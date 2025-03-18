いも工房 かくたに(官網):静岡県富士宮市根原449-11 あさぎりフードパーク電話: +81 544-52-0102，營業時間:09:30-16:30

早前有個出版社找我出一本有關「孤獨的美食家」的書，雖然後來沒談成，但當時和總緝聊天時，她曾問我一個問題:「在追五郎的店家裡，有沒有讓你印象很深刻，過程很有趣的」。當時，我頓了一下，回答的很籠統:「有，不少，因為五郎去的地方，很多都是交通不方便，或是正常人不會去的地方…」，記得當時總編笑得很開心。回想，如果現在問同樣的問題，我的答案肯定是今天要介紹的這一家「いも工房 かくたに」，因為我花了一整天的時間，就為了五郎手上的富士宮石燒紅薯.....還差點流落在零下一兩度的寂寞公路上...不信，你去問問當天部我一整天美人兒「富士山」。

話說，你們覺得富士山是靜岡的還是山梨的?要是這個問題沒法回答，我換個問。你們覺得從靜岡看富士山比較美，還是從山梨看富士山比較美;這個問題曾經不少人問過我，但偏偏當時我對富士山相當冷感....。這一趟的旅行，我壓根也沒想要跟富士山扯上什麼關系，完全依據五郎的餐廳排住宿和行程...。但，當我結束「松濱」的「うなぎ和食処 松の家」後，想往小田原、伊豆等五郎的店家移動時，在火車上完全被天氣好時的「富士山」電翻，於是...更改了行程。把目標指向，我本來因為實在太遠而不想去的「いも工房 かくたに」。

いも工房 かくたに遠在靜岡和山梨交界的富士山山腳下，雖然行政區塊仍屬於「富士宮市」，但查完google map的交通資源本來想放棄...因為我得先從松濱搭新幹線到新富士宮再轉JR到富士宮市，然後再轉班次不多的巴士.....，重點是五郎吃的只有烤地瓜....。我當時，是在想如果從山梨河口湖那端過來會不會比較近?但，我完全不想去山梨..當時我是這樣想的。但，最後，我還是推翻了所有行程直驅山梨..因為富士山真的太美了.....。

以上這幾張是我在東海道本線的火車上隨便拍的.....於是在火車上立馬更改行程...想說把行李寄放在富士宮車站，再轉公車去吃五郎的地瓜，順便就近欣賞五郎口中的富山絕景。

是說，如果有一天我碰到五郎，我大概會跟他說:「謝謝你帶我去很多我壓根不會想去的地方......」。富士宮車站如果你是喜歡拍照的，興許下過這車站，這附近是靜岡拍富士山絕佳的地方，就像山梨的「富士吉田市」又或是「河口湖」。行程結束時和東京友人聊到富士山，他問我山梨(後來我還是去了)和靜岡兩邊的富士山有什麼差別?記得當時我的回答的是:「都美，但可能是山梨的富士山照片看太多，覺得好像在看畫好、設計好的DM或是照片，但感覺靜岡的富士山是一直在生活的眼皮子底下，那麼的自然」。但，純是個人那次旅行的感受，做不得準。

好廢話不多說(其實已經說很多了)，從富士宮車站要往いも工房 かくたに得在2號月台搭富士急快速バス「富士宮駅～河口湖駅～富士急ハイランド～富士山駅」，在「道の駅朝霧高原バス」下車，步行約5分鐘。

雖然剛剛在東海道本線已經看了很多富士山的絕景，但換巴士還是拍個沒完全了，而且可能是更靠近的關系，覺得富士山更美了，心想這公車司機也太幸福了吧，每天都有這麼美的風景可以看..同車的婆婆看我拿著單眼，拼命一直叫我拍窗外(笑)，然後嘴裡不斷唸著:「いい天気な.....」。老實說，雖然最後我也去了山梨，但我更喜歡像這種隨手可得的窗景，沒有任何學習、抄襲的構圖，只屬於自己，只屬於當下。

大概是搭了40分鐘左右，太陽公公一幅急著要下班的樣子..但我老兄拉著行李一直拍個沒完沒了，好像忘了五郎一樣....。然後，就跟愛碎碎唸的老頭一樣，一邊拍一邊喊:「好美!好美!」...然後就是:「好冷!好冷」，那天雖然有陽光，但溫度是2-5度間。

如果你是自駕倒是相當方便，因為這裡就是道の駅朝霧高原，這裡的停車位非常非常多，也有大型的巴士停車格，同時這裡也有餐廳、伴手禮可逛、還有不少靜岡富士宮的農產品，以及相當有名的牛乳。當時，我覺得有巴士來，就有巴士回去，完全沒想到之後會發生的慘劇......。

休息站的伴手禮店大致上就是大家常見的，外觀看起來很大，裡面卻相對小了些，賣的東西多半是靜岡在地的。當然，也有我愛買的地酒。

知道我要來時，松濱友人推薦我一定要喝喝看的牛乳。朝霧高原牛乳200日幣，真的非常非常好喝，也有優酪乳。

除了牛乳這裡也有霜淇淋，但因為我查到等下要去的烤地瓜店就有紫芋霜淇淋在這就沒有買。

休息站有如此絕景，牛乳、霜淇淋怎可能會不好喝...是吧，是吧!

