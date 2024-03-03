喜愛吃拉麵的我們在新竹找到了一家特別的拉麵店！
想吃拉麵又想吃串燒來這裡就對啦！
在竹北市成功十二街上的涼太拉麵！
店家的老闆りょう桑是日本東京
超高人氣拉麵店はやし家的徒弟哦！
把技術、精燉慢熬好幾個小時的湯頭做法帶回這裡~
不用出國也吃的到啦！
在日本不是有吸越大聲越好吃的說法( • ω•́ )✧
店家外觀是木造的牆面就是日本風格的感覺
路過應該都會好奇往裡面看看~
進去就會眼睛一亮不說還覺得這是拉麵店嗎？
很像日本居酒屋呢~感覺天花板有挑高！
店內座位其實不多
我們坐沒多久後續就有客人來了！
店內有多種組合的座位
吧檯也可以坐是用木箱當椅子
涼太拉麵的燈籠裝飾真的很亮眼
兔貓都一直抬頭看！
牆上貼著是日本的正版漫畫！
二樓就是特別的地方清酒吧
是需要提前預約的哦！
因為當下店家要休息了~
兔貓就不好意思上去了！！
但二樓是一個很棒的地方！
適合辦活動聚會的地方呢~
喜歡下班小喝一下的朋友一定要來！
記得開車不喝酒喝酒不開車~
餐點是用手機點餐的方式
點完付完錢可以先喝點味增湯哦！
湯品是免費享用~
旁邊也有兒童餐具
七味粉、胡椒粉、開水都是自取！
味增湯
這裡的味增湯兔貓真的超愛~
喝起來有些不同不會死鹹
裡面滿滿的洋蔥跟豆腐！
來一定要喝看看~超推！！
涼太W拉麵
拉麵的配料有溏心蛋、叉燒、海苔、筍子、蔥花
第一口先喝湯~味道滿特別
是綜合豚骨和海鮮燉煮出來的湯頭！
屬於比較清爽的口感~
雖然是從日本學習回來的製作方式
但完全不會有死鹹的問題！
所以也不是說日本的湯頭都很鹹嘛~
麵條是可以選擇硬度，正常就很Q了！
一口湯加上麵條一起吃~完美！
叉燒很大片又厚！咬下去不會很硬~
吃拉麵不能少了溏心蛋！
兔貓特別愛吃筍子~非常入味！
跟拉麵一起吃添加了口感！
涼太豚骨拉麵
涼太拉麵的拉麵湯頭真的是一點都不膩也不死鹹
豚骨湯頭用醬油做基底再加入豬骨長時間熬煮
所以湯頭很濃郁又好喝！
鮮香菇
來涼太拉麵絕對不能不點烤物！真的很好吃！
這是兔貓吃過最好吃的香菇！烤的超好！
醬料也很香很好吃~新鮮香菇的鮮甜完全保留了
完全不是乾巴巴的香菇！是咬下都很飽滿的香菇！
櫛瓜
這是兔貓特怕的櫛瓜……但還是鼓起勇氣吃了！
然後就對櫛瓜改觀了~原來這就是別人說的只要烤的好！
櫛瓜是甜的不是苦的~真的好好吃！
日式唐揚雞
這是吃拉麵一定要點的啊！
每塊都很大耶！吃起來不會很油
外皮不會很厚但很酥脆同時雞肉又嫩~
2個人吃剛剛好！擠點檸檬口感更上一層！
綜合可樂餅
好吃的可樂餅就是一點也不油！
咬下去綿綿的馬鈴薯
另一種是有包覆起司在裡面~
多了不同的滋味！
絕對是日式小點最佳！
ラーメン涼太拉麵的拉麵真的是很不一樣呢~
感謝老闆去日本學習はやし家的製麵方式與湯頭製作
喜歡日本文化的朋友去享用的時候
可以看看老闆在不在~可以聊聊天哦！
吃涼太拉麵的同時也不要忘記美味的烤串
住新竹的朋友有空也可以預約二樓小喝一下吧！
地址 : 竹北市成功十二街26號
電話 : 036682924
FB：涼太拉麵 - ラーメン涼太(點我點我)
IG：Ramen.ryota(點我點我)
時間 : 星期一到星期四17:30-22:00
星期五到星期日11:30-13:30 17:30-21:00
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf