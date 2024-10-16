今天要來介紹莊子大樹的無菜單料理以及窯烤麵包
首先我很喜歡這種戶外的用餐環境
在市區真的很難有這樣的餐廳
一切都很大自然~~讓人感到吃美食也能放空(鬆)
整個環境都很乾淨也很適合帶小朋友來
莊子大樹採預約制
若是沒預約突然來訪是吃不到的哦
可以點這裡來預約
如欲用餐，請填寫預約表單：
https://forms.gle/aKvuGwa8MLKNKygf7
二代的老闆兒子對窯烤麵包也十分有興趣
所以這裡有一個窯
主要是窯烤麵包跟披薩
就連酵母都是自己研發的
每日窯烤麵包也都均不同
可以上官方FB看今日有出爐哪一些~
老闆獨家研發的咖啡檸檬甕缸雞
我覺得也真的滿特別的
是在其他的地方吃不到的
感覺老闆也因為這個很自豪~
咖啡檸檬甕缸雞
果然是老闆相當自豪的
肉質真的很鮮嫩~~
老闆真的超會控制的
跟之前吃到的甕缸雞
真的完全不一樣
多了不少檸檬草香氣
而且我覺得完全不用沾雞汁或是胡椒粉就很夠味~
看那外皮真的脆的哩~~
還會閃閃發亮XD
和風涼拌黑木耳
微微帶酸的醬汁
吃起來就相當的開胃~~
老菜脯雞湯
還有這道真的是我喝過的老菜脯雞湯最讚的
完全沒有之一!!!!!
湯頭真的非常鮮甜
會讓人不禁一口接著一口
裡面的雞的肉質也真的完全不柴
客家炒芋莖
這是第一次嘗鮮的料理
據說是一道非常道地的客家菜
喜歡芋頭的人應該會很喜歡
炭火滷豬腳
對於我愛豬腳的人來說
我真的愛死這道了~~
除了超級入味之外
我覺得他的膠質也很多
一入口就完全很綿的化在嘴裡
這道也是老闆他們的私房菜
我覺得也是一點都沒輸外面專賣店呢
南瓜炊飯
這道真的也滿推的~
用新鮮又甜的南瓜去炊飯
真的˙一上桌就整個飄來南瓜香氣~~
而且真的好好吃~~~
用料超實在~~超讚!!!
薑黃蘿蔔絲煎蛋
原來用薑黃加上蘿蔔絲用來煎蛋會如此好吃
這是我從未想過的組合
窯烤披薩
我原本就很喜歡這種用窯烤出來的披薩
會特別的香~~且餅皮真的好好吃~
我原本一般披薩店都不吃邊邊的
可是這裡的我會吃~~~因為實在太美味了啦
就是用龍眼花泡出來的龍眼花蜜茶
原本以為冰涼的就夠好喝了
沒想到後來老闆
還用泡茶的方式來泡龍眼花
味道更濃郁~~~讓我更喜歡