兔貓跟柚子要下台中約會~查詢時發現了 嵐會館(點我點我) ！

很奇怪為什麼這麼低呀？點進去看才發現有趣的事情！

雖然都是一星可是評論內容全是好評阿！

仔細看原來老闆是想朝米其林一星目標前進~真的很特別耶！

加上兔貓很喜歡岩燒料理所以就決定是嵐會館了！

位子在 台中大肚區藍色公路旁

因為只有一個嵐字在外面所以要注意看哦！

開一段路後就會看到充滿地中海風格藍白建築

早上跟晚上都會有不同的感覺哦~

嵐會館是親子友善與寵物友善的餐廳

只能現金結帳~要預約才吃得到！要記得哦！

跟Google地圖經過藍色公路跟著導航會到一條小徑

在旁邊也有店家設立的招牌，第一眼真的會覺得車子進的去嗎？

或是真的在裡面嗎？開一段路後就真的看到嵐會館了！

藍白建築在樹林中~

大門這樣子看進去真的美~

進去就是一片草地還擺放著躺椅 特別適合拍照哦！



建築本身有三層樓但開放用餐的空間只到二樓

這裡有戶外區

如果怕熱、蚊蟲的人，建議選擇室內的座位~

有風的話特別適合坐在盪鞦韆上面

享受遠離車水馬龍的環境

別忘了 嵐會館是親子、寵物友善！

有很大的草皮讓毛孩跑跑！

還可以繞著3隻大兔兔跑！

但是！記得！不要嚇到嵐會館養的兔兔哦~

爸爸媽媽也要記得帶著小朋友看兔兔的時候

不要把手指伸進去！這很重要！

這裡也有米奇沙坑可以玩，裡面很乾淨~

旁邊就是洗手間方便清理！

當天有點熱所以選擇坐在一樓室內

空間沒有很大但有種溫馨感~

店員人也很好又親切呢~

嵐會館是手機掃描OR Code直接就可以點餐

岩燒排餐除了單點也有套餐

套餐包含前菜、沙拉、湯品、麵包、飲品、甜點

這套吃下來真的很飽！

嵐會館是寵物友善所以也有寵物餐哦！

可以跟毛孩一起享用~



烏魚子串佐蘋果片

這道是喜歡的人就會很喜歡！

烏魚子的鹹香加上蘋果的甜配上蒜苗的香氣~

最後再來一點回味！瞬間是不是就特別開胃阿！

紅酒燉牛肉

上桌紅酒味蠻明顯，料一點都不手軟！

牛肉塊、紅蘿蔔、番茄大塊！

牛肉燉很嫩好入口，湯頭滿滿的洋蔥~酸甜剛剛好！

裡面還有大豆的樣子~

法國麵包

外皮酥脆但麵包體很軟，原本以為放久了會不好吃

結果意外的還是很好吃！塗上蒜香奶油醬超香~

兔貓喜歡沾蘑菇蛤蜊濃湯吃~

麵包是可以無限續加的哦！

沙拉有2種淋醬凱薩、胡麻，吃過這麼多沙拉

這是柚子第一次說是喜歡的哦！

生菜的很新鮮還有一隻鮮蝦！

凱薩醬甜鹹吃起來很清爽~

胡麻醬會覺得在吃涼麵 (＾▽＾)

2種醬各有特色！





蘑菇蛤蜊濃湯

看到這道兔貓跟柚子就開始蘑菇蘑菇~

裡面料意外的多！蛤蜊超多又大顆！

口感香濃順口~超愛這個！

藥膳雞湯

其實兔貓對藥膳雞湯很挑，因為不喜歡味道太重

可是嵐會館的藥膳雞湯很好喝！

清甜好喝不會很重~雞腿也很嫩長輩很適合喝！

如果覺得太重還可以請店員調哦！

嵐會館使用岩石板料理方式

每組套餐都會有一份蔬菜盤

有煎跟煮過，可以跟主餐一起搭配~

店員也會準備一個黑胡椒可以用！

美國冷藏板腱牛

使用岩燒板可以邊吃邊烤，控制想要吃的熟度

肉質很好！完全不會有咬不動的問題~

原味吃就很美味了！再加黑胡椒味道更豐富！

普羅旺斯雞腿排

原本以為去骨的雞腿肉沒什麼，結果很好吃！

肉質鮮嫩多汁~是有一定水準的哦！

苺樣嵐天

看看這個顏色真的很漂亮~

基地紅色是草莓上層藍色是藍柑橘口味

喝起來甜蜜蜜~喜歡！

熱拿鐵 (被喝掉了~

不常喝的可能會覺得很苦

但柚子說喝起來是順口的哦！常喝咖啡的可以點看看！

焦糖烤布蕾

甜點當然是少不了的啦！

外層脆脆的焦糖加上布丁綿密的口感~

好吃！！奶香很香！

兔貓跟柚子吃下來的感覺滿分！

環境很不錯也有賓至如歸的感覺，店員很親切介紹也很完整！

雖然看餐點會覺得在別的地方也看得到~但也不會輸其他地方喔！

嵐會館白天跟夜晚各有各的風景~

可惜兔貓當天去下雨天氣不算好(இωஇ )

嵐會館很適合包場！家族出遊或是求婚還有寵物聚餐！

大家一定要來哦~

嵐會館 @misthall.steak

地址：台中市大肚區華南路35巷121號

營業時間 : 11:00~15:00，17:00~22:00

公休時間：周二、三公休

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