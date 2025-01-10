這次紅葉行程安排1天走訪滋賀景點，既然來到滋賀也順便找了家餐廳來吃吃近江牛。



搭京阪電車來到唐橋前站，車站出來轉個彎就可以看到近江牛老店松喜屋，三層樓的建築，一樓是鐵板燒座位區，可容納31人，這麼長的鐵板吧台還真的是很少見。不過從2024年10月1日起，1樓鐵板燒吧台座位加收10%的服務費，不知道是不是這個原因，1樓完全沒有任何人。



直接上的2樓的餐桌座位區入座點餐，2樓的宴會廳最多也可以容納100人。各種近江牛料理，紫式部近江牛御膳、午間牛排套餐、牛肉割烹、涮涮鍋、壽喜燒等等

想要吃近江牛壽喜燒，點了最便宜的等級，壽喜燒套餐 比叡 上：￥6,930，先上了2種前菜，



然後就是近江牛跟蔬菜盤，服務員會幫你放上醬油+糖，先煮一片牛肉讓客人享用，接著再把蔬菜盤全部放入鍋內煮，最後就是交給客人慢慢享用了。雖然只是店內最便宜的壽喜燒，近江牛牛肉搭配上白飯真是好吃，一開始還想說要不要再加碗白飯，不過鍋物內都吃完也有飽足感了。

最後上來的甜點是2種不同口味的冰淇淋，又拿了一份跟桌上一樣的唐橋燒筷架當作紀念品送我。



近江牛專門店-松喜屋本店 https://www.matsukiya.net/restaurant/honten.html