今天要來介紹莊子大樹的無菜單料理以及窯烤麵包

首先我很喜歡這種戶外的用餐環境

在市區真的很難有這樣的餐廳

一切都很大自然~~讓人感到吃美食也能放空(鬆)

整個環境都很乾淨也很適合帶小朋友來

莊子大樹採預約制

若是沒預約突然來訪是吃不到的哦

可以點這裡來預約

如欲用餐，請填寫預約表單：

https://forms.gle/aKvuGwa8MLKNKygf7

二代的老闆兒子對窯烤麵包也十分有興趣

所以這裡有一個窯

主要是窯烤麵包跟披薩

就連酵母都是自己研發的

每日窯烤麵包也都均不同

可以上官方FB看今日有出爐哪一些~

老闆獨家研發的咖啡檸檬甕缸雞

我覺得也真的滿特別的

是在其他的地方吃不到的

感覺老闆也因為這個很自豪~

點我看短影介紹

咖啡檸檬甕缸雞

果然是老闆相當自豪的

肉質真的很鮮嫩~~

老闆真的超會控制的

跟之前吃到的甕缸雞

真的完全不一樣

多了不少檸檬草香氣

而且我覺得完全不用沾雞汁或是胡椒粉就很夠味~

看那外皮真的脆的哩~~

還會閃閃發亮XD

和風涼拌黑木耳

微微帶酸的醬汁

吃起來就相當的開胃~~

老菜脯雞湯

還有這道真的是我喝過的老菜脯雞湯最讚的

完全沒有之一!!!!!

湯頭真的非常鮮甜

會讓人不禁一口接著一口

裡面的雞的肉質也真的完全不柴

客家炒芋莖

這是第一次嘗鮮的料理

據說是一道非常道地的客家菜

喜歡芋頭的人應該會很喜歡

炭火滷豬腳

對於我愛豬腳的人來說

我真的愛死這道了~~

除了超級入味之外

我覺得他的膠質也很多

一入口就完全很綿的化在嘴裡

這道也是老闆他們的私房菜

我覺得也是一點都沒輸外面專賣店呢

南瓜炊飯

這道真的也滿推的~

用新鮮又甜的南瓜去炊飯

真的˙一上桌就整個飄來南瓜香氣~~

而且真的好好吃~~~

用料超實在~~超讚!!!

薑黃蘿蔔絲煎蛋

原來用薑黃加上蘿蔔絲用來煎蛋會如此好吃

這是我從未想過的組合

窯烤披薩

我原本就很喜歡這種用窯烤出來的披薩

會特別的香~~且餅皮真的好好吃~

我原本一般披薩店都不吃邊邊的

可是這裡的我會吃~~~因為實在太美味了啦

飯後還有超好吃的 地瓜巴斯克蛋糕