咖啡店:The Baristro at Train Station

地址:46/1 Rotfai Alley, Tambon Wat Ket, Muang, Chang Wat Chiang Mai 50000, Muang Chiang Mai

電話:+66 65 354 1963

營業時間:8:00~18:00

臉書:https://www.facebook.com/thebaristroattrainstation/

IG:https://www.instagram.com/thebaristro

說到清邁最知名的幾個咖啡大品牌,除了前面介紹過的GRAPH之外,另一個必須知道的就是這間Baristro,他們在清邁也有八九間的分店,我們這次造訪的是在火車站附近的The Baristro at Train Station。

The Baristro在清邁的幾間分店都非常的有特色,目前最熱門的應該是2021年開的 The Baristro Asian Style,走一個很日系的禪風,但我卻看上了這個2019年選在清邁火車站附近開的The Baristro at Traiin Station,水泥系的風格讓我想起了首爾漢南洞的Anthracite Coffee Hannam,整間店和清邁的熱情似乎有著很不一樣的氣氛,帶著高冷的質感與設計風格,如果仔細看的話,會發現門口其實是以火車鐵軌來發想的喔!

The Baristro at Traiin Station真的是我特別喜愛的那種典範,整間店進門後一整個長條型的空間開闊寬敞但一眼望去無色調以灰階來呈現,光影和來往的客人成了畫面中的主角,特別的有故事感和電影風格,從門口往對面看,還能看見停放著的火車喔!

在粗獷無修飾的水泥柱包圍中,是它們位在正中間區塊的咖啡吧檯,這也是我們終於看到比較不一樣的咖啡機,如果沒看錯應該是SANREMO CAFE RACER MOTO DI FERRO,The Baristro和Graph的定位有點類似,不管是咖啡還是設計,甚至是主理人的喜好跟風格,但又各自走出不同的路線,而且在The Baristro新的幾間店型都特別推出Slow Bar主攻手沖咖啡。

The Baristro at Traiin Station整間店以金屬搭配水泥和黑色皮革組合出一種很有男性氛圍的冷硬,不得不說主理人喜愛攝影就是會有這種特點,店內的每個視角都是經過精心設計,這個側邊的狹長空間特意開了透明的採光,讓整個通道有著很對比性的光影效果,牆面上的LOGO居然還有一道剛剛好的陽光照映,在這裡真的能拍上一百張照片阿!

The Baristro at Traiin Station的菜單相對Graph來說更多元一點,有點像是Graph的擴充版,除了一樣有自家的特調、泰北小農的咖啡豆之外,這裡也能點到一般的咖啡,我們這次就點了拿鐵,餐點部分也是比較多我們居然還點到了煎餅,但要特別推薦的是這杯很美的水果系特調Pink Panther,加了草莓、玫瑰和西瓜糖漿,漂亮又好喝,重點是還很便宜,果然泰國的水果類真的很強阿!

The Baristro at Traiin Station的地點算是沒什麼商圈和觀光客的地方,不過搭Grab過來還是挺方便的,店的隔壁就是停車場,從停車場這邊的通道可以看到有個大立牌,上面有八間分店的QR code和介紹,不過去年好像又開了一間新的,所以現在應該是九間了,跑咖人們除了蒐集Graph系列也很推薦來蒐集這個Baristro的系列喔。

