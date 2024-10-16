創12｜屏東小琉球唯一鮮榨分層果汁，還有超Q特色造型海龜冰!

每到夏天就要到小琉球渡假，這次和朋友喝到這家【創12鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品】，是小琉球島上唯一的鮮榨分層果汁，酸酸甜甜的新鮮滋味一喝就愛上，還有好拍又可愛的海龜冰，是來到小琉球必朝聖的打卡美食!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

創12 鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品 環境分享

▼【創12鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品】位於屏東縣琉球鄉三民路，就在知名YOYO起司捲的對面，從小琉球碼頭步行5分鐘可抵達，是小琉球島上唯一的鮮榨分層果汁。

▼主打以大量新鮮水果，加入少許糖還有獨特配分調配而成的分層果汁，杯子有附上小提把方便攜帶!

創12 鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品 菜單

創12 鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品 餐點介紹

夜景( 火龍果+鮮奶 )💰70元

▼擁有夢幻漸層的這杯夜景，以新鮮的火龍果汁加上鮮奶，喝起來酸甜順口超解膩!

惡魔 (果實火龍果+多酚 )💰70元

▼外型超搶眼的惡魔果實，跟上一杯不同的地方，使用了整罐的乳酸多酚，搭配火龍果打造出多層次酸度~

夏天( 芒果+鮮奶 )💰80元

▼炎炎夏日必喝的夏天，結合當季新鮮的芒果，以及完美比例的滑順鮮乳，酸甜中有著濃郁芒果香氣!

芒果號 ( 芒果+多酚 )💰80元

▼我個人私心最愛的芒果號，沒有添加一滴水 ，入口就能感受到明顯的芒果香，還有多酚酸酸甜甜的風味!

海龜冰 💰80元

▼除了果汁還有超可愛的海龜冰，共有12種口味通通都是銅板價，巧克力、情人果、芒果、草莓、香果、多多、牛奶、紅豆、花生、芋頭、酸梅、芝麻，巧克力走的是香醇濃厚路線 ，芒果則是酸甜絲滑又爽口，花生則有種像古早味泡泡冰的感覺，炎熱天氣來上一枝格外消暑!

創12 鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品 食用心得

原本來到小琉球以為沒什麼好吃，沒想到美食意外多到不行，尤其是【創12鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品】讓我印象深刻，後來發現宜蘭也有一間分店能喝到，在本島或離島都能喝到這新鮮滋味!

創12 鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品 店家資訊

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創12鮮榨分層果汁/海龜冰/造型冰品(琉球總店)

地址 : 屏東縣琉球鄉三民路126號

電話 : 0955-538-626

營業時間 : 9:00-17:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/