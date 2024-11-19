最近朋友來我家作客帶來了一盒紅茶包

正好我家裡有紐牧然鮮乳

於是就把泡好的紅茶加上鮮奶

變成了一杯奶香味十足的美味鮮奶茶！

先教你們我是怎麼泡出來的

我先用滾水倒入杯子內

不用倒太多水只要剛好覆蓋茶葉包就好

然後等一段時間看水的顏色變深之後

再加入適量的紐牧然鮮乳

倒下去的瞬間就會感受到了一股濃郁的香氣撲鼻而來～

這款來自紐西蘭的進口鮮乳不僅新鮮還口感滑順～

我喝了調製好的鮮奶茶後

感受到的是紅茶的濃郁香氣

隨之而後的是紐牧然鮮乳帶來的絲滑口感

完美的搭配讓整杯鮮奶茶變得更加醇厚

既有紅茶的回甘又有鮮奶的乳香

兩者相互交融著形成了一種獨特的風味

喝了每一口都很愉快，就像品味一段美好的時光一樣！



紐牧然鮮乳做出來的奶茶

單喝或是搭配各種點心也都非常適合～

無論是酥脆的小餅乾、香甜的蛋糕，還是新鮮的水果都很配

我朋友喝完奶茶之後還跟我要了一杯鮮奶繼續聊天

一整個下午就這樣度過去了

簡直是在疲憊的生活中讓人真的有充電到的感覺！

朋友準備回去時忍不住問我這款鮮奶是什麼牌子的

他也想去買一瓶回家試試～

我跟他說這是紐牧然鮮乳我已經回購好多次了

重點是！！它在全聯就能輕鬆買到

他聽了我講的介紹後超感興趣的

表示下次一定要去全聯買這款進口鮮乳

我覺得我根本可以去當紐牧然的銷售員了ＸＤ



這種高品質又方便購買的產品真的很難得～

如果你們也喜歡鮮乳非常推薦可以去全聯買這款紐牧然鮮乳

紐牧然鮮乳標榜100%純正紐西蘭進口、純淨無添加

絕對是非常值得嘗試的選擇！

不論是直接飲用、搭配早餐，還是用來製作奶茶

都可以享受到來自大自然的美味

相信你會愛上這款來自紐西蘭的優質鮮乳的！



附上連結給你們～

全聯進口鮮乳推薦：紐牧然鮮乳