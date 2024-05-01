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『高雄。成順水煮肉片&酸菜魚專賣』～鳳山文衡店／文山特區美食／個人鍋

2024-05-01 11:42:00 銀菁夢 人氣：96
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窩客好文

銀菁夢

發表篇數：662篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：成順水煮肉片&酸菜魚專賣
phone-077775487
place高雄市鳳山區青年路二段427號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣12.jpg

2023/12/15(五)

成順水煮肉片&酸菜魚專賣　高雄市鳳山區青年路二段427號　07 777 5487　營業時間：11:00~14:00／17:00~20:30　臉書

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣01.jpg

去年晚餐覓食區域新開了一間成順水煮肉片&酸菜魚專賣，個人鍋一人也能獨享，用餐環境軟淨明亮，夏天有冷氣不怕吃鍋流汗。

 

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣02.jpg

平日晚上生意很好，翻桌率挺快的。

 

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣03.jpg

飲料和白飯都自取，造福不少胃口較大的客人。

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣04.jpg

前後來了兩次，白飯煮的很好，軟硬適中。

 

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣05.jpg

半開放式的廚房，點餐後一鍋一鍋現煮。

 

圖形03.jpg

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣06.jpg

胡椒豬肚（肉加量、加豆皮）260元
豬里肌完全顛覆我的想像，瘦肉一點也不柴，好好吃，不過胡椒豬肚只是湯頭，並沒有豬肚在裡頭喔！裡面有大白菜、豆芽菜，肉加量份量很多，而且又大片，滿足愛吃肉的我們。

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣07.jpg

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣08.jpg

酸菜魚（肉加量）220元
魚肉是多利魚，不是鱸魚有點小失落，加量的魚給的很大方，超大片的，還好沒腥味，之前有吃過有腥味的多利魚，所以有點怕怕的。湯頭酸辣鹹香還不錯，蔬菜一樣有大白菜和豆芽菜。

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣09.jpg

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣10.jpg

油條20元
吸飽湯汁的油條好好吃，不過下回我會要求一起入鍋煮一下，不然泡不軟，會偏硬。

 

成順水煮肉片%26;酸菜魚專賣11.jpg

我們後來又有去吃第二次，牛肉也不錯，不過肉加量會較豬肉少，所以我還是最喜歡豬里肌。而且一人一鍋很方便，一個人也能吃。

 

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文章標籤
高雄美食 高雄餐廳 鳳山美食 鳳山餐廳 成順水煮肉片&酸菜魚專賣
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