趁著空檔一起跟我走進 Princeken Coffee 普林斯肯咖啡館，這家可是在 IG 上刷屏的熱門咖啡館。

Princeken Coffee 普林斯肯咖啡館位在竹北高鐵旁的一隅，剛踏進門口，就被滿滿的陽光與咖啡香氣溫暖包裹，像是給日常生活加了一層柔和的濾鏡。

店內以溫潤的木質調為主，窗外引入自然光線，讓整個空間顯得格外明亮清新還有對可愛的老爺爺老奶奶人偶好溫馨啊！

陽光灑在桌面上，光影在牆角輕輕流轉平凡的日子在這裡多了一份恬靜與舒適簡約而有質感的擺設，每個細節都讓人感受到一種溫馨的氛圍。

那就一起來看看Princeken Coffee 普林斯肯咖啡館的人氣餐點吧！

這裡的餐點不僅擁有極高的顏值，口味上也展現了優雅與精緻的平衡。

鮪魚蘋果沙拉可頌，可頌外層酥脆，咬下去的瞬間香氣立刻充滿口腔。

內層的鮪魚沙拉則豐富而滑順，蘋果丁的清新酸甜為這道餐點增添了意想不到的爽口感，每一口都是不同的美味層次融合了鹹與甜的平衡。

薯泥蛋沙拉全麥土司，看似簡單卻展現了純粹的美味，厚實的全麥土司帶著微微的嚼勁夾著綿密的薯泥和香濃的蛋沙拉，每一口都是溫暖而舒適的滋味。

愛爾蘭咖啡 Irish Coffee，濃郁的咖啡香氣與微醺的威士忌巧妙融合，帶來一種溫暖的層次感。

咖啡的苦味與酒精的醇厚交織，滑順的奶油輕輕覆蓋在表面，讓整杯咖啡既有深度又不失柔和的順口感，每一口都帶著微妙的酒香和咖啡的濃郁。

紅烏龍戚風蛋糕這是我喜愛的輕盈蓬鬆口感，每一口都帶著淡淡的紅烏龍茶香，清新的茶味讓蛋糕的甜度更加適中。

不會過於甜膩紅烏龍的回甘讓整體口感更加豐富，簡單卻有著意想不到的層次感。

肉桂蘋果派這的肉桂香屬於淡雅款，沒有太厚重的肉桂味蓋住蘋果的香氣。

派皮酥香而不油膩微微熱乎蘋果的甜香與冰淇淋在舌尖交融，帶著微微的溫暖像是秋冬的午後陽光撫慰人心。

我的探店心得：這是個讓人難忘的溫暖角落Princeken Coffee 不僅是一家咖啡館，更是一處用心打造的慢活空間。

從環境到餐點處處傳遞著溫暖與舒適，像是在喧囂的城市裡為你預留了一處療癒的角落讓人不自覺地想要駐足更久。

這間溫暖的咖啡館，你來過了嗎？如果還沒，不妨趁著空檔來看看，也許在這裡，你也能找到屬於自己的那份寧靜與幸福。

📍店家資訊：

📍 Princeken Coffee 普林斯肯咖啡館

🏠 地址：新竹縣竹北市高鐵八路188號

🕒 營業時間：07:30~18:00

📞 電話：03 658 1888

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