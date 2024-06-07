在大飯店享用熱炒和港式點心大家一定覺得很貴吧？

位於苗栗頭份馥藝 金鬱金香酒店的「福美樂餐廳」，熱炒料理、港式和江浙點心只要百來元就可以享用

每道菜價格大都落在100~200元之間，打破至少2、300元起跳的刻板印象。

餐點份量約2-4人份，適合小家庭和上班族下班後聚餐，而且飯店環境優美，老闆請客超有面子的

餐廳附設兒童遊戲室，家長們能一邊享用美食，一邊讓孩子盡情玩樂~

特別的是送餐以F1賽車直送，小朋友一定會超愛的

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

近期推出龍蝦泡麵，平日只要599元超划算的！

活動時間: 6/1-6/30

平日 $599 假日$699 (每日限量50鍋)

福美樂餐廳打卡+按讚+@LINE好友領取招待卷 (免費兌換飲料一杯,一支手機一杯)

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👉馥藝 福美樂餐廳位置及停車方式

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福美樂餐廳位於馥藝 金鬱金香酒店內，巴洛克式的建築非常氣派

開車的朋友可從飯店左側公園六街地下道駛入，停至B2員工停車區。

如果車位已滿，可停至飯店周圍的公共停車格。

如果從正門進入，自左邊通道一直往前走就可以抵達餐廳

旁邊的後門有一座別緻的歐式中庭花園，白天吃飽後可以來這裡走走逛逛

從後門一進入就可以看到餐廳門口囉！

👉馥藝 福美樂餐廳環境介紹

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用餐環境屬於開放式空間，以4人桌和6人桌為主，適合小家庭和上班族下班後聚餐

餐廳附設兒童遊戲室，家長們能一邊安心享用美食，一邊讓孩子盡情玩樂

店家導入平板點餐系統，想點什麼就自己點，建議大家先點一輪，喜歡的話再繼續加點

來到這邊很像在吃迴轉壽司，店家還提供免費熱茶 XD

以F1 賽車直送熱炒料理、港式點心，小米還是第一次看到呢

👉馥藝 金鬱金香酒店環境介紹

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馥藝 金鬱金香酒店是苗栗縣首座歐洲品牌的四星級國際觀光飯店。

房間風格典雅大方，平日兩人房3460元起/晚，家庭房3840元起/晚，其實並不貴耶！很適合度假或商務出差

馥藝 金鬱金香酒店也是竹南頭份唯一設有室內游泳池的飯店，另有SPA水療池和健身房等設施，很適合家庭同樂

這是飯店住客專屬的遊戲室，同行的晴繪說她下次要帶女兒一起來，她一定會玩到捨不得走 XD

👉馥藝 福美樂餐廳菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

主要提供熱炒料理、港式和江浙點心，熱炒種類很多，不管是雞鴨牛魚肉都有

價格大都在100~200元之間，最貴一道菜也只要320元。

餐點份量約2-4人份，不用擔心份量太多吃不完

👉馥藝 福美樂餐廳用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、晴繪和小玉來竹南吃美食，當然要點上滿滿一桌

近期推出的龍蝦泡麵很吸睛，只在6月份限定推出，平日 $599 假日$699 (每日限量50鍋)。

以韓式泡麵為基底，搭配龍蝦、花枝、蛤蜊等配料，大概2-4人份。

很適合點一份多人分食，搭配熱炒料理很有飽足感喔！

有韓風辣味甘甜的湯頭屬於微辣到小辣之間的辣度，龍蝦肉質彈牙鮮甜、不會粉粉的，吸附辣味湯頭肉質更甜美了

大口吃龍蝦肉挺爽的！

店家特別使用韓式泡麵麵條，即使大家聊天聊久了，麵條還是很Q~ 不只搭配海鮮還可以配熱炒吃呢。

蝦子和花枝也蠻新鮮的。整碗的份量來說599很超值耶！

今天點的熱炒料理每一道都很下飯，大家不妨可以參考一下，小米至少吃了2碗白飯

南乳脆皮雞(200元)很推薦，雞皮相當薄脆，雞腿肉非常嫩，醃漬入味非常下飯。

附有炸紫薯片，晴繪女兒一個人就吃光了 XD

紅燒海鮮豆腐煲(220元)超下飯的，光是醬汁配飯就可以解決半碗飯了 XD

有蝦仁、魷魚、蛤蠣、香菇、豆腐、紅蘿蔔等食材，以鹹甜醬汁勾芡~ 真的很下飯耶！

滿滿的料淋在白飯上又可以解決半碗白飯了 (謎之聲:小米注意熱量…)

土匪炒牛肉(190元)由港式料理土匪雞翅演變而來，肉品由雞肉換成牛肉，主要使用的醃料是孜然粉。

土匪雞翅相傳是由湖南一帶的土匪四處搶錢搶食物，他們將搶劫得來的香料用來燒雞翅，那種孜然香味撲鼻，所以當人們聞到這種味道，就會知道土匪出現了

肉質軟嫩的的牛肉，加上鹹甜醬汁也超下飯的

肥腸茄子煲(210元)也是非常推薦！肥腸和茄子燉煮入味，尤其是肥腸軟嫩好吃，茄子吸附醬汁很下飯。

這個肥腸小米超滿意的，嫩嫩的配醬汁會讓人一口接一口吃呢~

客家桔醬豬排(170元)外脆內嫩的口感，加上酸酸甜甜的有桔子香的醬汁小朋友會很喜歡，建議趁熱吃風味最佳喔

百花油條油條內鑲入魚漿油炸，酥脆外皮加上彈牙魚漿和芡汁，讓人一口接一口吃不停

蛤蠣絲瓜(150元)湯頭有濃郁藥膳風味，蛤蜊很新鮮，不過今天吃到的絲瓜口感偏硬一些，如果再軟一點口感會更好喔

除了熱炒以外，港式點心種類也很多。

避風塘蘿蔔糕(90元)蘿蔔糕炸至外皮酥脆，搭配蒜酥、蔥花和辣椒，是很涮嘴的點心

原蝦燒賣/3顆(120元)每顆都有鮮蝦在上面，愛吃燒賣的朋友不妨點看看

蠔油鳳爪(110元)很入味，輕輕一咬就骨肉分離了

酥炸馬蹄條/3條(90元)香酥的外皮搭配軟嫩有Q的糕體，裡面還有甜甜的馬蹄肉，很適合作為飯後甜點~

吃重口味的熱炒和港式點心，來杯凍檸樂(60元)、凍檸七(60元)等港式飲品解膩最適合了

飯後甜點選擇性也不少，這是傳統風味的手作花生黑糖豆花(60元)，滑嫩的豆花加上香甜黑糖，是很棒的飯後甜點。

芒果奶酪(60元)是小朋友最愛啦！

芋香豬仔包(110元)超可愛的，不過芋泥內餡就不是小米的菜啦

以上是我們的心得分享，位於馥藝 金鬱金香酒店內的福美樂餐廳，在如此高級的飯店內能享用到好吃不貴的熱炒和港式點心，而且2-4人份適合小家庭和上班族下班後聚餐

6月份限定推出的龍蝦泡麵，平日只要 $599，小米推薦給大家~

👉馥藝 福美樂餐廳營業時間地址

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🌟店家資訊：馥藝 福美樂餐廳

🏠地址：苗栗縣竹南鎮公園路106號

☎電話：03 777 9588

⏰營業時間：週二至週五 17:40–21:00

假日11:40–14:00, 17:40–21:00

粉絲團：福美樂Formula 1

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➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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