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探訪日本高山老街特色咖啡廳！cafe青的日式庭園氛圍與美味甜點超值得。

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2025-01-22 17:30:08 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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來到日本高山老街，不僅能逛街和感受高山陣屋濃厚的歷史氛圍，還可以選擇老屋改建的咖啡廳體驗其中魅力。位於高山老街的「cafe青」氣氛獨特，甜點更是美味無比，絕對值得一試！

探訪日本高山老街特色咖啡廳！cafe青的日式庭園氛圍與美味甜點超值得。

從JR高山車站步行至cafe青大約需要15分鐘。

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沿路滿是古色古香的老屋建築，濃濃的懷舊氛圍令人印象深刻。

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cafe青位於老田酒造店的後方。酒造店前有付費試飲日本酒的服務，繼續往後走就能看到指引前往cafe青的路標。

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沿著樓梯下方的路口前進，就能找到cafe青！

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店內的最佳座位非庭園旁的位置莫屬，所有座位都有椅子，帶長輩來也不用擔心不方便起身。

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店內還有半開放式包廂可以選擇。

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雖然當天是陰天，但微風拂過小庭院，整體氛圍依然非常舒適宜人。

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講到夏日就會想到風鈴啊。

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只要看到空位，就能自由選擇心儀的座位。

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喜歡傳統日式氛圍的話，這裡也有傳統座椅可以體驗哦！

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店內也有一些小商品可供選購，特別說下方的扇子不僅可以隨意取用，還很適合拿來當拍照道具！

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這次我們選擇了靠近小庭院的座位，準備開始點餐了！

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店內提供日文與英文菜單，價格相同不用擔心看不懂，就連日式傳統點心也有詳細的介紹，非常貼心。

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如果還是不確定要點什麼，也可以直接參考圖片點餐。

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點完餐後，只需要到座位稍作等待，飲料和甜點很快就會送上。

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不多提咖啡和茶，光是抹茶生乳捲就讓人驚艷。滿滿的奶油不膩口，抹茶微苦帶來更成熟的滋味，旁邊的水果還能幫助味覺中和。

cafe青的甜點不僅品質穩定，店內不限時還能悠閒享受日式庭園風光，多元的座位設計和角落佈置，對愛拍照的人來說絕對是天堂。

店家資訊

  • 店名：カフェ青（Cafe青）
  • 地址：岐阜県高山市上三之町67 蔵& 1F（老田酒造店）
  • 營業時間：10:00-17:00（週三、週四公休）
  • 電話：0577-57-9210
  • 官方網站：請點我
 

 

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