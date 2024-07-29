

這次龍情花生糖的中秋禮盒被我買到啦！

趕快來開箱給你們看吧

首先這是我在官網上看到後購買的情蜜禮盒

因為是中秋主要推薦的禮盒剛好三款熱銷明星商品都在裡面

我之前也吃過龍情的產品覺得都很好吃

再加上快要到中秋節了又要一連串的送禮

因為我家比較傳統只要過年過節都要四處跑親戚朋友家送東西

這次想說不要那麼困擾

先試過這款禮盒後如果覺得不錯

每一個我都要送同樣的禮盒XD

不然要再想來想去結果還送不好多麻煩！



我第一次品嚐到龍情花生糖

是因為我去桃園旅遊想說買個伴手禮回去

剛好上網查桃園必買伴手禮推薦看到的

一看之下才知道原來龍情花生糖在桃園是這麼知名的

買過吃完之後一次就愛上了！

之後也常常買龍情的產品回來吃

我最喜歡的是他們的招牌花生糖

濃濃的花生香氣伴隨著微微的焦糖味道

經過熬製的純正手工技藝

手輕壓花生糖下去的質地軟軟的

吃起來容易入口而且又不會黏牙

濃郁的花生香氣充斥再整個嘴裡～真的是太幸福啦！！



情蜜禮盒裡面也有經典的壹口酥系列

他們採用天然堅果在搭配香濃的麥芽香

甜而不膩又酥脆的口感

在配上不沾手就能一撕即吃的小包裝

完全是出門必備補充熱量的小零食

另外偷偷告訴你們我媽最喜歡吃這個

每次買回去他都把這個吃光光留其他的給我XD



新的ＱＱ地瓜球也是我的心頭好！

Ｑ彈的外皮包上香甜的地瓜餡

讓人不由得一口接一口～

濃郁的地瓜香氣綿密的口感在嘴裡交織

甜度適中但它的滋味卻能在口腔中停留

讓人回味無窮吃完又想繼續接著吃！

龍情花生糖的精心製作的每項產品

都保留了食材最天然的味道

使其具有了獨特的口感和風味

這款禮盒吃下來只能說是一個用心製作出來的產品

絕對是桃園中秋禮盒推薦的首選伴手禮～

更是向親朋好友表達誠摯祝福的最佳選擇～



你們看這款禮盒裡面就能吃到這麼多樣的甜食

不僅花生糖具有濃厚的花生風味

其他的零嘴也各有不同的獨特口感

禮盒設計也相當漂亮

更是帶給人們溫馨家庭氛圍的感覺～

無論是送禮還是自用都可以

龍情花生糖能讓人在節日中感受到滿滿的幸福與溫暖

是我們與親朋好友之間維繫情誼的橋樑～

剛剛去官網看現在中秋禮盒還有箱購優惠真的超划算

我已經先訂了一箱了～速度組的

你們如果有喜歡的話

也歡迎點下面連結去看看呦！



龍情的情蜜中秋禮盒！推薦給大家！

中秋禮盒推薦：龍情情蜜禮盒