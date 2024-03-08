去年才開幕的[樂葵法式鐵板燒]因標榜一千多就可以吃到

龍蝦、鮑魚、Prime牛小排、生蠔、干貝等....高級食材

在台中掀起一小陣狂風.....

[樂葵法式鐵板燒]的第一間店就開在它們家[新天地崇德旗艦館]的二樓~

之前好像不好訂位,那天跟朋友一時興起,直接約了隔天中午,竟然有座位~

現在的餐廳可能是怕客人訂完位後no show,所以很多都要先匯款才能確保訂位!

餐廳有配合的停車場,可折抵2小時~

進門後,是一大圓桌,分成兩個檯面~

一大片的紅酒牆,也可當成隔間板~

一開始鐵板上的陳列,帶點秋天的味道~

大家都到後,主廚會介紹這餐的食材~

套餐都是一個價錢1460元+10%~

鮑魚蠻大一顆的~

第一道:湯品

[法式牛肝菌湯四色起司義餃]

起司義餃加上一片火腿提味,是事前已經盛盤好的,送上桌後再由專人將牛肝菌湯底倒入~

牛菌湯熬靠深色濃郁,四種起司分別是瑞可達、帕達諾、莫扎瑞拉、帕瑪森起司......

倒入湯後,可讓餃子在湯裡浸泡一下,吸一下湯汁~

鐵板上處理的是生魚片等級的海鱺魚~

等等會上場的龍蝦~

第二道:[炙燒海鱺 辣根奶油起司醬]~

南海的海鱺魚用炙燒的方式,處理到半生熟~

加了cream cheese為了增加層次感,底下有日本淮山的白山藥跟紫蘇增加口感~

第三道:[日本蠔魚子蕈菇海膽荷蘭醬]~

選用的是瀨戶內海的播磨生蠔~

淋上海膽荷蘭醬後炙燒,帶出海膽的香味,再點綴些許魚子醬,底下有煸炒過的菌菇,杏鮑菇....

附上的半顆小金桔可自行斟酌要不要加~

師傅建議一手拿殼,一手插上生蠔,豪邁的一口吃下.....

第四道:[南非活鮑 松露波特醬]~

選用南非活鮑再用白蘭地燜煎~

推薦可以切一小塊先吃他的原味,因為是用乾淨的海水養殖,所以會稍微鹹口~

下面有兩種法式的經典醬汁,奶油白醬跟深褐色的松露波特醬,用雞骨跟雞爪熬煮,所以有滿滿的膠質~

鮑魚下面的鮑魚乾已用奶油煎的香酥~

鮑魚夠厚,口感還不錯!

第五道:[北海道干貝燒番麥溫沙拉]秋季菜單~

除了在鐵板現煎生食級M尺寸的北海道干貝外,再將玉米筍刷上特調醬汁炙燒後,變身為烤玉米~

淋上少許的橄欖油拌一下,還蠻爽口的!!

黑色的是墨魚杏鮑菇,象徵烤玉米的木炭的.....

第六道:[加勒比海龍蝦 卡菲醬]~

加勒比海的龍蝦淋上白酒燜煎,在下面鋪上卡非醬,卡非醬有點咖哩的感覺,

最上層再灑上自製的櫻花蝦鬆提鮮....

上面裝飾的是有機芽苗~

到這邊,師傅說接著是兩道主菜......

第七道:雙主餐之一:[法式鴨胸 苦甜巧克力橙汁醬]

將宜蘭櫻烤鴨煎至七分熟搭配特調的醬汁,還可以跟旁邊的橙片一起享用~

第八道:雙主餐之一[Prime牛小排/伊比利豬肋條]~

會詢問有沒有不吃牛的客人,有的話就換成伊比利豬肋條~

採用美國安格斯牛小排,分量好像少了一點......

第九道:[牛筋飛魚卵炒飯]

炒飯火侯控制的恰到好處,米飯也都粒粒分明,看起來應該是重口味,可惜吃起來味道不太夠!

第十道:甜點

[金雪秋栗奶油香緹 火焰蘭姆酒醬]~

蜂蜜蛋糕上有刷一層薄薄的蘭姆酒增加風味,中間的栗奶油香緹裡面有含栗子跟龍眼乾,蘭姆酒跟鮮奶油,

上面是糖漬栗子再淋上剛剛加熱蘭姆酒.....

看看這個火焰蘭姆酒醬.....

這時候,整個屋子充滿了香氣!!

對了,他們家用甜點沒有換到適合優閒享用甜點的空間~

可能對其他人覺得還好,對我來說是小小的扣分!!

離開時,拍到的用餐室空景~

整體吃下來的感覺,如果以前後10道菜又是高級食材來說,1460元+10%,算是CP值蠻高的~

只是可惜的是,標榜了好多很優的食材,結果加了過多的調味醬來提味,

總覺得失去了原有食材的味道.....

樂葵法式鐵板燒 台中崇德店

地址:台中市北屯區崇德五路345號2F

電話:04-2243-8229

營業時間:11:00-14:00、17:00-21:00

台中鐵板燒

[台中|西屯區 再訪長榮桂冠酒店。冠品鐵板燒]

[台中|西屯區 商業午餐。大巨人鐵板燒]

[台中|長榮桂冠酒店。冠品鐵板燒]

新竹鐵板燒

[新竹|竹北 光明商圈。享廚鐵板燒Enjoy Teppanyaki]

[新竹。上品苑鐵板燒]