「壹烤天下」是開幕不久的板橋串烤店，就位於板橋、樹林交界處，雖是餐廳，但價格跟夜市路邊攤差不多，串燒最低只要20元起，營業時間從下午5點到凌晨1點，就算要當宵夜吃都沒問題，絕對是樹林宵夜美食或板橋宵夜美食的強棒生力軍，板橋樹林夜貓子的一大福音！

壹烤天下（FB｜IG）

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2024年10月才開幕，就位於板橋金門街，板橋溪洲國小正對面，但其實離樹林車站還蠻近的，從樹林車站走過來約莫10分鐘。

雖算是串烤居酒屋，但沒有一般居酒屋那麼昏暗，整間店明亮乾淨，座位跟座位之間也不會太擠，還有I人最愛的面牆高腳椅用餐區。

自助式串燒櫃，想吃什麼自己拿，串燒最低只要20元起，當然也可直接劃單請店員處理，PEKO是比較建議直接劃單，因為冰櫃不大，旁邊又是店員出餐的通道，如果剛好遇到別桌客人在拿串燒，你就是人體路霸，不如直接劃單坐著等吃比較快。

生啤酒買一送一

慶祝中華隊奪冠！即日起~114/01/01，柏克金生啤酒買一送一，等於一杯才65元！

自助區備有多款醬料，連孜然粉都有提供，餐具則在下方抽屜。

「壹烤天下」雖然不是使用炭火，但串烤台超級乾淨，而且師傅料理時都有戴手套。

開胃小菜是免費招待的，每天會有兩款，都是老闆娘自己醃製調味的，味道都不會太重，非常涮嘴。

日本生蠔

這個不是天天有，算是隱藏版，一顆150元，肥美水嫩的生蠔搭配蘿蔔泥、芥末、魚卵，一入口，鮮味立刻爆擊味蕾。

由於串燒最便宜只要20元起，PEKO整個放開來點，牛排串、松板豬肉、牛五花卷、雞腿排串、牛五花蔥卷、剝皮辣椒豬肉捲、豬肉包蝦串、雪花豬肉串 、雞皮、雞屁股、豬大腸串、烤甜不辣、百頁豆腐、玉米，多到要兩個木盤才夠裝。

串燒上桌時超級香，醬料刷的的很均勻，看起來醬料都有吃進食材裡，也沒有烤過頭，火侯掌控恰到好處，不會太乾，也不會過鹹，反而有點淡淡的中藥香，後來問店員，才知道他們的串燒調味粉是自己調的，有加了一點中藥；就照片中點的這些串燒，PEKO個人比較喜歡松阪豬、剝皮辣椒豬肉捲、豬肉包蝦串、雞皮跟雞屁股，就供你們參考。

蛤蜊燒

身為蚌殼精，看到蛤蜊燒眼睛都亮了，店員說蛤蜊燒足足應有一斤重，飽滿大顆，加入酒、九層塔下去快炒，味道超級香，湯汁超級鮮，吃起真的有夠爽，開心！

烤鰻魚

沒想到在台式串烤店會吃到烤鰻魚，「壹烤天下」的烤鰻魚是偏甜的日式蒲燒鰻風味，有一定的厚度，不是薄薄沒口感的那種，魚肉細緻嫩口，吃的時候要小心細刺哦！

肉絲炒飯

如果你真的很餓，想來點高碳水，那就點肉絲炒飯，米飯粒粒分明，該有的香氣都有出來，調味也不會過重，完全不輸外面的炒飯專賣店。

味噌鮮魚湯

這~也太大一鍋，三四個人來都夠喝，鯛魚片、豆腐放的頗多，味噌湯頭算濃郁，PEKO把蛤蜊燒的湯汁倒進去也毫無違和感，冷冷的冬天，吃串燒配熱湯，真的是超享受。

不論內用還是外帶，消費滿500元+Google評論就招待鯖魚，內用限每桌一份、外用以每一單為準。

牆上的標語都很有趣，讓人不禁會心一笑，也增添輕鬆的氛圍，營業時間到凌晨1點，週末約三五好友小聚，來這邊真的很不錯！

壹烤天下（FB｜IG）

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