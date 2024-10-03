小山千層蛋塔

是最近非常流行的蛋塔造型

外型非常的吸引人

外皮超過60層

加上我自己也是個蛋塔控

所以我當然有買了來吃吃看

我覺得吃起來真的有比肯X基要來的好吃

尤其買回家之後再加熱覺得更棒

可以當早餐配一杯牛奶或是咖啡

小山QQ磚

布丁與麵包的完美組合

波蘿皮外殼、布丁餡內餡，香濃不甜膩

對於小朋友或是喜歡布丁的人我覺得真的是會愛不釋手

波蘿皮外殼也非常的酥脆

布丁吃起來QQ的也不會太甜

所以我覺得非常適合小朋友