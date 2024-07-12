兔貓又要帶大家去找貓貓啦！
二訪隱藏在社區最~角落的貓塢Meow Woo！
貓塢的門口就會有收費說明跟公告
一定要認真看完哦！
成人120元、學生100元！
是間學生都很愛來的一家貓咪咖啡廳~
騎車可以停社區內的機車停車格
開車可以停在中原國小停車場
入內需更換室內拖鞋，拖鞋都很可愛！
旁邊還有很多貓貓們的相片~
貓塢不限時但如果人太多還是會限時的哦！
不管怎麼樣都訂位會比較好~
貓塢Meow Woo的用餐環境是和式
空間大可是位子不多~
主要也是讓貓貓有空間跑來跑去跟休息！
靠椅坐一坐會越來越下去跟貓貓一起睡著~
貓塢Meow Woo菜單
有分無限暢飲區
飲品、主食、炸物、鬆餅，現在沒有披薩了哦！
通通價格平價~想餵貓貓的話可以買貓肉泥和貓罐罐哦！
不想吃主餐也可以單純的付入場內喝飲料看餵貓貓~
貓塢Meow Woo的餐具是自助式的哦！
培根白醬義大利麵，看起來好像很少其實吃很飽~
鮮蝦紅醬義大利麵，蝦子都好大隻！有入味好吃！
雞米花，當下午茶非常適合哦！
忘記名字的飲料，杯子可愛~
貓塢Meow Woo貓貓介紹區
一開始進去的時候貓貓會因為好奇靠近~
聞一聞檢查一下，有些會留下有些會跑走(*^ω^*)
店內也有貓咪玩具、梳毛用品，記得用完一定要歸位！
之前沒有貓貓介紹本本，現在有了哦！
大家也要乖乖遵守規則~
貓塢Meow Woo的環境還行很舒適
餐點沒有說超好吃！但也不雷~不會沒有味道之類
這裡多少還是會有毛毛~
有過敏的朋友還是要注意身體狀況
再決定要不要來哦！
除了老闆沒什麼員工，如果是滿人的時候有點餐
請耐心等待~可以跟朋友聊天嚕貓~
店名：貓塢 Meow Woo 貓咪咖啡館
地址：桃園市中壢區實踐路225-12號
電話：0907-300-920
營業時間：11:00~21:00(星期一公休)
貓塢 Meow Woo粉絲頁