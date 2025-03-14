電光石火 ekie廣島店

地址：廣島県廣島市南区松原町1-2 ekie2F

TEL：082-568-1751

營業時間：11:00～23:00

官網：https://okonomiyaki-denko-sekka.com/shop/377/

到了廣島，必吃的美食一定少不了廣島燒啦！

在廣島到處都可以看到廣島燒的餐廳，每一家都有自己的特色，Liz覺得其實也不用特別找什麼名店，看到有位子不用等走進去就對了啦！

我們來到廣島第一間吃的廣島燒就是在廣島車站內ekie二樓的電光石火！來的時候幾乎客滿，不過我們一下下就入座了！這裡也是許多上班族下班喝一杯的好選擇，當然也有跟我們一樣的觀光客。

廣島燒餐廳有些是師傅做好後再上桌，有些是每一桌都會有煎台保溫加熱，而電光石火是煎完後再上桌的~

菜單上好幾款廣島燒不知道要選哪一個好～最後選了ekie限定的口味~

裡面有二份肉、蛋、烏賊、蝦、牡蠣、煎蛋，

廣島燒可以選擇要加烏龍麵うどん或是蕎麥麵そば，我比較偏愛そば。

我們又點了起司歐姆蛋，歐姆蛋起司濃郁很好吃，不過我們比較喜歡醬少一點~

餃子~～～不難吃，但餃子這食物怎麼吃都沒有台灣的好吃啦！

我是很想知道，餃子的故鄉『宇都宮』的餃子會不會比較好吃?

廣島燒上桌，蛋煎的好有水準喔！

相較大阪燒我比較喜歡廣島燒，它主食主要是麵條，吃起來的口味比較有豐富層次，麵條還比較彈，

到目前在廣島吃過的廣島燒還沒有NG踩雷的！

因為有麵條，廣島燒縱使醬料很厚，但吃起來不會太鹹，這個ekie限定款又有肉香，又有海鮮的鮮味，又有蛋香及蔥香，香氣豐富，我們非常喜歡啦！

這可是勛勛第一次吃廣島燒，上次來時他玩的太累睡著了，只有Liz自己獨享~

讓蛋黃流下來後，香氣更加分！

這一餐大約3000日幣，吃很飽！

到廣島一定要吃廣島燒，車站就有好幾間可以選擇了!選一間自己順眼的品嚐一下吧！

Liz吃過的電光石火也給大家參考喔！

別忘了給Liz一個讚喔！