嘉義美食推薦這家老謝鱔魚花枝麵，鱔魚意麵大部分的人都會聯想到台南的鱔魚意麵，殊不知在嘉義也有完全不輸老店甚至更超越的好吃鱔魚意麵，今天要介紹的這家老謝鱔魚花枝麵，雖然開業僅僅一年多，但猛火爆炒鑊氣十足的鱔魚意麵深受在地人的喜愛，除了主打台南口味的鱔魚意麵外，也融入嘉義特色茶魚湯喝到飽，重點是超便宜！一大盤鱔魚意麵只要100元！

老謝鱔魚花枝麵｜交通方式、停車資訊

老謝鱔魚花枝麵位在嘉義太保中山路二段這邊，距離嘉義高鐵站大概15分鐘的車程，開車的朋友可以找一下停車位，老謝鱔魚花枝麵雖然開業時間不長，而且也不是在嘉義市區，但還是不少人慕名而來，甚至遠從台北特地跑來吃，google評價高達4.9星！

老謝鱔魚花枝麵｜菜單

老謝鱔魚花枝麵雖然內用位置不多，但它的外帶真的不少，我來的時候剛好有大戶一口氣點了十份鱔魚意麵！品項雖然不多，但主打的就是一個專精！必點就是鱔魚意麵跟花枝意麵，價位都在100元上下，還可以加十元加麵（我是建議先不要加，本身份量就不少了）

畫好單直接拿給老闆就可以了，然後辣度高低是用辣椒圖案作表示，生炒類可以選擇勾芡或乾炒，然後青菜類也看當天有什麼蔬菜，而且也跟一般的炒青菜不大一樣，會加入老闆的創意唷

鱔魚意麵都是現點現炒，在等待的同時可以先去喝碗柴魚湯，在嘉義賣鱔魚麵的都會讓大家柴魚湯喝到飽，雖然老謝是賣台南口味的鱔魚意麵，但照嘉義『禮俗』也提供柴魚湯喝到飽啦

老謝鱔魚花枝麵是主打台南口味，鑊氣絕對是關鍵，在門口時就可以聞到老闆炒鱔魚的味道，砲爐都是火力開最猛的這樣，火焰噴得老高，鱔魚隨著老闆的鍋鏟翻弄在火中翻滾，光是看老闆炒鱔魚姿勢就知道這一定好吃的啦，而且為了保持品質，至多一次就是炒3份，不會大鍋一次炒很多

老謝鱔魚花枝麵｜推薦必點料理

老謝鱔魚花枝麵炒鱔魚的速度也算快的（如果前面沒有很多單的話），我來的時後剛好前面有十幾單，現場大概等20幾分鐘才輪到我們，老闆服務態度也很好，不斷的跟我們抱歉，點了鱔魚意麵（勾芡）、生炒花枝、梅子炒水蓮

鱔魚意麵（勾芡），老謝的鱔魚意麵除了鑊氣十足外，還有酸甜酸甜的芡汁實在有夠迷人，鱔魚給的份量也很豪邁，吃起來彈牙脆口，意麵的口感吸飽了滿滿酸甜湯汁真的很好吃，而且這麼大一份只要100元，佛心來著！

生炒花枝，除了花枝外裡面還加了很多洋蔥，花枝、洋蔥經過大火爆炒釋放出鮮甜滋味，花枝給的都很大塊，Q彈肥美外帶點脆脆的口感，吃起來還很多汁，熟度真的拿捏得很棒ㄟ

梅子炒水蓮，大火炒出來的水蓮就是不一樣！吃起來非常的甜脆，老闆還加了梅子肉在裡面，吃起來帶有淡淡梅香，非常爽口

老謝鱔魚花枝麵真的非常厲害，吃過之後就能理解為什麼在地人這麼喜歡它，完全將台南鱔魚意麵的精髓發揮得淋漓盡致，而且還賣這麼便宜！加上還有柴魚湯喝到飽，CP值真的爆高啊，但要注意一點，有時候賣完就會提早收攤唷（可先打電話問看看）下回有機會來嘉義玩，不妨繞過來吃吃好吃的鱔魚意麵唷，老謝鱔魚花枝麵推薦給大家

老謝鱔魚花枝麵

地址：嘉義縣太保市中山路二段82巷1號

電話：05 238 1315

營業時間：10:30–19:30（週三公休）

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