冬山河生態綠舟（冬山河森林公園），是頗有人氣的冬山景點，而不久前進去逛逛、拍照後，由於天氣炎熱，就到一開始在入口處看到，起源自小琉球的創12宜蘭冬山店，準備入手海龜冰來清涼消暑一下。當挑好想吃冰品進到店裡準備結帳時，又知道創12另一個販售的鮮榨分層果汁頗特別，所以也決定來嚐嚐看，結果還蠻不錯喝的，因此就來簡單分享一下，讓來宜蘭冬山旅遊時要找冬山飲料店或冬山冰品店的大大做參考。

就在冬山火車站旁的冬山河生態綠舟，搭火車來蠻方便的，如果是開車來的話，這裡也有相當大的停車場可以停車呢！

來逛冬山河生態綠舟這天，當下天氣蠻好的，但氣溫也高，當然就會想吃冰或喝飲料了。

至於在園區內想吃冰或喝飲料哪裡有？其實當天我們從靠近停車場的這個售票口進來時，就看到這次要分享的主角，也就是創12宜蘭冬山店販售的海龜冰跟鮮榨分層果汁看板，所以逛得差不多之後，就先來吃個冰，然後再離開吧！

當天有販售的創12海龜冰口味，都在這個冰櫃裡，而看了貼在旁邊的優惠資訊單，發現還有其它創12造型冰品可選，所以就每種拿出來看一下然後再做決定囉…

決定好要吃的創12冰品口味後，就進到店裡要結帳，由於內用會有低消限制，加上從櫃臺上的小看板看到另一個販售的鮮榨分層果汁也頗特別，所以也決定來嚐嚐看囉…

冰吃得差不多之後，我們選的芒果號、惡魔果實、神秘果實、夜景共四瓶鮮榨分層果汁也製作好送來了。

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