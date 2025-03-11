えぞうしカフェ(官方ig):北海道余市郡余市町富沢町2-32-1，營業時間:11:00〜16:00(星期六日:延長到17:00，星期一休)

自從咱們「小虎吃貨團」和日本「繫日之旅TSUNAGARU JAPAN TRAVEL」合作後，多了很多機會可以去到一些平常人不會去的地方，看到也吃到不少只有當地人才知的隱藏版美食，比方說這家在余市郊外的三明治，據說是近期網路ig非常火紅的店，人氣商品是余市牛肉三明治，隱藏菜單是「十倍」牛排城牆三明治，實際上看到真品時更加壯觀，而且還意外非常好吃。

余市位於國人北海道熱門景點「小樽」(紅圈)的西方，對一般來說可能是「那個威士忌很有名」的地方。是的，我的印象也是，這一趟是我們「小虎吃貨團」第三次和日本「繫日之旅TSUNAGARU JAPAN TRAVEL」的北海道團，前兩次分別是道東、道北、這次的主要目地是道央，以及正在企劃明年的道南團。另外還有舉辦過兩次鳥取團、一次仙台，和已經滿團即將出發的「北陸團」。

當天，我們的行程是北海道積丹郡積丹町的神威岬，有機會我再寫一篇這個非常美的景點。

えぞうしカフェ開在其他沒什麼人會刻意來的ふれあい交流施設裡，雖然我覺得這裡的風景也挺美的，有趣的是這裡也叫「円山公園」。

雖說在tabelog被規類在「不為人知」的話題店，但其實還是有幾個北海道的旅遊美食節目曾經來此報導過，但真正讓這小店爆紅的，其實是這裡的十部城牆牛排三明治，雖然一開始這裡只是一個賣簡餐、冰淇淋、咖啡的地方。

看了看牆上的menu意外選項還蠻多的，幸好都有照片，看不懂日文的也可以一目了解，除了牛排三明治外，其實還有其他豬排、肉醬、雞蛋等口味的三明治，還有一些炸蝦、炸雞等常見的丼，但不管是什麼食材，基本上使用的都是北海道余市一帶的農產品。

想點什麼，就像拉麵店一樣要先買餐卷，然後再交給點餐的櫃台，我點的十倍(300g)城牆牛排因為是現點現做的，所以要等20分鐘。當然也有正常版的牛肉三明治900日幣起。

說是餐廳，但比較像是一溫室的三角室內公園，裡面有冷氣開放，但有陽光照到的地方還是有一點熱，裡面有十幾張小方桌可以用餐，好像還有二樓的景觀用餐區，不過當天好像沒有開放。

室內還有一個小型的兒童室內遊戲場，而且是免費的。

戶外是一個草皮的小型運動公園，旁邊種了不少櫻花，據說這裡每年也會辦櫻花祭典。

草地上放了很多陽傘和木桌木椅，難得機會團員都在外面曬太陽，等牛排三明治。

館內還有免費租借的足球，踢外了好像也不用收，就放在草皮上，想踢的人可以隨時運動。

說是要等20分鐘，但實際上等得更久..猜想可能是我們太多人點了...但說真的這三明治真的很難城牆...而且牛排肉的分量是恐怖的多。提議大家，千萬不要想把三明治從紙袋取出，保證牛排掉一地....。

一開始以為這只是博畫面，但沒想到這牛排還真是非常好吃，感覺是用奶油去煎，再加上一點點迷迭香之類香料，牛肉爆甜油質超香超嫩，光是牛排就好吃的亂七八糟，外面的麵包雖然不厚，但因為吸滿牛排汁也是一整個美味到不行。這個，我猜台北如果有人學，一定也會跟日本一樣爆紅.....。雖然它好吃，又不容易吃....。

えぞうしカフェ(官方ig):北海道余市郡余市町富沢町2-32-1，營業時間:11:00〜16:00(星期六日:延長到17:00，星期一休)

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