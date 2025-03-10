東京八天七夜遊安排河口湖自駕兩日遊來追富士山美景，抵達河口湖後我們先找了家甲州ほうとう小作享用河口湖特色鄉村料理，接著來到出發旅遊前就決定一定要來吃的【Paper Moon】。
Paper Moon位於山中湖畔旁，偌大的白色玻璃屋及庭院以及美味的蛋糕等都讓人流連忘返，Paper Moon除了是甜點咖啡廳外，也是雜貨專賣店，店內展示著許多日系雜貨及服飾等。
山中湖甜點咖啡廳「Paper Moon」，山梨縣鄉村風玻璃屋甜點、雜貨專賣店!
Paper Moon距離車中央自動車道河口湖IC 15公里，附設停車場，店家生意很好，通常需要等待，我們當天也是稍微等待了一下才順利入座。
沒有提供預約，帶寵物可坐戶外露台區，禁止10歲以下兒童入店。
■ ADD:山梨県南都留郡山中湖村平野481-1
■ TEL:0555-62-2041
■ 營業時間:11:00-18:00
■ 官網
寬敞的庭院綠蔭蔥蔥，很喜歡戶外露台的氛圍，我也想在露台享用下午茶，可惜只等到室內空間。
店內風格帶著鄉村風氣息，每一面都有大面積玻璃窗，採光絕佳。
當日甜點在玻璃櫃內，每一個都好吸引我。
也有手工餅乾販售。
我們兩大兩小點了三份甜點，有蛋糕有派，這幾片含稅後價格都是¥935，蛋糕和派外觀不似其他甜點店家華麗，但真材實料口味也是一級棒。
飲品部分點了四杯，兩個小朋友各自點了杯奶茶，咖啡還蠻大一杯，盛裝的杯子也很特別，就像碗一樣。
我們當天的消費明細。
咖啡廳可以直通雜貨專賣處，很喜歡逛日系雜貨很多物品都很可愛，不過通常價格都不是太可愛。
來河口湖旅遊不要忘記也來山中湖走走，無論河口湖或是中山湖都有著美麗的湖景以及壯麗的富士山景，山中湖甜點咖啡廳Paper Moon分享給大家。
（旅遊日期：2024/07）
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