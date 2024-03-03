喜愛吃拉麵的我們在 新竹找到了一家特別的拉麵店！

想吃拉麵又想吃串燒來這裡就對啦！

在 竹北市成功十二街上的涼太拉麵！

店家的老闆りょう桑是日本東京

超高人氣拉麵店はやし家的徒弟哦！

把技術、精燉慢熬好幾個小時的湯頭做法帶回這裡~

不用出國也吃的到啦！

在日本不是有吸越大聲越好吃的說法( • ω•́ )✧

店家外觀是木造的牆面就是日本風格的感覺

路過應該都會好奇往裡面看看~

進去就會眼睛一亮不說還覺得這是拉麵店嗎？

很像日本居酒屋呢~感覺天花板有挑高！

店內座位其實不多

我們坐沒多久後續就有客人來了！

店內有多種組合的座位

吧檯也可以坐是用木箱當椅子

涼太拉麵的燈籠裝飾真的很亮眼

兔貓都一直抬頭看！

牆上貼著是日本的正版漫畫！

二樓就是特別的地方清酒吧

是需要提前預約的哦！

因為當下店家要休息了~

兔貓就不好意思上去了！！

但二樓是一個很棒的地方！

適合辦活動聚會的地方呢~

喜歡下班小喝一下的朋友一定要來！

記得開車不喝酒喝酒不開車~

餐點是用手機點餐的方式

點完付完錢可以先喝點味增湯哦！

湯品是免費享用~

旁邊也有兒童餐具

七味粉、胡椒粉、開水都是自取！



味增湯

這裡的味增湯兔貓真的超愛~

喝起來有些不同不會死鹹

裡面滿滿的洋蔥跟豆腐！

來一定要喝看看~超推！！

涼太W拉麵

拉麵的配料有溏心蛋、叉燒、海苔、筍子、蔥花

第一口先喝湯~味道滿特別

是綜合豚骨和海鮮燉煮出來的湯頭！

屬於比較清爽的口感~

雖然是從日本學習回來的製作方式

但完全不會有死鹹的問題！

所以也不是說日本的湯頭都很鹹嘛~

麵條是可以選擇硬度，正常就很Q了！

一口湯加上麵條一起吃~完美！

叉燒很大片又厚！咬下去不會很硬~

吃拉麵不能少了溏心蛋！

兔貓特別愛吃筍子~非常入味！

跟拉麵一起吃添加了口感！

涼太豚骨拉麵

涼太拉麵的拉麵湯頭真的是一點都不膩也不死鹹

豚骨湯頭用醬油做基底再加入豬骨長時間熬煮

所以湯頭很濃郁又好喝！

鮮香菇

來涼太拉麵絕對不能不點烤物！真的很好吃！

這是兔貓吃過最好吃的香菇！烤的超好！

醬料也很香很好吃~新鮮香菇的鮮甜完全保留了

完全不是乾巴巴的香菇！是咬下都很飽滿的香菇！

櫛瓜

這是兔貓特怕的櫛瓜……但還是鼓起勇氣吃了！

然後就對櫛瓜改觀了~原來這就是別人說的只要烤的好！

櫛瓜是甜的不是苦的~真的好好吃！

日式唐揚雞

這是吃拉麵一定要點的啊！

每塊都很大耶！吃起來不會很油

外皮不會很厚但很酥脆同時雞肉又嫩~

2個人吃剛剛好！擠點檸檬口感更上一層！

綜合可樂餅

好吃的可樂餅就是一點也不油！

咬下去綿綿的馬鈴薯

另一種是有包覆起司在裡面~

多了不同的滋味！

絕對是日式小點最佳！

ラーメン涼太拉麵的拉麵真的是很不一樣呢~

感謝老闆去日本學習はやし家的製麵方式與湯頭製作

喜歡日本文化的朋友去享用的時候

可以看看老闆在不在~可以聊聊天哦！

吃涼太拉麵的同時也不要忘記美味的烤串

住新竹的朋友有空也可以預約二樓小喝一下吧！

地址 : 竹北市成功十二街26號

電話 : 036682924

FB：涼太拉麵 - ラーメン涼太(點我點我)

IG：Ramen.ryota(點我點我)

時間 : 星期一到星期四17:30-22:00

星期五到星期日11:30-13:30 17:30-21:00