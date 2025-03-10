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日本關西近郊景點，除了京都大阪神戶之外，推薦大家來到滋賀縣旅行，今天跟大家分享，位在滋賀的知名景點「彥根城」附近的美食，來到滋賀一定要吃在地知名的和牛「近江牛」，千成亭 別館華見是滋賀有名的近江牛肉餐廳，大家千萬別錯過那入口即化的近江和牛，在日本吃和牛真的CP值超高，推薦大家可以中午來用餐， 午間套餐一個人只要日幣3900元 ，就能吃到近江和牛壽喜燒套餐，超幸福呀！千成亭線上訂位分享給大家！

千成亭 別館華見｜彥根城必吃近江牛壽喜燒

近江牛又被稱為彥根牛，是滋賀旅遊必吃的和牛品種，更是日本歷史最悠久的和牛品種喔！「千成亭」是滋賀地區最知名的近江和牛專賣店，擁有自家牧場「千成亭牧場」生產牛肉，從產地到餐桌都經過嚴格把關，在滋賀縣內擁有多間分店，招牌必吃和牛握壽司、和牛可樂餅、和牛壽喜燒、和牛涮涮鍋、和牛牛排，可以用平易近人的價位，吃到入口即化的近江牛。

千成亭 別館華見｜交通資訊

今天我們用餐的分店是「千成亭 別館華見」，這間是位於彥根城附近的分店，搭乘至JR彦根車站徒步15分鐘即可抵達，開車前往有提供千成亭專用停車場，交通非常方便，可以安排彥根城一日遊。

千成亭 別館華見｜壽喜燒中午菜單

（午餐菜單11:30~14:30）

千成亭 別館華見午餐菜單，日文版官網才能看到詳細資訊，推薦午餐套餐「花」含稅只要3900日幣，就能吃到壽喜燒、和牛握壽司和一整個Set，CP值超級高喔！

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（壽喜燒套餐一人7700日元起）

（壽喜燒單點菜單）

千成亭 別館華見｜店內環境開箱

千成亭 別館華見的用餐環境非常美，包廂（個室）空間隱私性很高，包廂裡有一面落地玻璃窗，可以看到日式庭園美麗的風景，如詩如畫般的景色，非常適合約會、慶生、週年紀念日唷！

千成亭 別館華見｜近江牛肉 中午套餐（花）

我們今天點的是「近江牛肉 華見点心 ～花～」一個人3,900円（税込），餐點包含八品前菜、瘦肉和牛握壽司、壽喜燒火鍋、米飯套餐、甜點。

八寸.向付

日本的八品前菜真的超可愛，每一道都很特別，擺盤非常美，每樣都是一口一口的尺寸，很開胃～

近江牛和牛握壽司

說到千成亭最有名的就是「近江牛握壽司」，套餐中包含一份兩顆瘦肉和牛握壽司，炙燒和牛很香，瘦肉部位吃起來有點嚼勁，但不會乾柴難咬，是好吃的和牛握壽司。

壽喜燒火鍋

套餐中包含一份小份的和牛壽喜燒，裡面有時蔬、豆腐、蒟蒻等等，日本的壽喜燒真的好美味，甜甜的醬汁讓人一吃就幸福感滿滿，來到日本旅遊一定要吃壽喜燒！

花套餐的肉品是「近江牛特上瘦肉」，不喜歡和牛油膩口感的人，很適合吃花套餐，和牛特上瘦肉吃起來保留了和牛的軟嫩口感，但是油脂感會大幅降低，入口即化淡不油膩，非常美味。

單點近江牛特上里肌肉

我們今天還加點了一份「近江牛特上里肌肉」，100g＝4400日圓，每一片都比我的臉還大的和牛，油花分布超美，油脂滿滿的和牛，入口即化又有滿滿的油脂，吃一片就好滿足～

飯後甜點奶酪＋巴斯克

最後是今天的甜點，午間套餐整個Set還包含甜點，不愧是日本，甜點也好用心擺盤，甜點拼盤包含手工奶酪和巴斯克乳酪蛋糕，兩樣都非常好吃喔！

滋賀旅遊很推薦大家來吃千成亭 別館華見，千成亭的近江牛品質真的很好，而且在日本吃和牛價位真的比台灣便宜太多了，京都旅遊可以安排滋賀一日遊，彥根城看城池風景，還能眺望琵琶湖美景，更能吃到美味的「近江牛」喔！

千成亭 別館華見｜店家資訊＆線上訂位

千成亭 別館華見

地址：522-0083 滋賀縣彦根市河原2-2-25

電話：0749-26-4129

營業時間：11:30-21:30(L.O. 20:30)

公休日：每週三公休



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