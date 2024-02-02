餐廳：燒肉中山ZON ZEN│台中大墩

地址：台中市南屯區大墩路531號

電話：04 2329 1111

營業時間：11:30~16:00，17:30~23:00

粉絲團：https://www.facebook.com/ZonzenYakiniku2/

《台中西屯》HI燒肉!油膩大叔の燒肉店│必吃炭火內臟燒肉還有壽星肉肉蛋糕

《台中西區》菜豚屋VEGETEGIYA│來自京都由日本人開的韓國燒肉生菜包肉專賣店

《台南中西區》日本再生酒場│秒飛日本串燒店必點五本盛的內臟燒烤職人

《台中西區》燒肉本氣│米其林俺達肉屋平價版二店日式燒肉之老饕必吃內臟燒烤

《台中西區》吃過就回不去了之日本和牛專門店─俺達の肉屋

《南投埔里》燒肉MEN│很牛系列一個人也能吃的埔里最強燒肉

開始分享之前先和大家道歉一下，這次在照片的壓字上出現了錯誤，應該是ZON ZEN，我上傳完才發現打成了ZENZEN，因為全部重新改過太麻煩了，希望大家見諒(這樣如果有人盜圖應該很明顯了吧)!

燒肉中山從2020年開店後就被票選為必吃五大燒肉店之一，隔年就進軍台中，直到現在依然是極難訂位的人氣燒肉店，去年還在隔壁拓展了新品牌「四行倉庫」主打體驗型超市和推出高級外帶餐盒，燒肉中山台中大墩店以日本東京車站為靈感來設計，一進大門還能看見一大排的恆溫肉品展示櫃，展現出職人對肉品的堅持與要求。

燒肉中山的菜單以套餐形式為主，分成不同等級和不同人數，這次我們點的是兩人份的和牛套餐(NT.2680+10%)，菜單下方會有一些加點的品項，但只有一次加點機會，套餐內容包含了主角的肉品部分，還有沙拉三選一、米食四選一(除了越光米白飯之外都要加價)、暖食三選一、湯鍋三選一、甜食四選一(除了優格冰棒之外的三款都要加價)以及飲品的折價(無酒精折30元、含酒折0~100元)，因為很多加價品項，所以大概結帳時都會落在3500以上。

我們選的沙拉是胡麻、焦糖花生、九鬼胡麻油(三重縣百年老舖)，這個沙拉真的是我吃過燒肉店裡面最好吃的，那個焦糖花生是整道菜畫龍點睛之作，吃沙拉的時候伴隨著花生香氣與顆粒加上堅果油脂，搭配胡麻醬相輔相成，讓生菜沙拉更加豐富，在吃燒肉的過程中暨能調整味蕾又不無聊，飲料我點的是中山茶(80元折抵30)，瓶裝的很可愛，而我朋友點的是漂浮氣泡飲(150元折抵30)。

緊接著就是主角的和牛盤，包含了兩款和牛、一款和牛薄切牛舌和兩款安格斯黑牛，原本還擔心會不會吃不飽，殊不知到烤豬肉的時候就已經快要吃不下了，全程還有燒肉中山的工作人員代烤，完全可以呈現出各種肉類最好吃的狀態。

日本和牛絕對是沒話說，有調味的也有搭配洋蔥泥的，油脂的豐富和軟嫩的口感加上工作人員嫻熟的烤肉技巧，是能體現價格和品質的初見禮，薄切和牛牛舌更是不能錯過的必吃款。

蒜奶油鍋巴飯(+259元)，這道可以說是這餐裡面我自己最喜歡的一道料理，不但有安格斯黑牛製作的骰子牛，調味部分蒜奶油搭配牛肉油脂香氣逼人，再加上微微酸感調整味蕾，越吃越想吃，和剛剛的前菜沙拉做為整套餐點的調和非常適合，而且分量也不小，能夠在品嘗和牛的同時也能吃飽。

這是另外兩款的黑安格斯牛小排和黑安格斯角切牛，和剛剛相比是比較厚實跟飽滿的塊狀肉，更有嚼感但仍然保有充足的肉汁，看那切面就充滿了魅力讓人食指大動。

泡芙/咖哩燉和牛/芫荽優格(+99元)，這道則是我今天特別期待的料理，光是外觀就非常的有獨特性，看似甜點的外表其實是鹹點，吃之前注入芫荽優格，整體口感有點像是咖哩麵包的風味，又完全不同於一般的和牛料理，在創意和特殊性上都非常的加分。

自製辣醬豆腐鍋，這是一款比我預期好吃很多的鍋物，雖然是辣醬豆腐鍋但比想像的清爽又帶有一點爽辣感，真的必須說在燒肉中山沒有雷阿。

這又是一道讓人意外的美食，吃完牛肉緊接著上來這甕「醉翁之意」，裡面是雞松板和台農十六號鳳梨，雞松阪是雞背和雞頸交界處的稀少肉品，吃起來不乾柴也不油膩，都是像這樣的條狀，但更讓人驚艷的則是沒在燒肉店看過的烤鳳梨，大塊狀的鳳梨烤出焦糖化，熱呼呼吃起來甜而不膩，反而搭配肉品相互提升風味，直接晉升成我朋友今日排名第一的美食。

就在我們已經很飽準備要結束的時候，才發現居然還有豬頸肉跟豬肩肉，使用的都是本土豬肉，雖然品質依然上等，但我們戰力太弱，吃到這裡已經開始食之無味了。

最後，甜點是自家發酵優格冰棒/覆盆子玫瑰，外觀和容器都非常可愛，可以說從頭到尾都能感受到餐廳的用心和料理呈現的完整性，酸酸甜甜的口感非常解膩，是做為今天餐點很棒的句點。

雖然燒肉中山非常難訂位，價格也是不便宜，但我覺得品嘗過後仍然是相當的推薦大家可以來吃吃看，在肉品的挑選和品質都無可挑剔，料理的發想和創意，以及每道餐點的擺盤和呈現幾乎都是經過設計毫不馬虎，品嘗過程中的順序和味蕾調整安排都很棒，作為特別節日的餐廳選擇真的很適合!

台中推薦美食：

《台中北屯》樂座爐端燒Rakuza Robatayaki│船槳送餐讓你秒飛日本的日式居酒屋

《台中西區》老陳L'espace│小巧可愛白色清新風格小圓法漢堡專賣店

《台中東區》ttk│吃得到牛肉湯的唯美風格巷弄隱密早午餐店

《台中西屯》HI燒肉!油膩大叔の燒肉店│必吃炭火內臟燒肉還有壽星肉肉蛋糕

《台中西區》菜豚屋VEGETEGIYA│來自京都由日本人開的韓國燒肉生菜包肉專賣店

《台中西區》Sami卅麵│勤美商圈模範市場旁新開幕的台中最美麵店

《台中北區》平祿壽司│全台唯一分店│來自日本仙台的最強平價迴轉壽司

《台中南屯》Delys & Sens感官餐廳│有帥氣外國主廚的創意料理廚房

《台中西屯》Giocoso pasta│被網美店盛名給掩蓋了料理光芒的超美味義式餐廳

《台中西區》燒肉本氣│米其林俺達肉屋平價版二店日式燒肉之老饕必吃內臟燒烤

《台中西區》小野食堂│老宅裡溫暖人心的日式飯糰餐與鳥巢咖哩飯

《台中西區》金苑茶餐廳│勤美誠品旁的平價版金悅軒打造摩登文青風港式飲茶

《台中西區》吃過就回不去了之日本和牛專門店─俺達の肉屋

《台中南區》文藝復興時代的浪漫─JIFS吉福斯義式法烹沙龍