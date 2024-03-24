兔貓是一個非常愛吃早午餐的人！

很常會拉著柚子一起去找美味的早午餐！

去台北遊玩的我們找到了 MAMA'S 鐵鍋早午餐~

看菜單真的感覺超好吃的啦！而且口味很特別哦！

MAMA'S 鐵鍋早午餐還是寵物友善

不影響其他用餐客人，毛孩是可以落地走動的哦！

在台北有兩間分店是 松山區的南京店跟大安區的和平店

MAMA'S 鐵鍋早午餐和平店

在文湖線科技大樓站大約5分鐘即可看招牌~



MAMA'S 鐵鍋早午餐經營理念是媽媽的愛，家的感覺~

媽媽從小就總是想讓孩子吃的健康、美味、愛心！

使用自製的醬料跟不使用加工肉，有些人可能覺得其實有點貴

但是MAMA'S 鐵鍋早午餐份量是真的多啊！

外觀看是以白色搭配上紅色，用餐環境很寬敞座位滿多

兔貓是下午時間用餐所以比較少人

用餐的過程中也是不斷一直聽到UberEat訂餐的聲音

有4人桌、2人桌位子也不會很擠

有高腳椅區吧台座位，也有嬰兒座椅可以使用哦！

店家也有提供免費 WiFi

有些座位在比較裡面難免會網路不好

店內的廚房區是半開放式設計

可以聽到跟看到廚師準備著~

兔貓真的覺得廚師們超分工合作！

MAMA’S 鐵鍋早午餐的醬料、餐具是自助的

用完餐後也是自行回收哦！大家一定要當乖寶寶哦！

點餐結帳後會拿到號碼牌，牌子放在桌上等待送餐

結帳只收現金，不提供刷卡服務

超可惜酪梨系列賣完了~

因為是現點現做的，所以要耐心等等~

如果是趕時間那就早點打電話先訂會比較好哦！

除了 早午餐盤系列 還有瑪芬跟烘蛋

三明治、手打漢堡、歐姆蛋捲餅和飲品

真的不知道吃什麼也可以選擇 人氣餐點哦！

早午餐當然不能少了升級套餐啦！

可以透過Line看菜單

線上點餐跟預約訂位也可以哦！

Line@ 網址： https://lin.ee/VT4LK6g

BBQ手撕主打豬蛋三明治

兔貓真的超愛去 邊鮮奶吐司！

慢烤溫體的梅花肉手撕細條狀

加上紅仁蛋、涼拌捲心菜！

真的超好吃！超推！

原本以為菜的味道會很重

結果沒有！全部超搭！

烤豬肉芋香起司歐姆蛋+A套餐

蛋捲裡面是慢烤溫體的梅花肉手撕細條狀

加上紅仁蛋、自製手工芋泥、綜合起司

口感鹹甜鹹甜真的是意外的搭！超滿足~

軟法加上自製雙莓果醬！不過有點小酸~

再來飯後水果！完美！

手工美式薯絲煎餅

平常都是吃到薯餅

薯絲餅是真的比較少吃到呢~

柚子說吃起來很像洋芋片的感覺~

伯爵紅茶

早午餐通常都可以加套餐

套餐附的飲料讓兔貓滿意外

有甜不會死甜淡淡茶香~是好喝的耶！

韓式燒肉起司蛋燒餅

這個是 招牌！ 兔貓也是看上這餐點！

韓式里肌豬燒肉搭配泡菜加上馬茲瑞拉起司

跟酥脆的蛋餅皮真的超搭 ，份量也超大！

微微的辣而已~

比利時奶酪咖啡

第一眼就想試試看這個！感覺就很特別！

口感很有層次，喜歡咖啡的一定要喝看看~

MAMA'S 鐵鍋早午餐堅持不使用加工肉製品及油炸物

選擇嚴選台灣溫體肉、橄欖油跟無鹽奶油連醬汁都是自製的哦！

跟其他早午餐比真的算平價了！

而且真的是用料實在！都超好吃！

有些客人還是會覺得價格貴一些

但MAMA’S 鐵鍋早午餐品質有顧到~

餐點是現點現做也不收服務費

餐點有 特色像是芋泥、酪梨、綠咖哩、墨西哥肉醬

明太子、羅勒、奶酪咖啡之類

如果開在兔貓家附近~兔貓應該每天吃不同餐點！

Mama’s鐵鍋早午餐和平店

電話：02-27088159

台北市大安區和平東路二段311巷43弄42號

捷運站：科技大樓站

（麥當勞旁邊的巷子，走路五分鐘）

線上訂餐（和平店）

Line@： https://lin.ee/VT4LK6g

UberEat 訂餐外送 ：https://bit.ly/2S4DyL1

Mama’s鐵鍋早午餐南京店

電話：02-27138865

台北市松山區南京東路四段133巷8弄3號1樓

（小巨蛋五號出口步行約五分鐘）

線上訂餐（南京店）

Line@ 網址：https://lin.ee/my0DiXG

UberEat 訂餐外送：https://bit.ly/3ov3bkj