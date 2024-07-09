之前一燒十味昭和園安平店

因為發生意外造成暫時停業

最近已經重新裝潢開業囉~~

愛吃海鮮跟肉肉的家人們

決定再來大快朵頤一番XD

店內還是保有濃厚的日本風味

我們被安排在身後有一大棵櫻花樹下

真的好美~~

有讓人置身在日本用餐的感覺

自助區

有各種冷熱飲還有冰淇淋

燒肉醬料也在這邊

可以拿桌上的醬料碟來裝

這次飲料區我覺得蔬果汁跟澄汁都很不錯

也是在外頭比較沒看過的~~

冰淇淋是義美品牌的

個人覺得也還滿好吃的~

點我看短片介紹

如果想海陸兩種都吃的話

強力推薦直接最高價位 1898+10%享波士頓龍蝦、日本A5和牛吃到爽

若不吃龍蝦或是和牛

也可以選擇1698極致豪華方案是"海陸二選一"

因為我偏愛海鮮

所以我們一家人就直接選1898海陸大餐啦XD

一來就直接送上兩隻幫我們切半的波士頓龍蝦

方便我們煮火鍋或是火烤

真的這點很貼心

龍蝦還想再續~請直接跟服務員說

因為手機上無法點

桌上兩邊抽屜都有放置剪刀﹐面紙、濕紙巾以及各種調味粉

不佔用桌上空間

這點覺得很棒

值得一提的是

這次設備升級就是抽風還有全電子化電烤爐

可以全程燒烤受熱很平均之外

還很明顯的發現沒有油煙味

比之前用炭火的優秀多了

龍蝦想要用煮或是用烤的都可以

店員建議是先煮之後再烤

不過我比較想吃最原始的味道

所以我們就直接用黃金昆布湯頭的火鍋來煮

加上其他的海鮮以及蔬菜

果然真的吃出最鮮甜的味道

若要有烤的話

可以跟店家要點乳酪絲就變成焗烤龍蝦

感覺這樣吃也很爽

除了龍蝦自由之外

我最愛就是生食級干貝還有台灣嚴選泰國蝦

來這真的是海鮮自由～

我們針對這兩種真的是卯起來吃

因為這兩種也真的平常比較不會吃到

還有他們家的五香滷豬大腸

我覺得也是必點的～～～

我記得我們好像就點了三回

完完全全沒有豬大腸的騷味

剛烤出來就要吃～真的是極好吃！

肉的部分

我個人滿喜歡吃頂級澳洲和牛嫩肩牛排

這一塊真的是我的臉兩倍大

烤完建議用剪刀剪小塊好方便入口

這份量真的挺多的

雖然看起來很厚

但吃起來的口感真的還很不錯

建議七分熟最佳

日本A5和牛、 美國choice 無骨牛小排

這兩種我覺得也是肉品裡

我滿推薦點的～

尤其價格真的還滿貴的

平常也不會買～

看它們的紋路就知道有多好吃

所以怎麼可以不趁這時候多吃一些呢

日本A5和牛建議兩面烤至3-5分熟即可

另外推薦獨家雞松坂以及櫻桃鴨胸

不吃牛或豬的這裡也有雞跟鴨跟羊肉可以選擇

櫻桃鴨胸是烤好之後不沾調味就很好吃

雞松坂的話我覺得也是店內必點的一項

因為我覺得口感吃起來挺特別的

且一隻雞也大概只有兩塊可稱上雞松坂

可說滿珍貴的~~

不點來吃就覺得滿可惜的

雖然已經吃超飽了

但甜點真的是另一個胃

所以最後我們不只吃了義美冰淇淋之外

還點了炭烤日式麻糬

還有布朗尼

服務員還過來幫忙烤

真的揪貼心~~

剛烤好的麻糬沾上花生粉跟煉乳

真的超級~Q軟好吃!!!

整整吃兩個小時真的是足夠的

手機點餐之後也很快就上桌~~

如果你愛吃龍蝦還有其他海鮮

還是愛肉一族~~覺得來這裡真的CP值很高耶~~

店家資訊

一燒十味昭和園安平店

台南市安平區國平路168號

06- 2955088

inline線上訂位

11:00–00:00

星期一公休

高雄姐妹店

一燒十味昭和園楠梓店

高雄市楠梓區大學二十六街82-1號

07-3649778

楠梓店網路訂位