兔貓是一個非常愛吃早午餐的人！
很常會拉著柚子一起去找美味的早午餐！
去台北遊玩的我們找到了MAMA'S 鐵鍋早午餐~
看菜單真的感覺超好吃的啦！而且口味很特別哦！
MAMA'S 鐵鍋早午餐還是寵物友善
不影響其他用餐客人，毛孩是可以落地走動的哦！
在台北有兩間分店是松山區的南京店跟大安區的和平店
MAMA'S 鐵鍋早午餐和平店
在文湖線科技大樓站大約5分鐘即可看招牌~
MAMA'S 鐵鍋早午餐經營理念是媽媽的愛，家的感覺~
媽媽從小就總是想讓孩子吃的健康、美味、愛心！
使用自製的醬料跟不使用加工肉，有些人可能覺得其實有點貴
但是MAMA'S 鐵鍋早午餐份量是真的多啊！
外觀看是以白色搭配上紅色，用餐環境很寬敞座位滿多
兔貓是下午時間用餐所以比較少人
用餐的過程中也是不斷一直聽到UberEat訂餐的聲音
有4人桌、2人桌位子也不會很擠
有高腳椅區吧台座位，也有嬰兒座椅可以使用哦！
店家也有提供免費 WiFi
有些座位在比較裡面難免會網路不好
店內的廚房區是半開放式設計
可以聽到跟看到廚師準備著~
兔貓真的覺得廚師們超分工合作！
MAMA’S 鐵鍋早午餐的醬料、餐具是自助的
用完餐後也是自行回收哦！大家一定要當乖寶寶哦！
點餐結帳後會拿到號碼牌，牌子放在桌上等待送餐
結帳只收現金，不提供刷卡服務
超可惜酪梨系列賣完了~
因為是現點現做的，所以要耐心等等~
如果是趕時間那就早點打電話先訂會比較好哦！
除了早午餐盤系列還有瑪芬跟烘蛋
三明治、手打漢堡、歐姆蛋捲餅和飲品
真的不知道吃什麼也可以選擇人氣餐點哦！
早午餐當然不能少了升級套餐啦！
可以透過Line看菜單
線上點餐跟預約訂位也可以哦！
Line@ 網址： https://lin.ee/VT4LK6g
BBQ手撕主打豬蛋三明治
兔貓真的超愛去邊鮮奶吐司！
慢烤溫體的梅花肉手撕細條狀
加上紅仁蛋、涼拌捲心菜！
真的超好吃！超推！
原本以為菜的味道會很重
結果沒有！全部超搭！
烤豬肉芋香起司歐姆蛋+A套餐
蛋捲裡面是慢烤溫體的梅花肉手撕細條狀
加上紅仁蛋、自製手工芋泥、綜合起司
口感鹹甜鹹甜真的是意外的搭！超滿足~
軟法加上自製雙莓果醬！不過有點小酸~
再來飯後水果！完美！
手工美式薯絲煎餅
平常都是吃到薯餅
薯絲餅是真的比較少吃到呢~
柚子說吃起來很像洋芋片的感覺~
伯爵紅茶
早午餐通常都可以加套餐
套餐附的飲料讓兔貓滿意外
有甜不會死甜淡淡茶香~是好喝的耶！
韓式燒肉起司蛋燒餅
這個是招牌！兔貓也是看上這餐點！
韓式里肌豬燒肉搭配泡菜加上馬茲瑞拉起司
跟酥脆的蛋餅皮真的超搭，份量也超大！
微微的辣而已~
比利時奶酪咖啡
第一眼就想試試看這個！感覺就很特別！
口感很有層次，喜歡咖啡的一定要喝看看~
MAMA'S 鐵鍋早午餐堅持不使用加工肉製品及油炸物
選擇嚴選台灣溫體肉、橄欖油跟無鹽奶油連醬汁都是自製的哦！
跟其他早午餐比真的算平價了！
而且真的是用料實在！都超好吃！
有些客人還是會覺得價格貴一些
但MAMA’S 鐵鍋早午餐品質有顧到~
餐點是現點現做也不收服務費
餐點有特色像是芋泥、酪梨、綠咖哩、墨西哥肉醬
明太子、羅勒、奶酪咖啡之類
如果開在兔貓家附近~兔貓應該每天吃不同餐點！
Mama’s鐵鍋早午餐和平店
電話：02-27088159
台北市大安區和平東路二段311巷43弄42號
捷運站：科技大樓站
（麥當勞旁邊的巷子，走路五分鐘）
線上訂餐（和平店）
Line@： https://lin.ee/VT4LK6g
UberEat 訂餐外送 ：https://bit.ly/2S4DyL1
Mama’s鐵鍋早午餐南京店
電話：02-27138865
台北市松山區南京東路四段133巷8弄3號1樓
（小巨蛋五號出口步行約五分鐘）
線上訂餐（南京店）
Line@ 網址：https://lin.ee/my0DiXG
UberEat 訂餐外送：https://bit.ly/3ov3bkj