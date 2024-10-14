新竹的「阿釧伯麵店」一直是小米的愛店，久久就會想要回來品味眷村風味的小吃，而且就在小米家附近
老闆多年來一直很佛心，只要銅板價就吃得到有肉有菜的麵食，是大家的月底救星 XD
附近不少上班族朋友一大早就會來吃早餐，中午也會來吃中餐~
這次跟小結巴去馬偕醫院做完檢查後，中午就來吃麵食，很怕這次分享後，又要被大家罵說吃不到了
店家主打客家麵食，有乾和湯的粄條、米粉和黃麵可以選擇
連小菜也挺便宜的，大都只要40-50元，而且份量不少！
還不知道阿釧伯麵店的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉阿釧伯麵店位置
*******************
阿釧伯麵店位於金城一路上，在順發3C附近。
一大清早就可以看到滿滿人潮，中午更是大排長龍
👉阿釧伯麵店環境介紹
*******************
店面是老公寓的一樓，保留著樸實的裝潢風格。
雖然沒有寬敞的用餐空間，不過便宜大碗的麵食仍然吸引不少人到訪
如果比較怕熱的朋友，建議早一點來吃就不會那麼熱，或是外帶回家裡享用
👉阿釧伯麵店菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
餐點真的是銅板價，麵食有乾或湯的可以選擇~
餛飩湯是必點的，裡面有10顆餛飩耶！
小菜也是必點的，便宜又大碗
👉阿釧伯麵店用餐心得分享
*******************
來開動吧！
今天跟小結巴來手滑點了湯粄條、乾麵、餛飩湯和小菜，大家猜猜這些我們只花了多少錢？
湯粄條(50元)是必點的，只要銅板價就可以吃到有肉有菜的麵食
有位粉絲跟小米說他們一早的豬骨湯頭比較濃郁，到了中午湯頭會比較清爽一些，喜歡濃郁或清爽不同口味的朋友可以選擇時間來喔！
湯頭清甜中多了紅蔥酥的油香，不會油膩很好喝
骨仔肉很軟嫩配辣椒、山東醋超好吃的~
粄條的份量真的很多，帶點嚼勁滑溜口感蠻不錯吃的
乾麵(50元)份量一樣也很多，加了甜辣醬來調味。
麵條是帶點嚼勁的黃麵，口感還不錯，吸附醬汁一起吃是標準客家味！
辣椒夠辣夠香，加入麵食一起吃包你辣的很過癮
小菜也是必點的，價格便宜很容易讓人手滑~
粉腸(50元)、豬頭肉(50元)、豬頭皮(50元)、魯蛋(15元)、豆干(10元)。
記得加辣椒和山東醋，酸酸辣辣的滋味，解膩又開胃
最後餛飩湯(40元)是必點的，裡面有10顆餛飩耶
湯頭甜美，餛飩的豬肉內餡鹹香好吃，加上辣椒醬油就更棒了
以上是我們的心得分享，阿釧伯麵店多年來一直都是佛心價，美味依然不變，便宜大碗又好吃，還沒吃過的朋友推薦給你們喔
👉阿釧伯麵店營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：阿釧伯麵店
🏠地址：新竹市東區金城一路14號
☎電話：0921 096 402
⏰營業時間：06:00–13:10(週日公休)
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: