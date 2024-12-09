蠻久以前就先用Google Map把高雄的大餛飩「視吃」過了
加了好幾家在待吃清單中，其中「ㄚ華鮮蝦大餛飩」也是名單之一
今年三月的 #孤獨的潤餅獵人 旅遊時就恰好有經過，只是當時正要前往成功黃昏市場吃春捲，擔心再吃餛飩會太撐而作罷
這次八月底的高雄兩天一夜，剛好再度安排來鳳山區，便特別留個午餐時間來吃啦
高雄旅遊資訊
餐廳名稱：ㄚ華鮮蝦大餛飩(高雄市鳳山區光復路236號)
營業資訊：0919941925 11:00-14:00 17:00-19:00
餐點介紹：湯麵/乾麵/抄手/餛飩湯
用餐日期：2024.08
▲ㄚ華鮮蝦大餛飩 店面
▲ㄚ華鮮蝦大餛飩 用餐環境
內用座位區有冷氣，共四組四人桌和兩組二人桌
室內照明不足，要不是門窗都是整面透明玻璃讓戶外太陽光能照進來，不然只靠燈源真的會太昏暗
門口旁邊的桌上有放餐具和調味料，旁邊的小餐廚目前變成了置物櫃，感覺應該曾經是用來放滷味或小菜的
可能老闆覺得專心賣餛飩就足矣
鮮蝦抄手 NT 90
※不辣(無紅油)
內容：鮮蝦餛飩五顆、醬汁、豆芽菜、小白菜、胡椒粉
醬汁很特別，非常見的醬油配烏醋的鮮鹹與酸韻，而是有股很沁甜宜人的漢方中藥香，像是藥膳滷味的滷汁，而且不油也不鹹，清爽到甚至感覺直接飲用也無妨。
加自助區的辣醬和烏醋後風味也是不錯，不過就嚐不太到中藥的香氣，我覺得有些可惜。
配菜的豆芽菜很多，小白菜則是一點點點作個綠色點綴而已；黑胡椒則少少的，稍微提味而已
▲餛飩皮厚度適中，不會厚到感覺都在吃皮，也不會薄到容易自己剝落或在夾餛飩時就破掉
▲每顆鮮蝦餛飩的內餡比例約為豬肉：蝦=1：1
蝦身大小差異蠻大的，但每顆鮮蝦餛飩都至少有一整隻蝦，蝦身較小的話就會放1.5隻
蝦肉飽滿、略有彈性，非蝦仁那如寒天蒟蒻的彈脆；淡淡蝦肉味、沒有很明顯的鮮甜
鮮肉餛飩湯(小) NT 60
內容：鮮肉餛飩五顆、小白菜、豆芽菜、紫菜、高湯
湯呈現淡淡清清的乳白，油滴少；骨肉熬煮出的鮮甜味，沒有厚重油膩感、相當爽口；小白菜約兩、三口份量，豆芽菜則兩、三根，紫菜也是很少
鮮肉餛飩的鮮肉餡非常飽滿紮實，是能吃到很完整一團塊的口感，而不是薄薄一層肉跟著餛飩皮包捲起來的
總共有五顆，但吃得出來應該至少是兩批不同時間做的，因為餛飩不只外觀不同，口味也不一樣
有的肉餡顏色跟鮮蝦餛飩的鮮肉餡一樣，是常見的燙瘦豬肉的灰粉色，含有小塊軟筋塊(每顆餛飩約4、5粒)；口感紮實但不會有像魚餃或燕餃餡那樣鮮紅且Q脆的口感
▲另有兩顆餛飩則包法和味道就類似魚餃或燕餃，肉餡更加硬實且呈現比較鮮豔的紅色，包覆肉餡的餛飩皮也不太會起皺，鹹鮮味更明顯
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ㄚ華鮮蝦大餛飩 菜單(拍攝日期：2024.08)
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以上。