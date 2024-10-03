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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台中烘焙店推薦]小山之丘手作烘焙/日式文青可愛風格/小山千層蛋塔/小山QQ磚/青蔥扁可頌/藍莓貝果/50元以下商品任選3個100元

[台中烘焙店推薦]小山之丘手作烘焙/日式文青可愛風格/小山千層蛋塔/小山QQ磚/青蔥扁可頌/藍莓貝果/50元以下商品任選3個100元

2024-10-03 14:04:00 星晴小步 人氣：68
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：482篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：

小山之丘 豐原站前店
phone04-25158366
place台中市豐原區中正路14號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[台中烘焙店推薦]小山之丘手作烘焙/日式文青可愛風格/小山千

上個禮拜去了台中
找到了一家非常
文青日式風可愛的烘焙店
外觀非常的吸引人
[台中烘焙店推薦]小山之丘手作烘焙/日式文青可愛風格/小山千
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進入店內
看到有許多非常有品質的麵包
以及鳳梨酥跟太陽餅
還有新推出來的馬卡小山丘
也看到店員現場製作麵包當中
店內也可以加購價來買咖啡
因為是第一次去
所以請了店員來幫我推薦了幾款
店中最熱門最有人氣的商品
還有新品

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小山千層蛋塔
是最近非常流行的蛋塔造型
外型非常的吸引人
外皮超過60層
加上我自己也是個蛋塔控
所以我當然有買了來吃吃看
我覺得吃起來真的有比肯X基要來的好吃
尤其買回家之後再加熱覺得更棒
可以當早餐配一杯牛奶或是咖啡
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小山QQ磚
布丁與麵包的完美組合
波蘿皮外殼、布丁餡內餡，香濃不甜膩
對於小朋友或是喜歡布丁的人我覺得真的是會愛不釋手
波蘿皮外殼也非常的酥脆
布丁吃起來QQ的也不會太甜
所以我覺得非常適合小朋友
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青蔥扁可頌
扁可頌的流行來自於韓國
最近幾個月也在台灣流行了
沒想到在這裡看到是
扁可頌上面擺滿了許多青蔥
尤其是現在蔥非常的貴
看到覺得非常療癒
然後我也非常喜歡吃蔥
所以覺得這兩個結合是一件非常棒的事
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藍莓山丘(貝果)
改良版貝果
保留30%嚼勁
搭配鮮奶油與藍莓果醬
口感濕潤飽滿
我平常是不太吃貝果的
不過小山之丘的貝果
真的讓我有驚艷的體驗

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我覺得他們家的肉桂捲捲跟千層山丘
看起來好好吃喔！
不過我這次沒有買
下次如果還有來台中的話
或許我可以嘗試看看
[台中烘焙店推薦]小山之丘手作烘焙/日式文青可愛風格/小山千
小山之丘50元以下商品
任選3個100元
CP值非常的高
以他們家價格來說
他們的麵包品質真的很不錯
推薦給大家囉
店家資訊
小山之丘手作烘焙/豐原站前店
台中市豐原區中正路14號
10：00-20：00
04-25158366
文章標籤
台中烘焙店推薦 小山之丘 小山之丘手作烘焙豐原站前店 小山之丘手作烘焙 小山千層蛋塔 小山QQ磚 青蔥扁可頌 藍莓貝果
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星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪




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