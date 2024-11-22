什麼店可以從早吃到晚？！

就是DOUBLE II！是藝文特區全新開幕的餐廳！

兩位老闆合夥開店，一位想開早午餐，一位卻想開餐酒館

所以決定直接都開起來！旁邊就是停車場非常方便~

DOUBLE II外觀是大片落地窗設計，門前放滿清新的植栽

給人舒適的感覺~用餐不限時、免收服務費，還有附插座！

DOUBLE II 環境介紹

店內空間是樓中樓的挑高空間

室內充滿的光線感很好因為旁邊就是落地窗

座位也不擁擠也有沙發的位子~兔貓特別喜歡靠窗的位子！

拿著咖啡坐在這種類型的椅子上往後靠著看著窗外~享受~

這裡是沒有收服務費所以要當乖寶寶自己回收哦！

雖然有寫在菜單封面但沒有特別說大家都不知道(´⊙ω⊙`)

一個小轉角就是半開放式的吧台

夜晚直接變成為小酌的餐酒館！

二樓也是很大！完全超適合包場！

旁邊也是落地窗可以直接看到一樓

二樓有投影設備，很適合商辦、開會、慶生、活動！

店裡也有提供兒童餐椅，帶小朋友來用餐也不用擔心~

DOUBLE 菜單介紹

入座就可以掃碼點餐啦！

可以拿一本菜單本參考~類別很多

有早午餐、義大利麵、也有輕食！

DOUBLE II 餐點介紹

除主餐外內含軟法、水煮蛋、綠花葉菜、番茄

玉米筍、烤蔬食、鮮蔬沙拉

附濃湯和飲品紅茶或綠茶

當然也可以換飲品或是搭配蛋糕會比較便宜哦！

炙燒照燒雞腿早午餐

軟法很好吃沾濃湯超推！

其他配菜也沒有加其他調味就很好吃了~

鮮蔬沙拉加上胡麻醬超讚！

雞腿排是當日現宰的雞腿肉

外表有照燒醬汁不會很鹹，肉質嫩有汁~

老闆特別使用微電腦蒸烤箱烹調！

白醬炙燒嫩雞胸義大利麵

很多人都吃早午餐系列~但兔貓想說！

Double II家的義大利麵也很好吃啊~

麵條剛剛好不會很硬或是很軟，而且白醬超香~

炙燒嫩雞胸很香沒有過多的調味，推推義大利麵！

塔塔鱈魚條

來一定要點鱈魚條！外酥內嫩相當開胃

搭上塔塔醬多了風味~大小朋友都愛！

蜜香水果茶

水果茶酸酸甜甜，非常適合解膩哦~

鮮奶紅茶

喝起來有茶香但是不會很甜一開始喝可能會覺得很清淡

可是吃主食再喝會發現一切都是剛剛好！

兔貓自己蠻喜歡的~

原味法式千層蛋糕

兔貓本身超愛吃千層蛋糕~

DOUBLE II家的千層蛋糕推推~

蛋糕體不會很硬裡面的奶油滑順不膩也不會很甜！

巧克力法式千層蛋糕

濃濃的巧克力~喜歡吃巧克力一定不能錯過哦！

DOUBLE II完全是滿足到兔貓！

因為兔貓喜歡吃早午餐也愛餐酒館

這次去吃早午餐很滿意~旁邊就是停車場

DOUBLE II沒有服務費又有插座還不限時完全可以好好吃美食~

而且這裡也很適合包場辦活動！！

有機會兔貓要去DOUBLE II夜晚時間的餐酒館！

DOUBLE II 營業資訊

店家：DOUBLE II

連絡電話：033166875

地址：330桃園市桃園區經國一路75號

時間：08:00-16:30早餐、早午餐

16:30-24:00 晚餐、餐酒

公休時間：週二公休

IG: _double2_double2(點我點我)

FB：Double 2(點我點我)