台南南區位於新建路口跟新和東路上

在今日7/10三家一起正式開幕

前兩天就在試營運

家就在附近的Ayumi早就來朝聖了XD

之前還在裝潢時我就有在關注

因為太美了~~都會忍不住多看兩眼

這家全台唯一白雪鹽景的首府門市

晚上真的超級美

點我看短片介紹

點我看晚上外觀

女神藝術牆面

可以看到「首府門市」藝術牆面是以兩位女神在歡慶星巴克成立超過50週年

一位年輕的女神拿著一根咖啡枝象徵著星巴克的開始

而另一位聰明的女神拿著一杯煮好的咖啡和天秤象徵著星巴克的事業

不僅台灣的星巴克越來越多主題式規模打造

像Ayumi去日本跟韓國

也看過許多不同風格建築具有特色的星巴克