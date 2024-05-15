2024/03/28(四)

鴻泰心泰式料理 高雄市鳳山區中華街28-5號 07 790 1138 營業時間：11:00~14:30／17:00~21:00／週四公休 可訂位，用餐時間限70分鐘 臉書

鳳山中華市場（中華觀光夜市）裡面的老店是夢從小吃到大，也一直是晚餐常會來覓食的地方，這間鴻泰心泰式料理還在裝潢時就有密切注意，開幕幾天後來嚐鮮。

２～５人套餐都有，大多數的人都會點套餐居多，我們點了２人Ａ餐。

有分大小份，以泰式料理餐廳來說價位算是蠻平價的。

座位不多，建議可以先訂位。這天我們坐的位子偏熱，跟服務人員反應，有開第二台冷氣，不過後面客人進來，又反應太冷，所以又關一台冷氣，每桌的溫度都不同，如果怕熱可以問一下服務人員哪桌較涼，不然像我們一邊吃一邊冒汗不是很舒服。

檸檬紅茶＆泰式奶茶

都還蠻好喝的，泰奶不會太甜，反而我覺得檸檬紅茶比較甜。

蝦醬空心菜

味道不錯，份量很多。

應該是泰國米，煮的軟硬適中，男友又加點了一碗白飯

月亮蝦餅４片

挺厚的，料也多，好吃。

雲式椒麻雞

有一整隻大雞腿，炸的很酥，不過醬汁調的較普通，讓我不太會想點第二次。

打拋豬肉

味道還不錯，不過總覺得有點台式，椒麻雞也是，稍嫌可惜。

不過鴻泰心的價位的確比我吃過的鐵人及無理泰泰便宜，但口味上來說略差一些。

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