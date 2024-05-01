2023/12/15(五)

成順水煮肉片&酸菜魚專賣 高雄市鳳山區青年路二段427號 07 777 5487 營業時間：11:00~14:00／17:00~20:30 臉書

去年晚餐覓食區域新開了一間成順水煮肉片&酸菜魚專賣，個人鍋一人也能獨享，用餐環境軟淨明亮，夏天有冷氣不怕吃鍋流汗。

平日晚上生意很好，翻桌率挺快的。

飲料和白飯都自取，造福不少胃口較大的客人。

前後來了兩次，白飯煮的很好，軟硬適中。

半開放式的廚房，點餐後一鍋一鍋現煮。

胡椒豬肚（肉加量、加豆皮）260元

豬里肌完全顛覆我的想像，瘦肉一點也不柴，好好吃，不過胡椒豬肚只是湯頭，並沒有豬肚在裡頭喔！裡面有大白菜、豆芽菜，肉加量份量很多，而且又大片，滿足愛吃肉的我們。

酸菜魚（肉加量）220元

魚肉是多利魚，不是鱸魚有點小失落，加量的魚給的很大方，超大片的，還好沒腥味，之前有吃過有腥味的多利魚，所以有點怕怕的。湯頭酸辣鹹香還不錯，蔬菜一樣有大白菜和豆芽菜。

油條20元

吸飽湯汁的油條好好吃，不過下回我會要求一起入鍋煮一下，不然泡不軟，會偏硬。

我們後來又有去吃第二次，牛肉也不錯，不過肉加量會較豬肉少，所以我還是最喜歡豬里肌。而且一人一鍋很方便，一個人也能吃。

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