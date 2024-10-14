新竹的「阿釧伯麵店」一直是小米的愛店，久久就會想要回來品味眷村風味的小吃，而且就在小米家附近

老闆多年來一直很佛心，只要銅板價就吃得到有肉有菜的麵食，是大家的月底救星 XD

附近不少上班族朋友一大早就會來吃早餐，中午也會來吃中餐~

這次跟小結巴去馬偕醫院做完檢查後，中午就來吃麵食，很怕這次分享後，又要被大家罵說吃不到了

店家主打客家麵食，有乾和湯的粄條、米粉和黃麵可以選擇

連小菜也挺便宜的，大都只要40-50元，而且份量不少！

還不知道阿釧伯麵店的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉阿釧伯麵店位置

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阿釧伯麵店位於金城一路上，在順發3C附近。

一大清早就可以看到滿滿人潮，中午更是大排長龍

👉阿釧伯麵店環境介紹

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店面是老公寓的一樓，保留著樸實的裝潢風格。

雖然沒有寬敞的用餐空間，不過便宜大碗的麵食仍然吸引不少人到訪

如果比較怕熱的朋友，建議早一點來吃就不會那麼熱，或是外帶回家裡享用

👉阿釧伯麵店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點真的是銅板價，麵食有乾或湯的可以選擇~

餛飩湯是必點的，裡面有10顆餛飩耶！

小菜也是必點的，便宜又大碗

👉阿釧伯麵店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴來手滑點了湯粄條、乾麵、餛飩湯和小菜，大家猜猜這些我們只花了多少錢？

湯粄條(50元)是必點的，只要銅板價就可以吃到有肉有菜的麵食

有位粉絲跟小米說他們一早的豬骨湯頭比較濃郁，到了中午湯頭會比較清爽一些，喜歡濃郁或清爽不同口味的朋友可以選擇時間來喔！

湯頭清甜中多了紅蔥酥的油香，不會油膩很好喝

骨仔肉很軟嫩配辣椒、山東醋超好吃的~

粄條的份量真的很多，帶點嚼勁滑溜口感蠻不錯吃的

乾麵(50元)份量一樣也很多，加了甜辣醬來調味。

麵條是帶點嚼勁的黃麵，口感還不錯，吸附醬汁一起吃是標準客家味！

辣椒夠辣夠香，加入麵食一起吃包你辣的很過癮

小菜也是必點的，價格便宜很容易讓人手滑~

粉腸(50元)、豬頭肉(50元)、豬頭皮(50元)、魯蛋(15元)、豆干(10元)。

記得加辣椒和山東醋，酸酸辣辣的滋味，解膩又開胃

最後餛飩湯(40元)是必點的，裡面有10顆餛飩耶

湯頭甜美，餛飩的豬肉內餡鹹香好吃，加上辣椒醬油就更棒了

以上是我們的心得分享，阿釧伯麵店多年來一直都是佛心價，美味依然不變，便宜大碗又好吃，還沒吃過的朋友推薦給你們喔

👉阿釧伯麵店營業時間地址

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🌟店家資訊：阿釧伯麵店

🏠地址：新竹市東區金城一路14號

☎電話：0921 096 402

⏰營業時間：06:00–13:10(週日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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