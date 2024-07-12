兔貓又要帶大家去找貓貓啦！

二訪 隱藏在社區最~角落的貓塢Meow Woo！

貓塢的門口就會有收費說明跟公告

一定要認真看完哦！

成人120元、學生100元！

是間學生都很愛來的一家貓咪咖啡廳~

騎車可以停社區內的機車停車格

開車可以停在中原國小停車場

入內需更換室內拖鞋 ，拖鞋都很可愛！

旁邊還有很多貓貓們的相片~

貓塢不限時但如果人太多還是會限時的哦！

不管怎麼樣都訂位會比較好~

貓塢Meow Woo的用餐環境是和式

空間大可是位子不多~

主要也是讓貓貓有空間跑來跑去跟休息！

靠椅坐一坐會越來越下去跟貓貓一起睡著~

貓塢Meow Woo菜單

有分無限暢飲區

飲品、主食、炸物、鬆餅，現在沒有披薩了哦！

通通價格平價~想餵貓貓的話可以買貓肉泥和貓罐罐哦！

不想吃主餐也可以單純的付入場內喝飲料看餵貓貓~

貓塢Meow Woo的餐具是自助式的哦！

培根白醬義大利麵 ，看起來好像很少其實吃很飽~

鮮蝦紅醬義大利麵 ，蝦子都好大隻！有入味好吃！

雞米花 ，當下午茶非常適合哦！

忘記名字的飲料 ，杯子可愛~

貓塢Meow Woo貓貓介紹區

一開始進去的時候貓貓會因為好奇靠近~

聞一聞檢查一下，有些會留下有些會跑走(*^ω^*)

店內也有貓咪玩具、梳毛用品，記得用完一定要歸位！

之前沒有貓貓介紹本本，現在有了哦！

大家也要乖乖遵守規則~

貓塢Meow Woo的環境還行很舒適

餐點沒有說超好吃！但也不雷~不會沒有味道之類

這裡多少還是會有毛毛~

有過敏的朋友還是要注意身體狀況

再決定要不要來哦！

除了老闆沒什麼員工，如果是滿人的時候有點餐

請耐心等待~可以跟朋友聊天嚕貓~

店名：貓塢 Meow Woo 貓咪咖啡館

地址：桃園市中壢區實踐路225-12號

電話：0907-300-920

營業時間：11:00~21:00(星期一公休)

貓塢 Meow Woo粉絲頁