從第一次吃後就變成固定客人了~
附近其實也有很多米干店大家挑自己口味的吃就好
阿美米干位在熱鬧的忠貞市場周邊
附近有不少收費停車場
停車算方便不過尖峰時段很容易客滿
不管是哪一個時段都很多人呢~先在門口領號碼單
人多的時候會有人叫號
人少的時候可以先進去會有店員幫忙安排哦！
除了室內座位也有戶外可以用餐
空間算大可以容納很多客人
室內環境整潔~
入座後自行畫單再到大門旁邊的冰箱櫃
拿上喜歡的小菜後去點餐結帳
阿美米干的小菜種類不少價格標示也清楚
回到座位上先享用小菜等主食啦！
阿美米干菜單
阿美米干餐點
這次我們點了
招牌阿美、肉片蛋米干
油雞、碗豆粉、雲南破酥肉包、雲南破酥紅豆包
普洱奶茶~
招牌阿美
三種配料全部加肉片、豬肝、蛋，一次就滿足！
在結帳的時候會問要蛋包或蛋花~
米干口感偏軟不是板條，那是不一樣的東西哦~
豬肝吃起來軟嫩不硬也不腥，肉片也很好吃！
搭配上濃郁的豬大骨高湯！
桌面上都還有調味料自行添加，白醋、醬油、辣椒
其實以前是黑醋但現在是白醋了
辣椒聽說很辣~一次不要加太多哦！
肉片蛋米干
雖然很多人都說女生吃豬肝很好，但兔貓不愛~
就點肉片蛋米干啦！
送過來也是滿滿的肉片覺得有誠意！
油雞
柚子點了之後兔貓就愛上這個油雞了~
每次來一定點！真心推哦~
碗豆粉
柚子說這個不錯吃
第一次吃的時候覺得很像史萊姆
但其實吃起來很清爽~
雲南破酥肉包
常常去吃，可以看到每桌都會有，真的很香！
雲南破酥紅豆包
甜蜜蜜~紅豆內餡很綿密~
普洱奶茶
這是兔貓第一次喝~結果還不錯！
很解膩~
小插曲
有一次我因為肚子不舒服加上又不知道吃什麼
結果吃了這家米干~結果發生一件悲劇……
我吐了全部吐出來了！！！
事後檢查是因為我得到“腸胃炎”……
之後有陣子我完全不敢吃米干@@
雖然兔貓也吃過別家的米干
但最喜歡還是阿美米干
大家有機會也可以去吃看看哦~所以('ω')
板條跟米干差在哪裡呢？兔貓自己覺得板條比較Q~
店家資訊：阿美米干
官網：https://amay.com.tw/
電話：(03)456-7399
地址：桃園市平鎮區中山路142號
營業時間：06:00-21:00