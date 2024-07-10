台南南區位於新建路口跟新和東路上
在今日7/10三家一起正式開幕
前兩天就在試營運
家就在附近的Ayumi早就來朝聖了XD
之前還在裝潢時我就有在關注
因為太美了~~都會忍不住多看兩眼
這家全台唯一白雪鹽景的首府門市
晚上真的超級美
女神藝術牆面
可以看到「首府門市」藝術牆面是以兩位女神在歡慶星巴克成立超過50週年
一位年輕的女神拿著一根咖啡枝象徵著星巴克的開始
而另一位聰明的女神拿著一杯煮好的咖啡和天秤象徵著星巴克的事業
不僅台灣的星巴克越來越多主題式規模打造
像Ayumi去日本跟韓國
也看過許多不同風格建築具有特色的星巴克
台南星巴克「首府門市」
以日式傳統建築為發想
將曬鹽場的意象襯托出
白色如雪般的場景
打造出如同夢幻般的白雪門市
首府門市歡慶開幕
還有當日單筆消費滿額贈送禮
共有開幕活動三種
也有很多特別的周邊可以買
這家全台第7000家的小七
跟一般的小七有很多的不一樣
這裡有賣!+? CAFE RESERVE 不可思議咖啡
還有果汁吧
像我昨天就去買一杯現榨的木瓜牛奶來喝
好像常常會做優惠
所以想喝果汁就來小七還不用跑到果汁店~!!!!
這家小七最具有特色是他有賣蔬果還有新鮮肉品
然後特色名產也都滿多種的
想送禮真的來這就好了
未來這附近還有全聯
預計10月之後還會有碳佐麻里旗艦館
還有誠品書局入駐
到時候這裡真的會超熱鬧
住宿方面這裡有夏都安平館
開幕期間小七跟星巴克還有康是美
都推出多種優惠活動
大家可以趁這一波去搶便宜~~
首府7-11&星巴克&康是美
門市地址： 702010台南市南區新和東路136號
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