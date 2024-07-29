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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 中秋禮盒推薦，桃園必買伴手禮~三樣熱銷商品一次滿足!!

中秋禮盒推薦，桃園必買伴手禮~三樣熱銷商品一次滿足!!

2024-07-29 09:13:00 艾菈饗美食 人氣：18
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窩客好文

艾菈饗美食

發表篇數：33篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

龍情花生糖
place桃園市龍潭區龍元路164號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這次龍情花生糖中秋禮盒被我買到啦！
趕快來開箱給你們看吧
首先這是我在官網上看到後購買的情蜜禮盒
因為是中秋主要推薦的禮盒剛好三款熱銷明星商品都在裡面
我之前也吃過龍情的產品覺得都很好吃
再加上快要到中秋節了又要一連串的送禮
因為我家比較傳統只要過年過節都要四處跑親戚朋友家送東西
這次想說不要那麼困擾
先試過這款禮盒後如果覺得不錯
每一個我都要送同樣的禮盒XD
不然要再想來想去結果還送不好多麻煩！

我第一次品嚐到龍情花生糖
是因為我去桃園旅遊想說買個伴手禮回去
剛好上網查桃園必買伴手禮推薦看到的
一看之下才知道原來龍情花生糖在桃園是這麼知名的
買過吃完之後一次就愛上了！
之後也常常買龍情的產品回來吃
我最喜歡的是他們的招牌花生糖
濃濃的花生香氣伴隨著微微的焦糖味道
經過熬製的純正手工技藝
手輕壓花生糖下去的質地軟軟的
吃起來容易入口而且又不會黏牙
濃郁的花生香氣充斥再整個嘴裡～真的是太幸福啦！！

情蜜禮盒裡面也有經典的壹口酥系列
他們採用天然堅果在搭配香濃的麥芽香
甜而不膩又酥脆的口感
在配上不沾手就能一撕即吃的小包裝
完全是出門必備補充熱量的小零食
另外偷偷告訴你們我媽最喜歡吃這個
每次買回去他都把這個吃光光留其他的給我XD

新的ＱＱ地瓜球也是我的心頭好！
Ｑ彈的外皮包上香甜的地瓜餡
讓人不由得一口接一口～
濃郁的地瓜香氣綿密的口感在嘴裡交織
甜度適中但它的滋味卻能在口腔中停留
讓人回味無窮吃完又想繼續接著吃！
龍情花生糖的精心製作的每項產品
都保留了食材最天然的味道
使其具有了獨特的口感和風味
這款禮盒吃下來只能說是一個用心製作出來的產品
絕對是桃園中秋禮盒推薦的首選伴手禮～
更是向親朋好友表達誠摯祝福的最佳選擇～

你們看這款禮盒裡面就能吃到這麼多樣的甜食
不僅花生糖具有濃厚的花生風味
其他的零嘴也各有不同的獨特口感
禮盒設計也相當漂亮
更是帶給人們溫馨家庭氛圍的感覺～
無論是送禮還是自用都可以
龍情花生糖能讓人在節日中感受到滿滿的幸福與溫暖
是我們與親朋好友之間維繫情誼的橋樑～
剛剛去官網看現在中秋禮盒還有箱購優惠真的超划算
我已經先訂了一箱了～速度組的
你們如果有喜歡的話
也歡迎點下面連結去看看呦！

龍情的情蜜中秋禮盒！推薦給大家！
中秋禮盒推薦：龍情情蜜禮盒

 

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