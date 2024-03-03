為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的串燒享用！二樓還是需要預約的清酒吧！一次滿足！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的串燒享用！二樓還是需要預約的清酒吧！一次滿足！

2024-03-03 20:48:44 是兔也是貓 人氣：106
share
邀約
窩客好文

是兔也是貓

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：ラーメン涼太拉麵
phone03-6682924
place新竹縣竹北市成功十二街26號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

喜愛吃拉麵的我們在新竹找到了一家特別的拉麵店！

想吃拉麵又想吃串燒來這裡就對啦！

竹北市成功十二街上的涼太拉麵！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

店家的老闆りょう桑是日本東京

超高人氣拉麵店はやし家的徒弟哦！

把技術、精燉慢熬好幾個小時的湯頭做法帶回這裡~

不用出國也吃的到啦！

在日本不是有吸越大聲越好吃的說法( • ω•́ )✧

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

店家外觀是木造的牆面就是日本風格的感覺

路過應該都會好奇往裡面看看~

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

進去就會眼睛一亮不說還覺得這是拉麵店嗎？

很像日本居酒屋呢~感覺天花板有挑高！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

店內座位其實不多

我們坐沒多久後續就有客人來了！

店內有多種組合的座位

吧檯也可以坐是用木箱當椅子

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

涼太拉麵的燈籠裝飾真的很亮眼

兔貓都一直抬頭看！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

牆上貼著是日本的正版漫畫！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

二樓就是特別的地方清酒吧

是需要提前預約的哦！

因為當下店家要休息了~

兔貓就不好意思上去了！！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

但二樓是一個很棒的地方！

適合辦活動聚會的地方呢~

喜歡下班小喝一下的朋友一定要來！

記得開車不喝酒喝酒不開車~

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

餐點是用手機點餐的方式

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

點完付完錢可以先喝點味增湯哦！

湯品是免費享用~

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

旁邊也有兒童餐具

七味粉、胡椒粉、開水都是自取！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

 

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的
味增湯
這裡的味增湯兔貓真的超愛~

喝起來有些不同不會死鹹

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

裡面滿滿的洋蔥跟豆腐！

來一定要喝看看~超推！！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

涼太W拉麵
拉麵的配料有溏心蛋、叉燒、海苔、筍子、蔥花

第一口先喝湯~味道滿特別

是綜合豚骨和海鮮燉煮出來的湯頭！

屬於比較清爽的口感~

雖然是從日本學習回來的製作方式

但完全不會有死鹹的問題！

所以也不是說日本的湯頭都很鹹嘛~

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

麵條是可以選擇硬度，正常就很Q了！

一口湯加上麵條一起吃~完美！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

叉燒很大片又厚！咬下去不會很硬~

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

吃拉麵不能少了溏心蛋！

兔貓特別愛吃筍子~非常入味！

跟拉麵一起吃添加了口感！

涼太豚骨拉麵
涼太拉麵的拉麵湯頭真的是一點都不膩也不死鹹

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

豚骨湯頭用醬油做基底再加入豬骨長時間熬煮

所以湯頭很濃郁又好喝！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

鮮香菇
來涼太拉麵絕對不能不點烤物！真的很好吃！

這是兔貓吃過最好吃的香菇！烤的超好！

醬料也很香很好吃~新鮮香菇的鮮甜完全保留了

完全不是乾巴巴的香菇！是咬下都很飽滿的香菇！

櫛瓜
這是兔貓特怕的櫛瓜……但還是鼓起勇氣吃了！

然後就對櫛瓜改觀了~原來這就是別人說的只要烤的好！

櫛瓜是甜的不是苦的~真的好好吃！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

日式唐揚雞
這是吃拉麵一定要點的啊！

塊都很大耶！吃起來不會很油

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

外皮不會很厚但很酥脆同時雞肉又嫩~

2個人吃剛剛好！擠點檸檬口感更上一層！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

綜合可樂餅
好吃的可樂餅就是一點也不油！

咬下去綿綿的馬鈴薯

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

另一種是有包覆起司在裡面~

多了不同的滋味！

絕對是日式小點最佳！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

ラーメン涼太拉麵的拉麵真的是很不一樣呢~

感謝老闆去日本學習はやし家的製麵方式與湯頭製作

喜歡日本文化的朋友去享用的時候

可以看看老闆在不在~可以聊聊天哦！

吃涼太拉麵的同時也不要忘記美味的烤串

住新竹的朋友有空也可以預約二樓小喝一下吧！

新竹竹北來自日本做法涼太拉麵，長時間熬煮湯頭不死鹹！有好吃的

地址 : 竹北市成功十二街26號
電話 : 036682924
FB：涼太拉麵 - ラーメン涼太(點我點我)
IG：Ramen.ryota(點我點我)
時間 : 星期一到星期四17:30-22:00
星期五到星期日11:30-13:30 17:30-21:00


檢視較大的地圖




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
新竹美食 新竹必吃 新竹必吃美食 竹北美食 more
檢舉
share
chevron_left

新竹城隍廟海王乾燒蛤蠣專賣！雲林養殖蛤蜊大又
延伸閱讀
｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
 沾墨點落
『高雄。誠拉麵』～鳳山文山特區／醬油湯底／可免費加一球麵
 銀菁夢
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up