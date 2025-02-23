大家是不是跟我一樣每次滑IG，總會不小心掉進美食坑，這次又被一家超紅的竹北早午餐店燒到了！

📍芳·覓靜 手作麵包 咖啡，光是店名就散發著一股寧靜悠然的氣息，而真正走進店裡，更是被它的氛圍與美味深深吸引。

推開店門的瞬間，迎面而來的是濃郁的麵包香，空氣中瀰漫著剛出爐的溫暖氣息，彷彿一腳踏進了麵包坊；而柔和的燈光映照在木質裝潢上，營造出一種靜謐而溫暖的空間。

那麼，我今天點了哪些美味呢？一起來看看吧！

這裡的餐點不僅擺盤精緻，每一道都充滿用心，尤其是手作麵包系列更是必點！

嚴選套餐(生菜沙拉拼盤,均附自製麵包、紅茶/蘋果汁擇一)我選擇鹹豬肉套餐附貝果。

「鹹香迷人的鹹豬肉微焦的邊緣增添一絲香脆，搭配嫩滑的水煮蛋與細膩香甜的地瓜及菇菇，口感層次豐富既有鹹香又帶點清爽，完全是讓人意猶未盡好吃的早午餐！

「這裡的貝果真的讓人驚艷！」微酥帶嚼勁，咀嚼時散發出麥香，內裡卻意外地鬆軟濕潤；單吃就很有層次感搭配抹醬更是加倍美味！

這貝果都想帶幾個回家當早餐吃，真的是要命的好吃！

🍞 法式吐司「外酥內軟的夢幻口感，甜蜜卻不膩口！」 法式吐司外層煎得金黃香酥，輕輕切開，內裡卻是濕潤柔軟的極致反差。

一口咬下，蛋香與奶油香在舌尖綻放，最後再淋上適量糖漿，甜蜜恰到好處，幸福感瞬間滿溢。

🥤 漸層抹茶拿鐵 一端上桌，這杯漸層抹茶拿鐵就讓人移不開視線。

從下層的鮮奶白，到中間漸變的淺綠，最後再到頂部濃郁的深抹茶，這漸層美得像幅畫；攪拌後濃郁的抹茶與香醇的牛奶散發出茶香又回甘帶點微苦口感絲滑細膩好喝！

這裡的每一樣餐點都讓人驚艷，無論是甜的還是鹹的，都有它的特色環境也超棒，隨時隨地都可以放鬆，如果還沒來過這家店的朋友，找個時間來這享受悠閒的早午餐吧！

📍 店家資訊|芳·覓靜 手作麵包 咖啡 早午餐

🏠 地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段105號

📞 電話：03 667 5607

🕘 營業時間：09:00–17:00

（週二、週三公休）