最近這家好像還滿夯的~~

台中友人就帶我來吃看看~~

這家都分布在中部各地

我們來的是台中豐原店

店外感覺還滿大間的~~

看了一下菜單

發現他這家還滿平價的哦

週一到週四商業午餐 (15:00前)

爆炒石頭牛、豬、羊鍋居然238/258而已

光是這一點就打趴台南很多同類型火鍋店了~

店內全都是舒適的沙發座位

都是3+1...

所以就算是兩個人來吃

也可以坐得很舒服~

接下來最後面就是一整區

蔬食飲料自助吧

這裡也有醬料跟冰品~~

他的蔬食區我個人覺得還滿多綠色蔬菜

沒有什麼火鍋加工物

光是這點就超級加分~~

還有飲料區除了一般我們常看到的

果汁、汽水、咖啡機之外

居然還有馬祖新村的飲品還有義豐冬瓜茶

真的讓我滿驚訝的～～

冰品的話有我最愛的泰國明果就夠了～～

這裡也有霜淇淋～～

醬料區提供的配料也真的很多～～

大家可以依照自己的喜好去做調配～

也有幾種麵食可以自己拿取～

點我看短片介紹

我們點了一個燒酒極上海陸雙拼鍋

跟一個一畝蔬食鮮菇鍋

那天有下雨～天氣涼涼的

感覺就超適合吃點可以暖身的鍋物

來個香氣十足的麻香燒酒鍋真的是個很棒的選擇

店員會在我們面前放麻油放藥膳料材

然後點燃火讓酒精蒸發掉....

海鮮盤算滿多種類的

包含有:

大草蝦、白蝦、干貝

鯛魚、鱸魚、鮭魚

蛤蠣、鮮蚵、透抽

對於一個海鮮控來說

必須說他們海鮮真的很新鮮

真的超級滿足又好吃

海陸雙拼我選了霜降牛

不吃牛的話可以選擇伊比利豬

一畝蔬食鮮菇鍋附上的菜盤

對於素食者也是一家友善店

我挑選的大都是原型物

不太吃加工火鍋料

這裡也正好符合這些需求

喜歡吃青菜跟蔬食這裡真的很適合

店家資訊

一畝石鍋豐原店

地址：420台中市豐原區水源路658號

電話：0425220522

營業時間：11:00-23:00