾湯（需先預約）

這道真的OVER，滿滿膠原蛋白啊～

因為不能續湯，所以會有兩鍋湯，份量也不少。

使用牛骨和牛尾熬湯，經過長時間熬製後呈現略微透明又乳白色的濃郁湯頭，味道極為醇厚，牛骨和牛尾肉質軟Ｑ，喝一口真的感受到滿滿膠質，相當營養啊！這道湯一定要預約，建議兩人以上用餐人數再點來分享。

這天其實還想點韓式料理常見的部隊鍋和泡菜鍋，但吃不下啦！下次二訪還想點人參雞湯來試試看。生意真的很好的阿里郎村落，還沒六點就有這樣的用餐畫面，七點後會比較少人，離峰時間來也不錯。

阿里郎村落

地址：台北市士林區福華路149號

捷運：芝山站2號出口右邊

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00（週一休息）

電話： 02 2838 3228

粉絲團：阿里郎村落 道地韓國美食

食記：【士林餐廳】阿里郎村落韓式料理推薦！捷運芝山站美食

備註：可外帶、可訂位



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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