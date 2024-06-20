兔貓跟柚子要下台中約會~查詢時發現了嵐會館(點我點我)！
很奇怪為什麼這麼低呀？點進去看才發現有趣的事情！
雖然都是一星可是評論內容全是好評阿！
仔細看原來老闆是想朝米其林一星目標前進~真的很特別耶！
加上兔貓很喜歡岩燒料理所以就決定是嵐會館了！
位子在台中大肚區藍色公路旁
因為只有一個嵐字在外面所以要注意看哦！
開一段路後就會看到充滿地中海風格藍白建築
早上跟晚上都會有不同的感覺哦~
嵐會館是親子友善與寵物友善的餐廳
只能現金結帳~要預約才吃得到！要記得哦！
跟Google地圖經過藍色公路跟著導航會到一條小徑
在旁邊也有店家設立的招牌，第一眼真的會覺得車子進的去嗎？
或是真的在裡面嗎？開一段路後就真的看到嵐會館了！
藍白建築在樹林中~
大門這樣子看進去真的美~
進去就是一片草地還擺放著躺椅特別適合拍照哦！
建築本身有三層樓但開放用餐的空間只到二樓
這裡有戶外區
如果怕熱、蚊蟲的人，建議選擇室內的座位~
有風的話特別適合坐在盪鞦韆上面
享受遠離車水馬龍的環境
別忘了嵐會館是親子、寵物友善！
有很大的草皮讓毛孩跑跑！
還可以繞著3隻大兔兔跑！
但是！記得！不要嚇到嵐會館養的兔兔哦~
爸爸媽媽也要記得帶著小朋友看兔兔的時候
不要把手指伸進去！這很重要！
這裡也有米奇沙坑可以玩，裡面很乾淨~
旁邊就是洗手間方便清理！
當天有點熱所以選擇坐在一樓室內
空間沒有很大但有種溫馨感~
店員人也很好又親切呢~
嵐會館是手機掃描OR Code直接就可以點餐
岩燒排餐除了單點也有套餐
套餐包含前菜、沙拉、湯品、麵包、飲品、甜點
這套吃下來真的很飽！
嵐會館是寵物友善所以也有寵物餐哦！
可以跟毛孩一起享用~
烏魚子串佐蘋果片
這道是喜歡的人就會很喜歡！
烏魚子的鹹香加上蘋果的甜配上蒜苗的香氣~
最後再來一點回味！瞬間是不是就特別開胃阿！
紅酒燉牛肉
上桌紅酒味蠻明顯，料一點都不手軟！
牛肉塊、紅蘿蔔、番茄大塊！
牛肉燉很嫩好入口，湯頭滿滿的洋蔥~酸甜剛剛好！
裡面還有大豆的樣子~
法國麵包
外皮酥脆但麵包體很軟，原本以為放久了會不好吃
結果意外的還是很好吃！塗上蒜香奶油醬超香~
兔貓喜歡沾蘑菇蛤蜊濃湯吃~
麵包是可以無限續加的哦！
沙拉有2種淋醬凱薩、胡麻，吃過這麼多沙拉
這是柚子第一次說是喜歡的哦！
生菜的很新鮮還有一隻鮮蝦！
凱薩醬甜鹹吃起來很清爽~
胡麻醬會覺得在吃涼麵 (＾▽＾)
2種醬各有特色！
蘑菇蛤蜊濃湯
看到這道兔貓跟柚子就開始蘑菇蘑菇~
裡面料意外的多！蛤蜊超多又大顆！
口感香濃順口~超愛這個！
藥膳雞湯
其實兔貓對藥膳雞湯很挑，因為不喜歡味道太重
可是嵐會館的藥膳雞湯很好喝！
清甜好喝不會很重~雞腿也很嫩長輩很適合喝！
如果覺得太重還可以請店員調哦！
嵐會館使用岩石板料理方式
每組套餐都會有一份蔬菜盤
有煎跟煮過，可以跟主餐一起搭配~
店員也會準備一個黑胡椒可以用！
美國冷藏板腱牛
使用岩燒板可以邊吃邊烤，控制想要吃的熟度
肉質很好！完全不會有咬不動的問題~
原味吃就很美味了！再加黑胡椒味道更豐富！
普羅旺斯雞腿排
原本以為去骨的雞腿肉沒什麼，結果很好吃！
肉質鮮嫩多汁~是有一定水準的哦！
苺樣嵐天
看看這個顏色真的很漂亮~
基地紅色是草莓上層藍色是藍柑橘口味
喝起來甜蜜蜜~喜歡！
熱拿鐵(被喝掉了~
不常喝的可能會覺得很苦
但柚子說喝起來是順口的哦！常喝咖啡的可以點看看！
焦糖烤布蕾
甜點當然是少不了的啦！
外層脆脆的焦糖加上布丁綿密的口感~
好吃！！奶香很香！
兔貓跟柚子吃下來的感覺滿分！
環境很不錯也有賓至如歸的感覺，店員很親切介紹也很完整！
雖然看餐點會覺得在別的地方也看得到~但也不會輸其他地方喔！
嵐會館白天跟夜晚各有各的風景~
可惜兔貓當天去下雨天氣不算好(இωஇ )
嵐會館很適合包場！家族出遊或是求婚還有寵物聚餐！
大家一定要來哦~
嵐會館 @misthall.steak
地址：台中市大肚區華南路35巷121號
營業時間 : 11:00~15:00，17:00~22:00
公休時間：周二、三公休
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