從第一次吃後就變成固定客人了~

附近其實也有很多米干店大家挑自己口味的吃就好

阿美米干位在熱鬧的忠貞市場周邊

附近有不少收費停車場

停車算方便不過尖峰時段很容易客滿

不管是哪一個時段都很多人呢~先在門口領號碼單

人多的時候會有人叫號

人少的時候可以先進去會有店員幫忙安排哦！

除了室內座位也有戶外可以用餐

空間算大可以容納很多客人

室內環境整潔~

入座後自行畫單再到大門旁邊的冰箱櫃

拿上喜歡的小菜後去點餐結帳

阿美米干的小菜種類不少價格標示也清楚

回到座位上先享用小菜等主食啦！

阿美米干菜單

阿美米干餐點

這次我們點了

招牌阿美、肉片蛋米干

油雞、碗豆粉、雲南破酥肉包、雲南破酥紅豆包

普洱奶茶~

招牌阿美

三種配料全部加肉片、豬肝、蛋，一次就滿足！

在結帳的時候會問要蛋包或蛋花~

米干口感偏軟不是板條，那是不一樣的東西哦~

豬肝吃起來軟嫩不硬也不腥，肉片也很好吃！

搭配上濃郁的豬大骨高湯！

桌面上都還有調味料自行添加，白醋、醬油、辣椒

其實以前是黑醋但現在是白醋了

辣椒聽說很辣~一次不要加太多哦！

肉片蛋米干



雖然很多人都說女生吃豬肝很好，但兔貓不愛~

就點肉片蛋米干啦！

送過來也是滿滿的肉片覺得有誠意！

油雞

柚子點了之後兔貓就愛上這個油雞了~

每次來一定點！真心推哦~

碗豆粉

柚子說這個不錯吃

第一次吃的時候覺得很像史萊姆

但其實吃起來很清爽~

雲南破酥肉包

常常去吃，可以看到每桌都會有，真的很香！

雲南破酥紅豆包

甜蜜蜜~紅豆內餡很綿密~

普洱奶茶

這是兔貓第一次喝~結果還不錯！

很解膩~

小插曲

有一次我因為肚子不舒服加上又不知道吃什麼

結果吃了這家米干~結果發生一件悲劇……

我吐了全部吐出來了！！！

事後檢查是因為我得到“腸胃炎”……

之後有陣子我完全不敢吃米干@@

雖然兔貓也吃過別家的米干

但最喜歡還是阿美米干

大家有機會也可以去吃看看哦~所以('ω')

板條跟米干差在哪裡呢？兔貓自己覺得板條比較Q~

店家資訊：阿美米干

官網：https://amay.com.tw/

電話：(03)456-7399

地址：桃園市平鎮區中山路142號

營業時間：06:00-21:00