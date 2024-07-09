之前一燒十味昭和園安平店
因為發生意外造成暫時停業
最近已經重新裝潢開業囉~~
愛吃海鮮跟肉肉的家人們
決定再來大快朵頤一番XD
店內還是保有濃厚的日本風味
我們被安排在身後有一大棵櫻花樹下
真的好美~~
有讓人置身在日本用餐的感覺
自助區
有各種冷熱飲還有冰淇淋
燒肉醬料也在這邊
可以拿桌上的醬料碟來裝
這次飲料區我覺得蔬果汁跟澄汁都很不錯
也是在外頭比較沒看過的~~
冰淇淋是義美品牌的
個人覺得也還滿好吃的~
如果想海陸兩種都吃的話
強力推薦直接最高價位1898+10%享波士頓龍蝦、日本A5和牛吃到爽
若不吃龍蝦或是和牛
也可以選擇1698極致豪華方案是"海陸二選一"
因為我偏愛海鮮
所以我們一家人就直接選1898海陸大餐啦XD
一來就直接送上兩隻幫我們切半的波士頓龍蝦
方便我們煮火鍋或是火烤
真的這點很貼心
龍蝦還想再續~請直接跟服務員說
因為手機上無法點
桌上兩邊抽屜都有放置剪刀﹐面紙、濕紙巾以及各種調味粉
不佔用桌上空間
這點覺得很棒
值得一提的是
這次設備升級就是抽風還有全電子化電烤爐
可以全程燒烤受熱很平均之外
還很明顯的發現沒有油煙味
比之前用炭火的優秀多了
龍蝦想要用煮或是用烤的都可以
店員建議是先煮之後再烤
不過我比較想吃最原始的味道
所以我們就直接用黃金昆布湯頭的火鍋來煮
加上其他的海鮮以及蔬菜
果然真的吃出最鮮甜的味道
若要有烤的話
可以跟店家要點乳酪絲就變成焗烤龍蝦
感覺這樣吃也很爽
除了龍蝦自由之外
我最愛就是生食級干貝還有台灣嚴選泰國蝦
來這真的是海鮮自由～
我們針對這兩種真的是卯起來吃
因為這兩種也真的平常比較不會吃到
還有他們家的五香滷豬大腸
我覺得也是必點的～～～
我記得我們好像就點了三回
完完全全沒有豬大腸的騷味
剛烤出來就要吃～真的是極好吃！
肉的部分
我個人滿喜歡吃頂級澳洲和牛嫩肩牛排
這一塊真的是我的臉兩倍大
烤完建議用剪刀剪小塊好方便入口
這份量真的挺多的
雖然看起來很厚
但吃起來的口感真的還很不錯
建議七分熟最佳
日本A5和牛、 美國choice 無骨牛小排
這兩種我覺得也是肉品裡
我滿推薦點的～
尤其價格真的還滿貴的
平常也不會買～
看它們的紋路就知道有多好吃
所以怎麼可以不趁這時候多吃一些呢
日本A5和牛建議兩面烤至3-5分熟即可
另外推薦獨家雞松坂以及櫻桃鴨胸
不吃牛或豬的這裡也有雞跟鴨跟羊肉可以選擇
櫻桃鴨胸是烤好之後不沾調味就很好吃
雞松坂的話我覺得也是店內必點的一項
因為我覺得口感吃起來挺特別的
且一隻雞也大概只有兩塊可稱上雞松坂
可說滿珍貴的~~
不點來吃就覺得滿可惜的
雖然已經吃超飽了
但甜點真的是另一個胃
所以最後我們不只吃了義美冰淇淋之外
還點了炭烤日式麻糬
還有布朗尼
服務員還過來幫忙烤
真的揪貼心~~
剛烤好的麻糬沾上花生粉跟煉乳
真的超級~Q軟好吃!!!
整整吃兩個小時真的是足夠的
手機點餐之後也很快就上桌~~
如果你愛吃龍蝦還有其他海鮮
還是愛肉一族~~覺得來這裡真的CP值很高耶~~
店家資訊
一燒十味昭和園安平店
台南市安平區國平路168號
06- 2955088
11:00–00:00
星期一公休
高雄姐妹店
一燒十味昭和園楠梓店
高雄市楠梓區大學二十六街82-1號
07-3649778