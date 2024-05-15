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『高雄。鴻泰心泰式料理』～中華街觀光夜市／新開泰式料理／捷運鳳山站

2024-05-15 14:31:00 銀菁夢 人氣：109
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窩客好文

銀菁夢

發表篇數：664篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鳳山區

造訪商家：鴻泰心泰式料理
phone07-7901138
place高雄市鳳山區中華街28-5號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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鴻泰心泰式料理23.jpg

2024/03/28(四)

鴻泰心泰式料理　高雄市鳳山區中華街28-5號　07 790 1138　營業時間：11:00~14:30／17:00~21:00／週四公休　可訂位，用餐時間限70分鐘　臉書

鴻泰心泰式料理01.jpg

鳳山中華市場（中華觀光夜市）裡面的老店是夢從小吃到大，也一直是晚餐常會來覓食的地方，這間鴻泰心泰式料理還在裝潢時就有密切注意，開幕幾天後來嚐鮮。

 

鴻泰心泰式料理02.jpg

鴻泰心泰式料理05.jpg

鴻泰心泰式料理03.jpg

２～５人套餐都有，大多數的人都會點套餐居多，我們點了２人Ａ餐。

 

鴻泰心泰式料理04.jpg

有分大小份，以泰式料理餐廳來說價位算是蠻平價的。

 

鴻泰心泰式料理06.jpg

鴻泰心泰式料理07.jpg

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鴻泰心泰式料理09.jpg

鴻泰心泰式料理10.jpg

鴻泰心泰式料理11.jpg

鴻泰心泰式料理12.jpg

鴻泰心泰式料理13.jpg

鴻泰心泰式料理14.jpg

座位不多，建議可以先訂位。這天我們坐的位子偏熱，跟服務人員反應，有開第二台冷氣，不過後面客人進來，又反應太冷，所以又關一台冷氣，每桌的溫度都不同，如果怕熱可以問一下服務人員哪桌較涼，不然像我們一邊吃一邊冒汗不是很舒服。

鴻泰心泰式料理15.jpg

鴻泰心泰式料理16.jpg

檸檬紅茶＆泰式奶茶
都還蠻好喝的，泰奶不會太甜，反而我覺得檸檬紅茶比較甜。

 

鴻泰心泰式料理17.jpg

蝦醬空心菜
味道不錯，份量很多。

 

鴻泰心泰式料理18.jpg

應該是泰國米，煮的軟硬適中，男友又加點了一碗白飯

 

鴻泰心泰式料理19.jpg

月亮蝦餅４片
挺厚的，料也多，好吃。

鴻泰心泰式料理20.jpg

鴻泰心泰式料理21.jpg

雲式椒麻雞
有一整隻大雞腿，炸的很酥，不過醬汁調的較普通，讓我不太會想點第二次。

 

鴻泰心泰式料理22.jpg

打拋豬肉
味道還不錯，不過總覺得有點台式，椒麻雞也是，稍嫌可惜。

 

不過鴻泰心的價位的確比我吃過的鐵人及無理泰泰便宜，但口味上來說略差一些。

 

 

『高雄。無理泰泰泰式料理』～文山特區／正修商圈／鳳山超好吃泰式料理

『高雄。夜泰美泰式餐廳』～北高雄／豪華裝潢／多人聚餐

 


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文章標籤
高雄美食 高雄餐廳 鳳山美食 鳳山餐廳 中華市場 中華觀光夜市 鴻泰心泰式料理
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