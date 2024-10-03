上個禮拜去了台中
找到了一家非常
文青日式風可愛的烘焙店
外觀非常的吸引人
進入店內
看到有許多非常有品質的麵包
以及鳳梨酥跟太陽餅
還有新推出來的馬卡小山丘
也看到店員現場製作麵包當中
店內也可以加購價來買咖啡
因為是第一次去
所以請了店員來幫我推薦了幾款
店中最熱門最有人氣的商品
還有新品
小山千層蛋塔
是最近非常流行的蛋塔造型
外型非常的吸引人
外皮超過60層
加上我自己也是個蛋塔控
所以我當然有買了來吃吃看
我覺得吃起來真的有比肯X基要來的好吃
尤其買回家之後再加熱覺得更棒
可以當早餐配一杯牛奶或是咖啡
小山QQ磚
布丁與麵包的完美組合
波蘿皮外殼、布丁餡內餡，香濃不甜膩
對於小朋友或是喜歡布丁的人我覺得真的是會愛不釋手
波蘿皮外殼也非常的酥脆
布丁吃起來QQ的也不會太甜
所以我覺得非常適合小朋友
青蔥扁可頌
扁可頌的流行來自於韓國
最近幾個月也在台灣流行了
沒想到在這裡看到是
扁可頌上面擺滿了許多青蔥
尤其是現在蔥非常的貴
看到覺得非常療癒
然後我也非常喜歡吃蔥
所以覺得這兩個結合是一件非常棒的事
藍莓山丘(貝果)
改良版貝果
保留30%嚼勁
搭配鮮奶油與藍莓果醬
口感濕潤飽滿
我平常是不太吃貝果的
不過小山之丘的貝果
真的讓我有驚艷的體驗
我覺得他們家的肉桂捲捲跟千層山丘
看起來好好吃喔！
不過我這次沒有買
下次如果還有來台中的話
或許我可以嘗試看看
小山之丘50元以下商品
任選3個100元
CP值非常的高
以他們家價格來說
他們的麵包品質真的很不錯
推薦給大家囉
店家資訊
小山之丘手作烘焙/豐原站前店
台中市豐原區中正路14號
10：00-20：00
04-25158366
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