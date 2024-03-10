身邊朋友都知道我是飲料控，尤其特別愛喝鮮果類的手搖飲！

於是這天到嘉義找大學閨蜜，第一件事就是帶我到她最常喝的飲料店🤣

⬇️她說這家御可香-中埔後庄店在中埔飲料一級戰區，周圍一大堆手搖飲店，每一家都喝過，唯有這家鮮果茶讓她戀戀不忘！是她身為嘉義在地人的最愛！每次外地朋友來找她，喝飲料不二首選就是御可香！

現切現榨vs濃縮果汁，你選哪一杯？

市面上飲料店大多都是用濃縮果汁，完全沒有御可香現切現榨來的純粹～既然選擇喝鮮果茶飲了，當然要選新鮮的呀！人工費工現榨的不香嘛～

⬇️才剛走近櫃檯就聞到很香的柳橙味，店員處理一顆又一顆新鮮柳橙為開店做準備。

進口香吉士時價供應，天天喝到最新鮮柳橙綠茶！

⬇️這裡順便提醒大家～因為台灣柳橙產季關係，四月後店家是進口香吉士，所以價格才會是時價哦！不過一杯大約也是60-70元不等，是鮮果茶飲可以接受的程度！

檸檬也是現榨，而不是用那種一瓶冰了又冰的檸檬汁。

⬇️特選屏東檸檬，店家切的時候檸檬味超清爽～彷彿沐浴在檸檬芳香中～

老師傅功夫炒糖，獨有的甘甜滋味

⬇️店家老師傅自己手炒的紅糖，非常難能可見！現在大多飲料店都追求方便買現成的了。

前面聽完閨蜜的介紹，接下來轉到飲料本身啦❤️

我們這次買了五杯，都是閨蜜常喝、愛喝非常推薦的品項。

1.葡萄柚綠

2.柳橙綠

3.紅茶豆奶

4.蔗香檸檬

5.桂花烏龍

⬇️葡萄柚綠茶

嚴選台灣葡萄柚，果肉肥厚多汁，店家也不吝嗇添加很多果肉，真材實料用了快半杯的葡萄柚！每吸一口都是滿滿的果肉，咬起來酸酸甜甜的，搭配綠茶喝起來爽口又上癮！

喜歡梅子酸V酸V的滋味也可以請店家來一顆～喝起來更有層次感哦😍

⬇️柳橙綠茶

天啊！御可香他們家的柳橙綠也太柳橙了吧！

我喝過其他家手搖飲都是綠茶>柳橙，御可香則是柳橙>綠茶！充滿柳橙的香甜，又不失綠茶的清新，這很容易一天來兩杯耶🤣

⬇️跟好閨蜜乾杯！

⬇️紅茶豆奶

紅茶豆奶我只在早餐店看過，這是頭一次看它出現在飲料店！

店家說嘉義在地人很愛mix混合這樣喝～有豆奶的豆香，再添加一股紅茶底蘊，怎麼喝都喝不膩，滑順、豆奶有濃！

⬇️蔗香檸檬

老師傅手炒紅糖＋現榨特選屏東檸檬汁

喝起來特別純粹，它的甜是會回甘的甜，喝完不會口乾反而解渴，新鮮檸檬帶有皮的香氣，剛剛好的酸度讓人忍不住分泌口水，意外地我很喜歡！原本想說只是簡單的炒紅糖＋檸檬，結果～最簡單的東西最值得回味。

⬇️桂花烏龍

桂花系列是雙茶系列，可以搭配自己喜歡的基底茶，有桂花烏龍/桂花綠茶/桂花青茶。

御可香的桂花不會很搶戲，是醇厚茶味中帶有淡淡桂花香～比例調配的恰恰好，不管男生女生都會喜歡！

御可香逾20間分店，嘉義飲料在地好口碑

喝過之後，能理解為什麼閨蜜對御可香情有獨鍾！因為我也愛上了哈哈哈❤️

其實御可香20多間分店，一杯鮮果茶飲也要5、60元，不好喝真的就是一次店而已，所以一再回訪就是好喝！真材實料！艾薇也分享給大家～可以找機會喝看看呦！

御可香-中埔後庄店

地址：嘉義縣中埔鄉中山路五段892號

電話：05 230 0326



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