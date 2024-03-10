咖啡：一想一響咖啡(ReEcho coffee)

地址：新竹市東區民生路58巷8號

電話：03 533 6651

營業時間：13:00~22:00

臉書：https://www.facebook.com/reecho.coffee/

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即將又要過年了，每次過年是難得回新竹老家的時候，於是想起了這間一直還沒寫的「一想一響」，趁著年前把這間我自己很喜歡的口袋名單分享給大家。

一想一響是改建自以前的來來幼稚園，雖然是老宅改建卻又不似老屋一貫的風格，維持原有幼稚園獨特結構和樣貌，帶有些微廢墟的粗曠和冷調的專業感，可是又自細節處體現了男孩的小小幼稚童心，形塑出一個有個性的咖啡館。而且我很喜歡「一想一響」這個名字，他們說會讓你想念的是為「一想」，來過之後會讓你想要分享出去的，則為「一響」，卻讓我想起了那句一代宗師裡的台詞「念念不忘，必有回響，有燈，就有人」，似乎能感受到那種開店對理念的執著，並期待著客人的回響。

我真的沒想到原來幼稚園的原有架構這麼有趣而且有魅力，整棟一二層建築，咖啡店主體在一樓，戶外空間上面有鐵皮的屋頂不怕下雨，而且左右一邊常見的樓梯、一邊則是旋轉梯，整體搭配水泥灰階映襯的很有質感。

我很喜歡他門入口的小玻璃屋，門上的圖案也很可愛，要稱讚一下他們有接待導盲犬(拍手)。

一進門就會看到一想一響的水泥吧檯橫亙在整個空間的正中間，挑高裸露的天花板保留板模的粗曠，右手邊有一張大桌，比較有趣的是吧檯後方磁磚上面的牆壁白漆不曉得是原有拆除後的樣子還是故意沒有塗滿，看起來變成了一個連綿的山峰形狀，成了不知道是有意或無意的美，店內使用的是La Marzocco咖啡機，看著吧台上的各種濾杯、小盤或是酒類收藏，都有種熟悉的氣味，感覺和我自己的調性特別相似。

另一側是採光最好的座位區，雖然是在水泥基底之上，但加上木質桌椅和大量的椅墊靠枕就顯得溫暖許多，也更加舒適。

甜點蛋糕都在冰箱裡可以直接看到。

一想一響是我難得回訪的咖啡店，第一次去的時候還是在疫情期間，當時比較清靜人少點，但一次就讓我愛上的，是因為他們也有賣奶酒拿鐵，菜單的主軸明確的放在咖啡，搭配自家製的甜點和少量的鹹點，這樣的安排正中我的喜好。

後來再訪客人就非常多了，我很喜歡他們咖啡專業的部分，不但是自烘豆，拿鐵配方豆也可以選擇，加上自家做的蛋糕不管是賣相還是口味都很不錯，現在已經是我回新竹時首選的咖啡店口袋名單了!

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