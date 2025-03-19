早安~
青森屋的早晨一樣可以行程滿滿
就看你怎麼安排
我們三個人在渡假時候喜歡漫活行程
所以我們選擇早餐在餐廳慢慢的享用，不要有時間上面的壓力
這是團體旅行沒有辦法享受到的
早餐的餐廳和昨天晚餐都在同一個地方
首先~就自己動手DIY海鮮丼飯吧!
動手來碗白飯
鮭魚/明太子/鮪魚泥/花枝/鮪魚
想吃什麼通通擺放在白飯上，手不用軟~用力夾、努力夾就行!
保證夠、保證夠鮮、保證好吃!
如果覺得一大早吃碗冷的海鮮丼飯不習慣
帆立貝花枝漬物茶泡飯
裝碗白飯淋上一大匙、兩大匙的帆立貝花枝
再淋上高湯
一碗熱騰騰可口的帆立貝花枝漬物茶泡飯就完成了!
清蒸食蔬
馬鈴薯/玉子/花椰菜/柚子醋漬菇
烤雞/鯖魚/炸薯塊
鹽製花枝/海苔醬/山藥/牛蒡/哇沙拉醬油漬物
義大利麵/香腸/火腿/炒蛋
綜合麵包盤
奶油/王林蘋果醬/紅玉蘋果醬/藍莓
青森出蘋果但~蘋果也有不同的品種
果醬就提供了王林(綠蘋果)、紅玉(紅蘋果)兩種不同的果醬喔!
生菜沙拉
醬料的部份和昨晚一樣，口味上很特別
羅勒起司/蕃茄/油醋/芝麻
各式沙拉
有冬粉、洋芋、蕃茄、牛蒡等不同口味的沙拉
鹽燒豚肉/玉子燒/日式煮物
納豆/海苔/半熟溫泉蛋
日本國湯-味噌湯
香濃玉米濃湯
蘋果咖哩
超濃郁~蘋果都快要比咖哩還要多了!
冰水/蘋果汁汽泡飲/柳橙汁/牛奶/咖啡
厲害了吧？!誰規定晚餐才有帆立貝可以吃？
早餐有提供味噌帆立貝
愛吃多少、吃多少
這樣的早餐是不是超豐盛？!
早餐吃完保證你可以一路飽到中午，可以直接吃下午茶都沒有問題!
優酪
可以加你喜歡吃的新鮮水果醬
芒果/草莓/藍莓
可以吃到水果顆粒喔~~
如果早上你的早餐吃完還有時間想做些其它活動
可以自費去搭馬車，繞一下整個渡假村
不過這個活動需要事前預約才行喔!
很受親子歡迎
時間差不多了~
我們搭上飯店的免費接駁車前往三澤車站
青森屋的員工很熱情的拿著旗子跟我們說再見
青森屋給我們的印象真的很好
希望下次很快~我們會再回來囉!
再次搭上青森鐵道從三澤站回到八戶站
因為車次的關係
我們約需再等待1小時左右
等待之餘我們在咖啡廳點了飲料、聊聊天
一個很愜意的早晨準備再開啟新的旅程
第二次搭乘はやぶさ隼 新幹線E5系列
出發~前進函館囉!
函館~我們來囉!
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)
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