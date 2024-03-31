餐廳：京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143號

電話：02 2391 0206

營業時間：11:00~20:00(四休)

臉書：https://www.facebook.com/kyomachi.yamamotoya/

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之前一直對榕錦時光生活園區很有興趣，前陣子剛好上台北趁著人潮比較少的平日去探訪，其中我最想去就是這間「京町山本屋」。

在台北金華街上，有著一排充滿著日式風情的老宅，這裡是原本的台北刑務所官舍，經過修繕之後終於重新開放，其中這間「京町山本屋」打造的更是重現出傳統日式京町建築風貌，提供有各種日式的餐點、甜點甚是日式茶酒，如果只是路過也能夠外帶，像是特別推薦他們招牌的糰子和琥珀糖，另外比較需要注意的是，它們有分正餐時間和午茶時間供應的餐點會不一樣，每人低消300元，一些用餐規定的細節比較多一點，想要前往的人最好事先看清楚。

京町山本屋的室內是榻榻米需要脫鞋子，這裡也有提供襪子販售讓需要的客人可以穿，整個環境都非常的日式連服務人員的制服和服務都有著濃厚的日系氛圍，在入口旁的這個空間還有大片的櫃子展示了收藏的招財貓、陶器和杯子等。

京町山本屋隨著季節不同也會更換菜單，這次我吃的是去年九月推出的秋季菜單，在看菜單的時候真的很猶豫，每道料理都很吸引人，不得不說他們的餐飲實力真的很堅強，首道料理我選的是烤鯖魚柚香壽司(NT.300)，日本柚子融合在壽司醋飯裡面，咀嚼的過程散發淡淡的果香和清爽柚子風味，上面的鯖魚烤的肥美又漂亮，真的會讓人吃過難忘。

而當時真正讓我勾起興趣想要進去用餐的其實是這道「海鮮米茄揚」(NT.250)，米茄在台灣比較少見，卻是秋天最適合吃的當季食材，切半的米茄上放上天婦羅炸蝦、銀杏、梅子蓮藕、小松菜和用日本五色米果裹花枝漿炸的香菇，再淋上高湯熬製的蝦卵勾芡，旁邊那個綠綠的還是畫龍點睛的抹茶油，看似簡單的一道茄子料理，豐富的食材組合層層堆疊出不同的食感和味道，茄子本身的厚實多汁在其中更扮演著催化的角色，每一口融合不同的佐料就產生全新的角色，真的是很值得一吃的料理。

因為我們一邊很想吃甜點一邊又很想吃剛剛看到的正餐鹹食，所以和工作人員商量了一下在午茶和晚餐交界時間進場，然後才能同時也點到下午茶系列，本來還在猶豫要吃糰子還是我心心念念的招財貓最中餅，後來看到這個秋季甜點盒的套組(套餐NT.640，含200以下的飲品)我就決定是它了!盒子裡面很豐富，有一個招財貓最中、柚子磅蛋糕、抹茶磅蛋糕、紫薯糰子、栗子糰子和巧克力乳酪塔，不但顏色繽紛多彩好看又好拍，那個紫薯和栗子口味的糰子也太有秋天氣氛了，栗子糰子的上面除了有蒙布朗栗子餡還放了糖漬栗子點綴，而紫薯糰子用擠花的紫薯餡加上更浮誇的金箔，讓糰子一點都不平民，顯得貴氣又優雅。

招財貓最中餅真的可愛死了，這是DIY版本，要自己把一旁附的焙茶杏桃餡填入，再把貓貓蓋起來，怎麼感覺很像組裝木乃伊?

最後就用這個搭配的日式煎茶做結尾，連著托盤上桌含器具就一點都不馬虎，滿滿的儀式感，上面的沙漏搭配一旁的小卡教大家怎麼沖泡煎茶，我覺得喜歡日本茶道的朋友都可以來這裡試試，有多種的日式茶可以選擇。

京町山本屋是由山本先生和她太太一手打理，將這座超過百年歷史的老房子延續著日式樣貌的生命，山本先生本身就是在台灣做過多年餐飲相關工作，現在更是抹茶茶廊的台灣區總經理，山本先生負責整體的餐飲規劃，而太太負責空間設計，難怪能將京町山本屋的整個品牌文化給呈現的如此一貫與完美，餐飲的實力更是讓人驚豔，也讓我對他們不同季節所推出的料理感到好奇與期待，這次來的時候天氣比較不好加上已經晚上，感覺沒能看到陽光曬進屋內的畫面有點遺憾，也成了我下次再訪的一個好理由!

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