不知道看了多久，又拍了多久，這才想起いも工房 かくたに四點半就關門，於是又拖著行李往前走...是的，いも工房 かくたに不在道の駅，而是在旁邊不遠處的獨立木屋。

感覺就是開在富士山腳下的木屋，還去什麼便利商店人擠人，在這獨享，愛怎拍怎拍，就算你想找個人當景，都找不到(笑)。

木屋不大，裡面多半的產品都和地瓜或是牛乳有關，是說這地瓜鴨子也太可愛了吧，居然可以長成這樣。

看到五郎吃的地瓜完售心裡一涼.......我是為誰辛苦為誰忙.....幸好，在收東西的老闆娘看到我在拍五郎的簽名板，聊天後知道我是為了五郎的節目而來，一聽我從台灣來而且吃過七十幾年，她一臉驚訝的表情，然後進廚房後又出來，手上拿了一個可能是要自己吃的地瓜，然後跟我說微波請我吃....但，最後我還是堅持付了錢....。

結帳時老闆笑著說，這裡本來幾乎沒有觀光客，但自從五郎來過後，多了很多國內觀光客，甚至有國外的觀光客，這時他笑瞇瞇的指著我。然後，跟我說他有跟當集五郎開的那輛車拍照，指著照片直說:「とてもかわいい」，一臉很想也買一輛的表情(笑)。

這個雖然跟五郎沒有關系，但人不親字親，於是順手拿了一個。

除了拌手禮外，店裡也有不少用地瓜做成的常溫點心，餅乾、地瓜乾、蛋糕等。

本來已經關掉的霜淇淋機，老闆也再次為我開啟(轉圈)，最後還延誤了人家關門的時間....すみません.....但這個紫芋霜淇淋真的好吃，紫芋牛乳的香氣十足，還插有兩種不同口味的地瓜乾。吃了兩口，我也學五郎敬了富士山。

因為真的有一點冷，本來想找旁邊的餐廳，但多數都關了門....。只好在門口的木桌上享用今天的地瓜大餐。

這地瓜雖然是用微波爐加過溫，但鬆軟依舊，一剝開熱氣上竄的同時，香得不得了，地瓜又軟又綿，超級無敵甜，心想剛烤好一點更好吃吧!

另外這個地瓜起司乳酪也非常非常非常好吃，又綿又化滿滿地瓜甜及乳酪香，一口氣吃完兩個還有一點意猶未盡。其他如三種口氣的地瓜洋羹個人覺得也非常值得買。

大滿足後，才驚覺下班巴士要1個半小時後才會來，但休息站30分後就要關門...難不成我要在路邊吹風一小時...別開玩笑，當時接近0度....。這時，現休息站有一個像案內所的，於是問了裡面的奶奶，請他幫我叫計程車。得到的答案是20分鐘後到。於是，過了半小時，休息站都關燈了，計程車還是沒來...剛下班的大哥又幫我打了一次電話，結果變成沒車可派.....。當下，有一點被裝傻的感覺。

於是，我回到公車站牌，拍完這絕美的藍調富士山後，冷得快變冰棒...幸好，休息站的廁所沒關(笑)，真心第一次覺得日本的廁所有免治(加熱)馬桶真好...謝謝你救了我，馬桶先生。更有趣的是，這班最後的一班的巴士足足晚了30分鐘.....，要不是GOOGLE MAP的交通顯示，從晚10分不斷變成晚30分，我可能會放棄拉著行李走向車站(兩小時)...最後我決定相信GOOGLE MAP的系統..但手機上1分鐘切換成「馬上進站」，我就看到轉角處公車巴士的燈，真的差點哭出來...謝謝五郎派上帝來救我(笑)。哈哈，那時，我突然想起那位出版社的總編問我的問題。於是，我對著天空回答:「いも工房 かくたに」。但，下次，我還是會踏上這種不做功課的旅行，跟著五郎，去更多很少觀光客會去的小地方。

いも工房 かくたに(官網):静岡県富士宮市根原449-11 あさぎりフードパーク電話: +81 544-52-0102，營業時間:09:30-16:30

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