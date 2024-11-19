最近朋友來我家作客帶來了一盒紅茶包
正好我家裡有紐牧然鮮乳
於是就把泡好的紅茶加上鮮奶
變成了一杯奶香味十足的美味鮮奶茶！
先教你們我是怎麼泡出來的
我先用滾水倒入杯子內
不用倒太多水只要剛好覆蓋茶葉包就好
然後等一段時間看水的顏色變深之後
再加入適量的紐牧然鮮乳
倒下去的瞬間就會感受到了一股濃郁的香氣撲鼻而來～
這款來自紐西蘭的進口鮮乳不僅新鮮還口感滑順～
我喝了調製好的鮮奶茶後
感受到的是紅茶的濃郁香氣
隨之而後的是紐牧然鮮乳帶來的絲滑口感
完美的搭配讓整杯鮮奶茶變得更加醇厚
既有紅茶的回甘又有鮮奶的乳香
兩者相互交融著形成了一種獨特的風味
喝了每一口都很愉快，就像品味一段美好的時光一樣！
紐牧然鮮乳做出來的奶茶
單喝或是搭配各種點心也都非常適合～
無論是酥脆的小餅乾、香甜的蛋糕，還是新鮮的水果都很配
我朋友喝完奶茶之後還跟我要了一杯鮮奶繼續聊天
一整個下午就這樣度過去了
簡直是在疲憊的生活中讓人真的有充電到的感覺！
朋友準備回去時忍不住問我這款鮮奶是什麼牌子的
他也想去買一瓶回家試試～
我跟他說這是紐牧然鮮乳我已經回購好多次了
重點是！！它在全聯就能輕鬆買到
他聽了我講的介紹後超感興趣的
表示下次一定要去全聯買這款進口鮮乳
我覺得我根本可以去當紐牧然的銷售員了ＸＤ
這種高品質又方便購買的產品真的很難得～
如果你們也喜歡鮮乳非常推薦可以去全聯買這款紐牧然鮮乳
紐牧然鮮乳標榜100%純正紐西蘭進口、純淨無添加
絕對是非常值得嘗試的選擇！
不論是直接飲用、搭配早餐，還是用來製作奶茶
都可以享受到來自大自然的美味
相信你會愛上這款來自紐西蘭的優質鮮乳的！
附上連結給你們～
全聯進口鮮乳推薦：紐牧然鮮乳