早安~

青森屋的早晨一樣可以行程滿滿

就看你怎麼安排

我們三個人在渡假時候喜歡漫活行程

所以我們選擇早餐在餐廳慢慢的享用，不要有時間上面的壓力

這是團體旅行沒有辦法享受到的

早餐的餐廳和昨天晚餐都在同一個地方

首先~就自己動手DIY海鮮丼飯吧!

動手來碗白飯

鮭魚/明太子/鮪魚泥/花枝/鮪魚

想吃什麼通通擺放在白飯上，手不用軟~用力夾、努力夾就行!

保證夠、保證夠鮮、保證好吃!

如果覺得一大早吃碗冷的海鮮丼飯不習慣

帆立貝花枝漬物茶泡飯

裝碗白飯淋上一大匙、兩大匙的帆立貝花枝

再淋上高湯

一碗熱騰騰可口的帆立貝花枝漬物茶泡飯就完成了!

清蒸食蔬

馬鈴薯/玉子/花椰菜/柚子醋漬菇

烤雞/鯖魚/炸薯塊

鹽製花枝/海苔醬/山藥/牛蒡/哇沙拉醬油漬物

義大利麵/香腸/火腿/炒蛋

綜合麵包盤

奶油/王林蘋果醬/紅玉蘋果醬/藍莓

青森出蘋果但~蘋果也有不同的品種

果醬就提供了王林(綠蘋果)、紅玉(紅蘋果)兩種不同的果醬喔!

生菜沙拉

醬料的部份和昨晚一樣，口味上很特別

羅勒起司/蕃茄/油醋/芝麻

各式沙拉

有冬粉、洋芋、蕃茄、牛蒡等不同口味的沙拉

鹽燒豚肉/玉子燒/日式煮物

納豆/海苔/半熟溫泉蛋

日本國湯-味噌湯

香濃玉米濃湯

蘋果咖哩

超濃郁~蘋果都快要比咖哩還要多了!

冰水/蘋果汁汽泡飲/柳橙汁/牛奶/咖啡

厲害了吧？!誰規定晚餐才有帆立貝可以吃？

早餐有提供味噌帆立貝

愛吃多少、吃多少

這樣的早餐是不是超豐盛？!

早餐吃完保證你可以一路飽到中午，可以直接吃下午茶都沒有問題!

優酪

可以加你喜歡吃的新鮮水果醬

芒果/草莓/藍莓

可以吃到水果顆粒喔~~

如果早上你的早餐吃完還有時間想做些其它活動

可以自費去搭馬車，繞一下整個渡假村

不過這個活動需要事前預約才行喔!

很受親子歡迎

時間差不多了~

我們搭上飯店的免費接駁車前往三澤車站

青森屋的員工很熱情的拿著旗子跟我們說再見

青森屋給我們的印象真的很好

希望下次很快~我們會再回來囉!

再次搭上青森鐵道從三澤站回到八戶站

因為車次的關係

我們約需再等待1小時左右

等待之餘我們在咖啡廳點了飲料、聊聊天

一個很愜意的早晨準備再開啟新的旅程

第二次搭乘はやぶさ隼 新幹線E5系列

出發~前進函館囉!

函館~我們來囉!

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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