東京八天七夜遊安排河口湖自駕兩日遊來追富士山美景，抵達河口湖後我們先找了家 甲州ほうとう小作 享用河口湖特色鄉村料理，接著來到出發旅遊前就決定一定要來吃的【Paper Moon】。

Paper Moon位於山中湖畔旁，偌大的白色玻璃屋及庭院以及美味的蛋糕等都讓人流連忘返，Paper Moon除了是甜點咖啡廳外，也是雜貨專賣店，店內展示著許多日系雜貨及服飾等。

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山中湖甜點咖啡廳「Paper Moon」，山梨縣鄉村風玻璃屋甜點、雜貨專賣店!

Paper Moon距離車中央自動車道河口湖IC 15公里，附設停車場，店家生意很好，通常需要等待，我們當天也是稍微等待了一下才順利入座。

沒有提供預約，帶寵物可坐戶外露台區，禁止10歲以下兒童入店。

■ ADD:山梨県南都留郡山中湖村平野481-1

■ TEL:0555-62-2041

■ 營業時間:11:00-18:00

■ 官網

寬敞的庭院綠蔭蔥蔥，很喜歡戶外露台的氛圍，我也想在露台享用下午茶，可惜只等到室內空間。

店內風格帶著鄉村風氣息，每一面都有大面積玻璃窗，採光絕佳。

當日甜點在玻璃櫃內，每一個都好吸引我。

也有手工餅乾販售。

我們兩大兩小點了三份甜點，有蛋糕有派，這幾片含稅後價格都是¥935，蛋糕和派外觀不似其他甜點店家華麗，但真材實料口味也是一級棒。

飲品部分點了四杯，兩個小朋友各自點了杯奶茶，咖啡還蠻大一杯，盛裝的杯子也很特別，就像碗一樣。

我們當天的消費明細。

咖啡廳可以直通雜貨專賣處，很喜歡逛日系雜貨很多物品都很可愛，不過通常價格都不是太可愛。

來河口湖旅遊不要忘記也來山中湖走走，無論河口湖或是中山湖都有著美麗的湖景以及壯麗的富士山景，山中湖甜點咖啡廳Paper Moon分享給大家。

（旅遊日期：2024/07）

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