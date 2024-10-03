最近這家好像還滿夯的~~
台中友人就帶我來吃看看~~
這家都分布在中部各地
我們來的是台中豐原店
店外感覺還滿大間的~~
看了一下菜單
發現他這家還滿平價的哦
週一到週四商業午餐 (15:00前)
爆炒石頭牛、豬、羊鍋居然238/258而已
光是這一點就打趴台南很多同類型火鍋店了~
店內全都是舒適的沙發座位
都是3+1...
所以就算是兩個人來吃
也可以坐得很舒服~
接下來最後面就是一整區
蔬食飲料自助吧
這裡也有醬料跟冰品~~
他的蔬食區我個人覺得還滿多綠色蔬菜
沒有什麼火鍋加工物
光是這點就超級加分~~
還有飲料區除了一般我們常看到的
果汁、汽水、咖啡機之外
居然還有馬祖新村的飲品還有義豐冬瓜茶
真的讓我滿驚訝的～～
冰品的話有我最愛的泰國明果就夠了～～
這裡也有霜淇淋～～
醬料區提供的配料也真的很多～～
大家可以依照自己的喜好去做調配～
也有幾種麵食可以自己拿取～
我們點了一個燒酒極上海陸雙拼鍋
跟一個一畝蔬食鮮菇鍋
那天有下雨～天氣涼涼的
感覺就超適合吃點可以暖身的鍋物
來個香氣十足的麻香燒酒鍋真的是個很棒的選擇
店員會在我們面前放麻油放藥膳料材
然後點燃火讓酒精蒸發掉....
海鮮盤算滿多種類的
包含有:
大草蝦、白蝦、干貝
鯛魚、鱸魚、鮭魚
蛤蠣、鮮蚵、透抽
對於一個海鮮控來說
必須說他們海鮮真的很新鮮
真的超級滿足又好吃
海陸雙拼我選了霜降牛
不吃牛的話可以選擇伊比利豬
一畝蔬食鮮菇鍋附上的菜盤
對於素食者也是一家友善店
我挑選的大都是原型物
不太吃加工火鍋料
這裡也正好符合這些需求
喜歡吃青菜跟蔬食這裡真的很適合
店家資訊
一畝石鍋豐原店
地址：420台中市豐原區水源路658號
電話：0425220522
營業時間：11:00-23:00